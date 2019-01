A Soros-hálózat fogságában?

Jean-Claude Juncker, Frans Timmermans, Emmanuel Macron, Dimitris Avramopulosz neve is szerepel a Soros György személyes találkozóiról készült feljegyzésekben. Az, hogy miről egyeztetett velük, legfeljebb csak sejthető, konkrétumokat nem árulnak el a találkozókról. De nem csupán a tőzsdespekuláns, hanem alapítványai­nak munkatársai is rendszeresen találkoztak az európai vezető elit tagjaival, a nyilvánosan elérhető adatok szerint leginkább „ismeretlen témában”. Egy finn portál szerint Soros többször is egyeztetett Jyrki Katainen finn, illetve Vera Jourová cseh biztossal is. A lap felidézte, Soros lobbiszervezetének munkatársai saját bevallásuk szerint szinte heti rendszerességgel egyeztetnek az Európai Bizottság tagjaival vagy munkatársaival.

2019. január 14. 09:33