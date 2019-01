Káposztásmegyerig jár majd a metró

A 3-as metró északi meghosszabbításáról is határoznia kell a közeljövőben a kormánynak. A kabinet nem légvárakról fog dönteni, már készülnek a kék metróvonal újabb szakaszának engedélyes és kiviteli tervei.

2019. január 15. 11:53

– A kormányülésen megjelölték azokat a kérdéseket is, amelyekről hamarosan határozni kell, így például a 3-as metró továbbépítéséről – mondta el a múlt heti Kormányinfón a Magyar Idők kérdésére Orbán Viktor miniszterelnök. A kormányfő hozzátette: az ülésen jelen volt a főpolgármester is.

A 2010 előtti, Demszky Gábor neve fémjelezte szocialista-liberális városvezetéssel szemben a Tarlós István főpolgármester vezette főváros előre dolgozik, hogy legyenek fejlesztési tervei, kész közlekedési projektjei a következő uniós ciklusra. A beruházó BKK Zrt. november elején hirdette ki a 3-as metró meghosszabbítására még tavaly februárban kiírt tervezői közbeszerzés végeredményét. A nyertes a budapesti Főmterv Zrt. és a kecskeméti Viköti Kft. lett. A beszerzés összértéke nettó hárommilliárd forint.

A beruházás során a jelenleg Kispest és Újpest között húzódó, teljes felújítása alatt lévő metróvonalat északi irányba Káposztásmegyerig hosszabbítják meg. A tervezett és most már a kormány asztalán lévő beruházás keretében 4,9 kilométernyi, kétvágányú metrópálya épül, négy új – két felszíni és két felszín alatti – közbenső állomással, és kiépítenek a vonalon egy új járműtelepet is. A metróvonal elővárosi kapcsolatait javítandó, a projektben a váci vasútvonalon fekvő Rákospalota–Újpest vasútállomásnál is kiépül egy metrómegálló. Ehhez kapcsolódva a közbeszerzés egy P+R parkoló létrehozását és villamospálya korrekcióját irányozza elő.

A leendő IV. kerületi Óceánárok utcai megálló látványterve Fotó: Építész Stúdió Kft.

A 3-as metró új végállomása a Megyeri út és a Külső Szilágyi út találkozásánál lesz, a Jégpalota szomszédságában, ahol úgynevezett intermodális csomópont épül ki, amely összekapcsolja a 14-es villamos, a váci vasút, a helyi buszok állomásait is. A beruházás magában foglalja a Megyeri út külön szintű átvezetését a Budapest–Vác vasútvonal alatt. Az új közúti átkelő járdával, kerékpárúttal vezeti át a forgalmat a vasút túloldalára, ahol a Dunakeszi út található.

A 3-as metró északi meghosszabbítása a káposztásmegyeri lakótelepig a városrész kiépülésével egyidős terv. A vonal felújítására és a szerelvények korszerűsítésére a Budapestet húsz évig irányító MSZP–SZDSZ-koalíció semmilyen erőfeszítést nem tett. A 3-as metró rekonstrukciójának megtervezése és kivitelezése a 4-es metró befejezése, illetve a főváros és a BKV adósságának konszolidációját követően kezdődhetett meg.

