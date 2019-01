Hálát adott a Kutyapárt

2019. január 13. 00:29

Szombaton tüntetést tartott Cegléden, a Szabadság téren a Magyar Kétfarkú Kutya Párt, melyre a város civiljei és lakosai mellett várták valamennyi párt képviselőit is, az eseménnyel a múltkori, letiltott tüntetésüket is pótolták.

A tüntetés apropója az újév volt, és ahogy Facebook eseményükben írták, „szeretettel várunk mindenkit, aki szeretné háláját kifejezni a Nemzeti Együttműködés Rendszerének.”

A tüntetés fél hatkor vette kezdetét különböző, alkalomhoz illő – hálálkodó – magyar és külföldi popszámok lejátszásával, majd megtartották a Kétfarkú Kormányinfó néven futó beszédeket, végül pedig a demonstrálók közösen meghallgatták az Európai Unió himnuszát, az Örömódát.

A Kétfarkúak a NER-nek való hálálkodáson kívül szociális érzékenységüknek is tanúbizonyságát adták, a helyi hajléktalanszállónak is gyűjtöttek a rendezvényen, felszólításukban a kormány tavalyi hajléktalan-ellenes törvényére is utalva: „Bár tudjuk, hogy a hajléktalan-probléma tavaly október 15. óta megszűnt, mi mégis gyűjtést szervezünk a ceglédi hajléktalanszálló részére. Az intézmény a következő tárgyi adományoknak örülne: cukor, kávé, tea, citromsav vagy citromlé, konzerv, pléd, törölköző, alsónemű, zokni, cipő.”

A zenék és a beszédek között úgynevezett „előzménytüntetést” tartottak, melynek keretében a felszólaló – aki egyelőre nem mutatkozott be – megemlékezett a kiskunfélegyházi tüntető diáklányról, Nagy Blankáról, akinek véleménye szerint nem szabad olyan szavakat használnia, mint Kövér Lászlónak.

A felszólaló idézte a „bajszos szar”, valamint a „bassza szájba magát” szókapcsolatokat, többek között ezek miatt határolódott el tőle a Móra Ferenc Gimnázium – majd megkérdezte, vannak-e a tömegben „jóérzésű” emberek, akik a helyi Fidelitashoz hasonlóan elítélik Nagyot. Kiderült, nincsenek.

Ezután a konferanszié emlékeztetett arra, Móra Ferenc dédunokája azt írta a Facebookra, dédapja büszke lenne Nagy Blankára.

Az első beszélő büszkén köszöntötte a számításai szerint nagyjából kétmillió – mások szerint huszonkilenc – embert a Szabadság téren, majd kifejezte egyetértését a rabszolgatörvénnyel, valamint a bírókat kormányzókkal. Később felszólította az egybegyűlteket, mindenki szüljön még egy szánkót.

A tüntetők ezután több fényt, új ruhát, valamint ÁFA-csökkentést követeltek, melyet a skandáltató szakember szerint lehet önkénynek, túlmunkának, valamint várba költözésnek is érteni.

Az első hivatalos felszólaló elmondott egy hálaadó imát a Nemzeti Együttműködés Rendszeréért, mely alighanem a Miatyánk parafrázisa volt, melyet ámen helyett az „áder” kifejezéssel zárta le.(...)

