Egyre több államban utasítják el a tömeges migrációt

Idén sem került le a napirendről a kötelező betelepítési kvóta, az Európai Parlament pedig megszavazta a humanitárius vízumot, amellyel a migránsok könnyebben juthatnának be Európába. Ezzel párhuzamosan az ENSZ migrációs és menekültügyi paktuma is a bevándorlást ösztönözné. A tömeges migrációt ugyanakkor Magyarország mellett egyre több államban utasítják el, ezt mutatják a 2018-as választási eredmények is szakértők szerint. Az Unió28 idei utolsó adásában az év meghatározó uniós eseményeit elemezte.

2018. december 27. 17:31