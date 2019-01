Kaotikusnak tűnik az ellenzéki összefogás

Lomnici Zoltán alkotmányjogász arról beszélt az M1-en, hogy a kormánypártok támogatottsága az ellenzéki tüntetések után sem csökkent, az összefogás pedig, bár az ellenzék szerint megtörtént, rendkívül kaotikusnak tűnik.

2019. január 6. 13:23

„A jövőben a leghatározottabban kerülni kell minden olyan helyzetet, ahol akár csak egy képen jelennénk meg a vörös ötven árnyalatához tartozó pártocskákkal, kivált olyan szerepvállalókkal, mint a szemkilövető Gyurcsány Ferenc” – ezekkel a szavakkal tiltakozott a Jobbik alelnöke az ellen, hogy pártja az utóbb időben többször is egy platformon mutatkozott a baloldali pártokkal.

Hegedűs Lórántné szerint egy olyan együttműködés, amelyben például Gyurcsány Ferenc is részt vesz, elfogadhatatlan lenne. Azt írta: „ehhez az ’56 ötvenéves évfordulóját meggyalázó, IMF-paktumos balliberális szélsőséghez semmilyen közünk nem lehet”.

Fogadalmat tettek

Az ellenzéki képviselők csütörtökön közös esküvel igyekeztek demonstrálni újdonsült együttműködésüket. Az Országház lépcsőjén együtt tettek fogadalmat például a DK, az MSZP, a Párbeszéd a Liberálisok, valamint a Momentum politikusai. A parlament előtt az LMP-sek mellett a jobbikosok is ott álltak.

Pénteken a Jobbik másik alelnöke, Z. Kárpát Dániel is pusztán technikai kérdésnek nevezte, hogy a párt most közösséget vállal a baloldali pártokkal.

A Jobbik és a baloldal együttműködése már a választások előtt is felmerült. Bár akkor még úgy tűnt, hogy Gyurcsány Ferenc is szükséges rosszként tekint az elképzelésre.

A Párbeszéd társelnöke, Karácsony Gergely azt mondta: a Jobbik maga az ördög, de ha kell, összefog velük.

Mostanra viszont Gyurcsány Ferenc pártja is nyitottabb az együttműködésre. A DK-s Varju László arról beszélt: ezúttal végre megvalósulhat az elmúlt bő egy évben sokat emlegetett ellenzéki összefogás.

Az MSZP-s Kunhalmi Ágnes is meghirdette az együttműködést. Párttársai tiltakozása ellenére ráadásul legutóbb a Jobbik szóvivője, Jakab Péter is azt mondta: lényegében nem érdekli őket, hogy kivel vállalnak közösséget.

A Jobbik, az MSZP, a DK, az LMP, a Párbeszéd, valamint a Momentum politikusai, független országgyűlési képviselőkkel kiegészülve közösen tesznek fogadalmat a kormánnyal szembeni ellenállásról az Országház lépcsőjén (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)

Soros pénze állhat az összefogás mögött?

Soros György fizet, a magyar ellenzék játszik – szombaton ezzel a címmel közölt cikket az Origo. A portál szerint az ellenzék hirtelen problémamentes együttműködése a magyar milliárdos pénzének köszönhető.

Egy, az origo.hu által közzétett dokumentum arról is ír, hogy a baloldali pártok a Jobbikkal egy közös, titkos találkozón is részt vettek, amelyen pedig több, Soros György által finanszírozott szervezet is ott volt. Mint írják: a Jobbikkal kiegészült baloldal még azt is rögzítette, hogy a tüntetéseken egymás kezét fogva vonulnak majd fel a színpadra, ezzel ugyanis eleget tesznek az elvárásoknak.

Hiteltelen üzenetek

Az ellenzék üzenetei hiteltelenek, a kormánypártok támogatottsága stabil – erről beszélt ifjabb Lomnici Zoltán alkotmányjogász, a Századvég munkatársa az M1 Ma este című műsorában szombaton.

A szombatra szervezett tüntetések kapcsán a szakértő elmondta, jóval kevesebben vettek részt a demonstráción, mint amennyire a szervezők számítottak, a bölcsesség, rátermettség hiányát nem lehet pénzzel, külföldi segítséggel pótolni.

Hozzátette: a választópolgárok számára a fejlődő gazdaság és a bérfelzárkóztatás a valóság.

A szakértő az ellenzék parlamenti eskütételéhez kapcsolódóan elmondta: egy, a Házon kívüli párt azt nyilatkozta, hogy nagy az emberekben a düh. Ifjabb Lomnici Zoltán szerint ugyanakkor az ellenzék kizárólag magára lehet dühös, hogy nyolc éve csak hatalomtechnikai kérdéssel foglalkoznak.

Arról szól a vita az ellenzékben, hogy kit indítsanak az előválasztáson. Hozzátette: most is az emberekkel kívánják elvégeztetni azt a munkát, amit nekik kellene valójában.

Véleménye szerint megvalósult az egységfront, azonban ezt a katyvaszt vélhetően a választópolgárok nagy része nem fogja tudni elfogadni.

Orbán megkapja az ultimátumot, 19-én leállhat az ország

Egy héten belül kiderül, folytatódik-e az eredetileg a rabszolgatörvény ellen indult, de gyorsan Orbán- és kormányellenessé fejlődött tiltakozáshullám. A szakszervezetek ugyanis kedden adják át követeléseiket a miniszterelnöknek, akinek öt napja lesz, hogy döntsön. Ha nem enged, jön a sztrájk és az országot megbénító tiltakozás.

Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnök a szombati tüntetés egyik szónokaként olvasta fel a követeléseket:

a rabszolgatörvény eltörlését,

tisztességes munkáért tisztességes bért,

a sztrájktörvény módosítását, a sztrájkjog visszaadását,

emberi nyugdíjkorhatárt és normális megélhetést biztosító nyugdíjakat.

Kordás öt napot adott a kormánynak, hogy felállítsa a szakszervezetek sztrájbizottságával tárgyaló delegációját. Ha ez nem történik meg, akkor országos munkabeszüntetés, útlezárások jönnek, és ennek felelősségét egyedül Orbán Viktor viseli – közölte.

Szűcs Tamás, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetének vezetője a színpadról arra biztatott, békés demonstráció keretében álljon le az ország. Azt reméli, hogy az először egy miskolci tüntetésen elmondott kívánságát minél kevesebbszer kell megismételnie, és tényleg jönnek a tettek – vagyis, az országos sztrájk.

A beszédekben volt egy kis bizonytalanság, hogy sztrájkot vagy az országot megbénító demonstrációhullámot helyeztek kilátásba, mivel azonban 19. szombat, a sztrájknak nem látszik sok értelme. Egy országos sztrájk megszervezése amúgy is hosszabb folyamat, rengeteg egyeztetést igényel, ráadásul a sztrájktörvény is rengeteg korlátozással nehezíti egy kiterjedt sztrájk megrendezését. Így 19-én demonstrációra számíthatunk, országos sztrájk pedig legfeljebb később.

(168 óra)

