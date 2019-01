A rendszer elleni lázadás fából vaskarika

Az országgyűlési képviselői mentelmi jog biztonságos védelmében hőbörögni, jogszabályokat megszegni nem ellenállás, hanem joggal való visszaélés.

2019. január 4. 10:50

A fennálló rendszerrel szembeni ellenállás azok részéről, akik maguk is részesei annak, fából vaskarika. Országgyűlési képviselők, legális pártvezetők, önkormányzati képviselők maguk is részei a fennálló rendszernek, így annak megdöntésével saját magukat is megdöntenék. Egyébként is: ellenállni egy politikai rendszerrel szemben a hatályos jogszabályok maradéktalan betartásával – vagyis jogszerűen – demokráciában csak egyetlen módon lehetséges: ellenzéki politizálással és aktív képviselői munkával. Politikai munkával az adott jogi kereteken belül.

Az országgyűlési képviselői mentelmi jog biztonságos védelmében hőbörögni, jogszabályokat megszegni nem ellenállás, hanem joggal való visszaélés. Néhány, minden jó ízlést nélkülöző képviselői megnyilvánulás pedig egyenesen visszatetsző bunkóság. Ezt már nemcsak a magyar választópolgárok tolerálják egyre nehezebben, hanem az „Orbán Viktor megdöntése projektet” finanszírozó globalista elit is egyre kedvetlenebbül szemléli, hogy tehetségtelen ripacsokra pazarolja a pénzét.

Nagyon gyenge, ügyetlen, sőt visszatetsző volt és eredménytelen maradt a parlamenti képviselő „forradalmárok” országházi és televíziós alakítása. Ahhoz persze nincs bátorsága a Varju–Bangóné–Jakab–Tordai vezette ellenálló csapatnak, hogy lemondjanak országgyűlési képviselői mandátumukról, havi fizetésükről, és ezután már a politikai hatalmi rendszeren kívül kerülve folytassák az ellenállást a gyűlölt politikai ellenfelükkel szemben.

Vagyis marad továbbra is az Országgyűlés üléseinek a méltatlan viselkedésükkel való megszégyenítése. Tordai Bence vagy Jakab Péter eddigi dicstelen teljesítményét elnézve sajnos már az is lehetséges, hogy a tettlegességtől sem fognak visszariadni, hogy az emiatt velük szemben kiszabott szankció által a vágyott, képzelt hősökké, mártírokká válhassanak.

Tévednek azonban az országgyűlési képviselő „forradalmár ellenállók”. Jogsértő magatartásukkal nem válnak sem hőssé, sem mártírrá, legfeljebb csak nevetséges ripacsokká. Sorosék türelme már fogytán.

Ők valóban meg akarják dönteni a törvényes magyar kormányt, de már látják, hogy ebben ezekre a stupid, örök vesztes magyar ellenzéki képviselőkre nem számíthatnak. Kénytelenek lesznek más megoldást keresni. Más személyeket, más módszereket. Soros soha nem adja fel, és elvbarátai sem.

Milyen lehetőségük marad, ha a tehetségtelen képviselő „ellenálló forradalmárokra” nem számíthatnak? Az Orbán-kormányt támadó magyar- és világmédia állandó aknamunkája, hazugságdömpingje? Az interneten a gyanútlan, hiszékeny fiatalok folyamatos félreinformálása, kormány elleni uszítása, mozgósítása? Fegyveres puccs szervezése? Akár erre is számíthatunk, minden kitelik tőlük.

Tisztában vagyunk ezzel, és mi is résen vagyunk. A törvényes magyar kormány a helyén van, tudja és teszi a dolgát. A kormány nincs egyedül. Milliók állnak az Orbán-kormány mellett és mögött. Fel a fejjel, büszke magyarok!

Somogyi János

A szerző nyugalmazott ügyvéd

magyaridok.hu