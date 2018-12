Besült a Momentum zsákfalus akciója

Igen, jól sejthető: a momentumosokhoz a falusi mentalitás most sem áll sokkal közelebb, mint annak előtte.

2018. december 28. 12:29

Mint ismert, a Momentum Mozgalom leginkább arról nevezetes, hogy legendásan nem találja a hangot a vidékiekkel, azóta legalábbis tényleg semmiképp, amióta Mécs János, a párt egyik, a különféle kampánystratégiák iránt kevésbé fogékony tagja arról értekezett, hogy rühelli őket. A választási eredményeken jól látszott, hogy ezt a csorbát nagyon nem tudta kiköszörülni, azonban a napokban biztosra mentek, és a Jóisten a megmondhatója, milyen sugallatra, de kerestek maguknak egy zsákfalut, hogy aztán látványosan megszeretgessék.

Kifejezetten olyat igyekeztek felkutatni, amelynek rossz állapotáért automatikusan a magyar állam hibáztatható. Mondjuk egy szántóföldek által határolt bekötőút, amelyen Nemes Balázs, a Momentum helyszínre kiküldött politikusa látványosan végiggyalogolhat, és erről könnyfakasztó videófelvételt készíttethet. A kisfilmből bámulatosan nagy elszólásként megtudhatjuk, hogy miért pont az ominózus Baranya megyei zsákfalura esett a választás. „Kaptam egy üzenetet néhány nappal ezelőtt egy hölgytől, aki tavasszal az ebben az egyéni választókerületben induló jelöltünket támogatta” – rebegi Nemes Balázs ártatlan arccal a kamerába.

És meg sem lehet lepődni a hallottakon. Mint ahogy azon a mozzanatsoron sem, amint a politikus határozottabb hangnemre váltva belemondja az optikába, hogy ez az infrastrukturális elhanyagoltság elsősorban Magyarország kormányának a felelőssége. Azé a kormányé, amely – bár ezt Balázsunk persze elfelejtette közölni – 2010 után komoly erőfeszítéseket tett a hazai közutak felújítása és az évtizedek óta felhalmozott karbantartási lemaradás ledolgozása érdekében. Például komplex útfelújítási program keretében 175 milliárd forintból újultak vagy újulnak meg útszakaszok az ország minden részében, összesen 1500 kilométeren.

Nemes Balázs minderről természetesen nem vesz tudomást, helyette egykettőre keblére öleli a frissen fellelt zsákfalut, mint a pártnak a vidékkel való új keletű összeborulásának erőteljes szimbólumát. Majd hatásvadász módon rögvest ki is jelenti a videóban, hogy a Momentum Mozgalom arra vállalkozik, hogy az utat, amelyről idáig beszélt, rendbe hozzák, méghozzá nem is akárhogyan – most kéretik figyelni –, a maguk szerény kis eszközeivel.

Ki is fejti: megrendelnek öt-tíz tonna aszfaltot, pontosan annyit, amennyi a helyreállításához kell, és elterítik a kérdéses útszakaszon. Szóhoz sem jutunk, hogy anyagi hozzájárulást helyeznek kilátásba. Majd jön a hideg zuhany, mert a közösségi oldalon közzétett videó alatt – bár fennen hangoztatják, hogy a beruházás összege néhány százezer forint – simán az arcunkba tolnak egy irtó hosszú számlaszámot.

Igen, jól sejthető: a momentumosokhoz a falusi mentalitás most sem áll sokkal közelebb, mint annak előtte. Hiába pózolnak vidéken, nemcsak hogy gazolni nem tudnak meg csalánt szedni sem, hanem a jelek szerint azt is máséval verik a feltörekvő generáció mindenáron kormányt váltani akaró tagjai.

Ráth Orsolya

A szerző újságíró

magyaridok.hu