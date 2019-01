Sztárként várták az új brazil elnököt

Orbán Viktor az izraeli miniszterelnökkel tárgyalt

Letette a hivatali esküt kedden a parlamentben Jair Bolsonaro, Brazília jobboldali elnöke, aki októberben nyerte el tisztségét a baloldal egymás után négyszeri győzelmét követően. A korrupció és a bűnözés ígéretével nyerte el a szavazók bizalmát. Beiktatási ünnepségére százezrek érkeztek a brazil fővárosba.

2019. január 2. 01:14

A támogatók mellett a világ államainak magas rangú képviselői is részt vettek a beiktatáson. Ezért is rendkívüli biztonsági intézkedéseket vezettek be a fővárosban. A nagy eseményre mintegy félmillió érdeklődő érkezett.

A rengeteg ember már órákkal korábban megérkezett. Mintha egy világsztár koncertjére, vagy valamilyen fiesztára készültek volna, mindenki a legjobb helyeket akarta, hogy közelről lássa az új elnököt. Sokakat tűzoltófecskendővel hűtöttek a nagy melegben, nehogy hőgutát kapjanak.

Arcképes pólók, törölközők

Az új elnök sokak szemében valóban sztár, az arcképével díszített pólókat, törölközőket lehetett kapni a környéken mindenhol. Állam és kormányfő, miniszterek, államtitkárok, nagykövetek is érkeztek Brazíliavárosba a beiktatási ünnepségre.

Az Egyesült Államok nevében a kabinetből az elnök utáni legmagasabb rangú képviselő, Mike Pompeo külügyminiszter vett részt az eseményen.

Magyarországot Orbán Viktor miniszterelnök képviselte. A magyar kormányfő és az új brazil elnök több kérdésben is azonos álláspontot képvisel, például a bevándorlás kérdésében. Magyarország után ugyanis Brazília is elutasította az ENSZ Globális Migrációs Kompaktját.

Orbán Viktor gratulál az új brazil elnöknek (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsődi Balázs)

Orbán Viktor miniszterelnök Jair Bolsonaro megválasztott brazil elnök és felesége, Michele Bolsonaro társaságában a Brazíliavárosban tartott beiktatási ünnepségen 2019. január 1-jén. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsődi Balázs

Négy éves megbízatás

Az új elnöknek komoly feladatai lesznek a Latin-Amerika legnagyobb és legnépesebb országát gyötrő súlyos gondok felszámolásában. Erre négy éve lesz, megbízatása 2023. január 1-ig szól.

A 63 éves nyugalmazott katonatiszttől, aki parlamenti képviselő is volt, egyebek között azt várják, hogy megszüntesse a súlyos korrupciót és az utcai erőszakot, amely miatt az emberölések összesített száma alapján Brazília a világ vezető országa.

Enyhíti a fegyverviselés szabályait

Bolsonaro Donald Trump amerikai elnök csodálója. A korrupció elleni küzdelmen kívül fontos ígéretet tett a fegyverviselés szabályainak enyhítésére is. Ezek az ígéretek mozgósították a konzervatívokat és a szélsőjobboldalt, amely felsorakozott mögötte. Az elnökválasztáson a szavazatok mintegy 56 százalékát kapta meg.

A beiktatást nagyon szigorú biztonsági intézkedések előzték meg és kísérték.

Megszabadítja Brazíliát a korrupciótól

A parlamentben később elmondott első elnöki beszédében Bolsonaro arra tett ígéretet, hogy „végleg megszabadítja” Brazíliát „a korrupció jármától, a bűnözéstől, a gazdasági felelőtlenségtől és az ideológiák bilincsétől”. „A felelőtlenség belevitt bennünket az ország történelmének legmélyebb erkölcsi és politikai válságába” – mondta baloldali elődeire utalva. „Ma olyan, fáradtságos munkát kezdünk, amely révén Brazília új fejezetet nyit a történelmében” – jelentette ki.

Az új elnök ünnepélyesen megfogadta, hogy tiszteletben tartja a demokráciát, és kilátásba helyezte, hogy nehéz reformok árán, de visszavezeti a brazil gazdaságot a rendes kerékvágásba.

Korábbi kijelentései alapján Bolsonaro tisztán liberális gazdaságpolitikát fog követni, amelyet Paulo Guedes közgazdász, az úgynevezett chicagói iskola híve fog irányítani.

Mike Pompeo amerikai külügyminiszter és Orbán Viktor Jair Bolsonaro brazil elnök beiktatásán (Fotó: Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsődi Balázs)

Orbán Viktor az izraeli miniszterelnökkel tárgyalt

A 2019 elején Jeruzsálemben tartandó V4-Izrael csúcstalálkozóról is tárgyalt Orbán Viktor magyar és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök Brazíliavárosban – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a Miniszterelnöki Sajtóirodát vezető helyettes államtitkár kedd este.

A két miniszterelnök áttekintette a magyar-izraeli kapcsolatok aktuális kérdéseit. A két kormányfő egyetértett abban, hogy a következő időszakban szorosabbra fűzik a magyar-izraeli biztonságpolitikai és védelmi együttműködést – közölte a miniszterelnök sajtófőnöke.

Orbán Viktor miniszterelnök és Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök Jair Bolsonaro megválasztott brazil elnök beiktatási ünnepségén Brazíliavárosban 2019. január 1-jén. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsődi Balázs

Brazilosan

Sztárként fogadták az új elnököt (Fotó: MTI/EPA/EFE/Marcelo Sayao)

Fotó: EPA/Marcelo Sayao

Fotó: EPA/Fernando Bizerra Jr.

Légibemutató is emelte a ceremónia fényét (Fotó: EPA/Antonio Lacerda)

Az új elnök fogadja a gratulációkat (Fotó: EPA/Antonio Lacerda)

Tűzoltók hűtötték a tömeget a nagy melegben (Fotó: EPA/Marcelo Sayao)

Fotó: EPA/Marcelo Sayao

hirado.hu - MTI - M1