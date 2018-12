Szanyi végre boldog

2018. december 28. 23:58

A magyar politikában nagy változások várhatók 2019-ben. Ennek előszeleként értelmezhető a decemberben elkezdődött tüntetéssorozat, amely elsősorban a rabszolgatörvény apropóján kezdődött, de valójában itt már sokkal többről van szó.

Az elmúlt évek sérelmei és az egyre erőszakosabb hatalomkoncentráció hozta utcára Budapesten és számos vidéki városokban az embereket. Ezen megmozdulások közös jellemzője, hogy ma már a fiatalok is felvonulnak és skandálják a „mocskos Fidesz” vagy éppen az elhíresült „O1G” rigmusokat. Ezen fiatalemberek ma már világosan látják, hogy milyen pályát rajzolt fel számukra az Orbán-rezsim és mi történik a jövőjükkel, ha ennek most nem szabnak gátat, nem vetnek véget ennek a korszaknak. A január elejére meghirdetett tüntetéseket az elégedetlenség mértékének kifejezésén túl a konkrét célok is megkülönböztetik, mégpedig az általános sztrájk kilátásba helyezése.

Sürgetem a szakszervezetek, a politikai pártok, különböző dolgozói csoportok összefogását, hogy egy nagyon komoly jelzést, egy általános sztrájkban kifejeződő jelzést tudjanak leadni a magyar kormánynak. Az MSZP aktívan részt kíván venni az általános sztrájk előkészítésében.

A jövőre esedékes EP választásokról: a magyar emberek a kormány munkájáról leghangosabban mégiscsak a választások alkalmával fejezhetik ki véleményüket. Meghatározó választás lesz a következő, ahol az emberek két alternatíva között dönthetnek. Magyarország folytatja útját a jobboldali radikalizmus és a fékevesztett nacionalizmus irányába, vagy pedig az európai nemzetek közötti együttműködés felé indul el.

Szanyi Tibor: Jöjjön az általános sztrájk

