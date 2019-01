Szél Bernadett éjszakája

Mobiltelefonja zseblámpájával világító Hadházy Ákos

2019. január 15. 00:56

Szél Bernadett és Hadházy Ákos kora délután újra bement az MTVA Kunigunda úton fekvő székházába. Szél Bernadett Facebook-oldalán pedig nemrég megjelent egy videó, amelynek a tanúsága szerint az épületben, a recepciónál már lekapcsolták a villanyt, a biztonságiak pedig azzal próbálják zsarolni őket, hogy ha mosdóba akarnak menni, akkor át kell sétálniuk az épületkomplexum M szárnyába.

– Rendőrt kétszer hívtunk eddig, mivel törvénytelenül nem engednek minket mosdóra sem, de nem jöttek ki gyakorlatilag két órája – meséli a mobiltelefonja zseblámpájával világító Hadházy Ákos a recepció előtt. Ezután odamegy hozzájuk egy biztonsági őr, megjegyezve, hogy ha szeretnének kimenni, nyugodtan kimehetnek, az M épületben van mosdó, aztán a biztonságiak főnöke is, aki vitatkozni kezd velük az országgyűlési képviselők jogállását szabályozó törvényről, amely közfeladatot ellátó országgyűlési képviselőknek szabad mozgást biztosít a közintézményekben. Szél Bernadettnek arra a kérdésére, hogy miért állják el előlük az utat a nem messze lévő mosdó felé, a biztonsági főnök úgy válaszol, hogy az üzemi területnek számít, és nem az országgyűlési törvényt, hanem az MTVA belső szabályzatát kell figyelembe venni.Szél Bernadett elmebajnak nevezte, hogy biztonsági őrökön keresztül vezet az út a legközelebbi mosdóba. a két országgyűlési képviselő attól tartva nem akar átsétálni az M épületbe, hogy nem engednék vissza őket.

Azt gondolom, hogy Orbán Viktorék paranoiája szintet lépett, mert régen még be tudtunk bemenni a Kossuth rádióba, és elmondhattuk azt, hogy mit gondolunk a világról, sőt, hogy ha idejövünk, hogy beszélgessünk a vezérigazgatóval, a vezérigazgató egy levegővel kioszt minket – mondja Szél Bernadett.

A két független országgyűlési képviselő később valószínűleg engedett a zsarolásnak, egy későbbi Facebook-videón legalábbis azt látni,, hogy átmennek az egyik épületből a másikba, és közben Szél Bernadett egy televíziós stábnak nyilatkozik: azért ment be újra az MTVA székházába, mert véleményük szerint az állami média nem ad hiteles tájékoztatást Magyarország politikájáról. Bár az MTVA vezérigazgatója, a hírhamisító Papp Dániel is lement hozzájuk azzal, hogy írásban juttassák el neki a kérdéseiket, ezzel nem elégedtek meg, és ha kell, egész éjjel maradnak. Saját, valódi híradót is sugároztak, az éjjeli órákat pedig néhány szendviccsel kell átvészelniük, amelyet a támogatóik adtak át nekik a vészkijáratban. Ebben a vészkijáratban azóta biztonsági őrök állnak.

