Professzor a Yale-től

2018. december 25. 23:23

On the Surface, Hungary Is a Democracy. But What Lies Underneath?, azaz A felszínen Magyarország demokrácia. De mi van a felszín alatt? címmel közölt cikket a New York Times. Az írásban magyar olvasó számára nincsen lényegi újdonság, túl azon, hogy a világ egyik legtekintélyesebb lapja szórakoztatja Orbán Viktorral az olvasóit karácsony napján.

Amikor valaki úgy kormányoz, hogy a saját népcsoportjához és mítikus múltjához fűződő lojalitása felülírja a valóságot, illetve a vele egyet nem értőkkel szembeni tiszteletet, akkor az a valaki fasiszta ideológiát és fasiszta politikai eszközöket használ a hatalom elnyeréséhez és megtartásához, mondta a Yale professzora. Jason Stanley egy, a New York Times honlapján december 25-én megjelent cikkben beszélt erről, amelyben azt fejtegetik, hogy Magyarországon mennyire találhatók még meg a demokratikus értékek.

A cikkben szó esik a CEU-ról, a bíróságokról, a közelmúlt tüntetéseiről, meg arról, hogy mennyire tekinthető demokráciának még Orbán rezsimje.

A cikkben erős mondatok vannak Jason Stanley-től, a Yale filozófiaprofesszorától, aki októberben azzal hívta fel magára a figyelmet, hogy lefasisztázta Orbánt. A professzor még olyat is mondott, hogy ha Orbán rendszere még valamiben különbözik a fasizmustól, az az, hogy Magyarországon még nincsen Gestapo, és Orbán állam feletti ellenőrzése kevésbé szól az erőszakról. De a cikk szerint Orbán kontrollja az állam felett éppen annyira teljes, mint a fasiszta rendszerekben tapasztalható.

Erős címmel kesereg Magyarország sorsán a New York Times

444.hu - 24-hu