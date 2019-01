Hadházyék maradnak az MTVA-ban

Új vezérigazgatót akarnak kineveztetni

Rögtönzött sajtótájékoztatót tartott Szél Bernadett és Hadházy Ákos az MTVA-székház előtt, ahol elmondták, maradnak a köztévénél, és a céljuk továbbra is az, hogy Papp Dániel helyett konszenzusos alapon egyezzenek meg a parlamenti pártok egy vezérigazgatóban. Az eseményhez a momentumos Donáth Anna is csatlakozott, aki felhívta a figyelmet az Európai Ügyészség ügyére, és arra kért mindenkit, hogy támogassák a két független képviselőt.

2019. január 15. 14:46

Miután az éjszakát is az MTVA-ban töltötték, Szél Bernadett és Hadházy Ákos sajtótájékoztatót töltött a Kunigunda utcában. HAdházy azt mondta, a mostani akciónak több célja van: egyrészt, hogy elmondják, milyen feltételei vannak annak, hogy szabad sajtóról beszélhessenek. Első követelményük, hogy mentsék fel Papp Dánielt, vagy mondjon le, és olyan vezérigazgatót nevezzenek ki, akinél konszenzus van az ellenzék és a kormány között.

A második cél – tette hozzá –, hogy törvényileg be kell tiltani a fizetett kormánypropagandát, amelyre több tízmilliárdot fordítottak. A jelenlegi „ottlét” célja pedig, hogy Papp Dániel beszéljen velük, és a tegnapi „beszélgetés” nem az volt. Ezt megvárják, és mint mondta, rászánják ezt a hetet. Eközben beszélhettek Dobos Menyhérttel, amire nem készültek. Majd hozzátette: arra panaszkodtak eddig, Papp Dániel is, hogy félnek tőlük, de nem kell félniük, mert nem tudnak négy biztonságit legyűrniük.

Szél Bernadett azt mondta: nem hajlandóak csendben beletörődni kettő dologba, hogy elégessék az adófizetők pénzét. Mint mondta, ha kidobják őket, akkor visszamennek más helyen. Elvárják, hogy garantálják az országgyűlési képviselők jogát, mert ez nem egy ibizai szórakozóhely, ahová el lehet menni mulatni – tette hozzá. Mint mondta, ki fognak tartani mindenkiért, akiknek a pénze benne van a közmédiában, majd felhívta a figyelmet a közmédia feladatára. Ma reggel is megpróbáltak bemenni, és ezután is megpróbálják. Sikertelenség esetén újabb a rendőrséghez fordulnak, akiket a „verőlegények” nem engednek be az épületbe, majd megkérdőjelezte azt is, hogy kit védenek a magyar rendőrök. Hangsúlyozta: „ez valaminek a kezdete”, és tudják, hogy nagy a”túlerő”. Nem számítanak gyors eredményre, de a végső cél, hogy ilyen jogtalanságok ne fordulhassanak elő az országban.

Donáth Anna is megjelent, aki azt nyilatkozta: az, amikor az Európai Ügyészséghez való csatlakozásról van szó, vagy a „rabszolgatörvény” eltörléséről, akkor az nem csak az ellenzéki érzelműeket érinti. A kiegyensúlyozott közszolgáltatás is az egész társadalom igénye lehetne, és arra kér mindenkit, hogy álljanak ki a képviselők és az ügyek mellett. Az Európai Ügyészség ügyére bíztat mindenkit, és arra, hogy „legyenek ők a közmédia”, ha az MTVA nem hajlandó kiegyensúlyozottan tájékoztatni.

Hadházy Ákos azt is elárulta, azért nem árulták el képviselőtársaiknak a tervüket, mert meglepetésszerűen szerették volna ezt meglépni. Ettől függetlenül várják majd őket, tekintve, hogy – ahogyan Szél Bernadett is fogalmazott – ez csak valaminek a kezdete.

A két képviselő azt ígéri: addig maradnak, amíg közérdekű közleményüket leadják, illetve Papp Dániel válaszol 10 kérdésükre.

Újra megpróbáltak bemenni

A képviselők újra megpróbáltak bemenni az MTVA épületébe, ami szintén sikertelen volt, tekintve, hogy zárt ajtókra bukkantak, ahol Hadházy Ákos elmondta, hogy nincsen joguk kizárni képviselőket. Szél Bernadett eközben bekopogtatott, de semmi, Hadházy Ákos a rendőröket hívta fel, azzal, hogy az MTVA korlátozza a jogaikat, és intézkedést kérnek.

atv.hu

----------------------------------------------------------

Az MTVA teljesítette Hadházyék kéréseit, azok mégsem távoztak

Az MTVA épületében maradt Szél Bernadett és Hadházy Ákos annak ellenére, hogy a közmédia teljesítette a kéréseiket: átadták az Európai Ügyészségről szóló közérdekű hirdetésüket tartalmazó dokumentumot és találkozott velük Papp Dániel és Dobos Menyhért is.

„Megpróbálunk megint bejönni… te jelentkezel be elsőnek… mert ez a te műsorod… nem, nem. Egy ez közös műsor” – Szél Bernadett és Hadházy Ákos saját maguk vallották be, hogy műsort akarnak „csinálni” a közmédiában a látogatásukkal. Az országgyűlési képviselők hétfő délután hátizsákkal és túratáskával érkeztek a tévészékházhoz.

Az akcióhoz a 444.hu újságíróit is magukkal hozták. A bejáratnál azt állították, azért jöttek, hogy közérdekű közleményt adjanak le és találkozzanak az Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) vezérigazgatójával. A közösségi oldalon közvetített videójukban Szél Bernadett azt mondta: ha nem engedik be őket, kihívják a rendőrséget. Közben Hadházy Ákos arról beszélt, hogy ezúttal nem akar korlátot mászni.

Nem tartották tiszteletben a személyiségi jogokat

Szél Bernadett az MTVA kommunikációs vezetőjének háta mögött surrant be az épületbe, amikor az kiment, hogy fogadja őket. Az M1 felvételein az is látszik, ahogy a 444.hu operatőre is így próbált bejutni a székházba. Az MTVA kommunikációs vezetője többször is udvariasan felajánlotta a képviselőknek, hogy a vendégfogadásra kialakított helyiségben adják át a közérdekű hirdetésre vonatkozó kérésüket.

A képviselők azonban erre nem voltak hajlandók. Közben a munkatársak személyiségi jogait ezúttal sem tartották tiszteletben, annak ellenére, hogy erre fel is szólították őket.

Eleinte nem akartak tárgyalni

Szél Bernadett és Hadházy Ákos többször is visszautasította, hogy a közmédia kijelölt munkatársaival tárgyaljanak. Az Európai Ügyészségről szóló közérdekű hirdetésre vonatkozó kérésüket végül a kommunikációs igazgató vette át a képviselőktől.

Hadházy Ákos és Szél Bernadett ezután is azt hangoztatták, hogy addig nem mennek el, amíg nem beszélhetnek a vezérigazgatóval. Hétfő délután az MTVA vezérigazgatója is lement hozzájuk, aki azt mondta: visszautasítja, hogy a képviselők inzultálják a munkavállalókat.

Teljesítette követeléseiket az MTVA

Papp Dániel vezérigazgató úgy fogalmazott: határozottan cáfolja, hogy ne kommunikálna a képviselőkkel, hiszen ahogy levelezésükben már korábban leírta, válaszolni fog a megkeresésükre. Mint mondta, az erőszakos módszerrel van a gond, amit a képviselők az intézmény és az intézmény dolgozói ellen alkalmaztak, inzultálták őket és személyes adataikat is nyilvánosságra hozták.

A vezérigazgató arra is emlékeztette a két politikust, hogy megfelelő körülmények között a közmédia minden megkeresésükre válaszolni fog.

Bár az MTVA ezzel a politikusok mindkét követelését teljesítette, Hadházy Ákos és Szél Bernadett mégsem hagyta el az épületet.

Szél felkészült a bent éjszakázásra

Szél Bernadett azt mondta: mosdóba szeretne menni, ezért be kell engedni őket, annak ellenére, hogy a közmédia kijelölt területén erre lett volna lehetősége. Közben azt kérdezgette, hogy ha engedély nélkül bemegy, akkor kidobják-e. A bejutást ezután többször meg is próbálta. A két párt nélküli képviselő az MTVA kameráját is kapcsolgatta.

Szél Bernadett és Hadházy Ákos végül mégis átment abba az épületbe, ahol eredetileg is fogadni akarták őket.

Szél láthatóan felkészült arra, hogy hosszabb időt töltsön a székházban, a hátizsákja mellett még egy bőröndnyi holmit is maga után húzott. A két képviselő végül az MTVA egyik épületében töltötte az éjszakát.

Nem tehetnek meg bármit

Kedden reggel a Duna Médiaszolgáltató Nonprofit Zrt. vezérigazgatója fogadta a két képviselőt. Dobos Menyhért több alkalommal felhívta a politikusok figyelmét, hogy a viselkedésük túlmegy minden határon, félelmet keltenek a dolgozókban, zaklatják a munkatársakat. A vezérigazgató arra is kitért, hogy országgyűlési képviselőként sem tehetnek meg bármit. Felolvasta, valamint át is adta azoknak a jogszabályoknak a gyűjteményét, amelyek meghatározzák, hogy egy képviselő mit tehet.

Dobos Menyhért a beszélgetést azzal zárta, hogy szívesen látja a politikusokat, csupán egy kérése van: „kopogjanak és ne törjék ránk az ajtót”.

----------------------------------------------------------------

Önmegvalósítási rohamok az MTVA-ban

Az LMP két bukott egykori társelnöke nem fér a bőrébe. Nem volt elég nekik az egy hónappal ezelőtti műsor, újra nekigyürkőztek, hogy exhibicionista hajlamaikat kiéljék.

Egy hónapja a teljes ellenzéki palettát felvonultató képviselői bagázs betört a közmédia épületébe, ott botrányos, szánalmas, színészkedésekkel, ajtónak futással tarkított mutatványaikat élőben közvetítve tobzódtak, miközben egy-két fenyegetésre is futotta erejükből – például a földön fekvő Varju Lászlónak.

Szél Bernadett és Hadházy Ákos – akik bizarr önmegvalósítási rohamaik mellett országgyűlési képviselők is – úgy érezték, megint elő kell rukkolniuk valamivel, mert kiderült, egy jottányit sem emelkedett a népszerűségük. Ismét bementek a közmédia épületébe. Ravasz módon most nem szóltak alakoskodó társaiknak, Bangónét, Szabó Tímeát, Varju Lászlót, Kocsis Cake Oliviót és a többieket otthon hagyták, egyedül „vitték el” a show-t. Maga Szél vallotta be, hogy csellel jutottak be, egy fotocellás ajtó nem záródott be elég gyorsan, és besurrantak valaki mögött.

Ilyen a mai ellenzék. Ügyeskednek, besurrannak, előjogaikra hivatkoznak, sajnáltatják magukat, majd fenyegetőznek. A tegnapi nap folyamán többször is bejelentkeztek, közvetítették a semmit. De Szél és Hadházy most még annyit sem ért el, hogy a balliberális portálokon különösebben foglalkozzanak velük.

Nem mellesleg napvilágot látott az adatvédelmi ombudsman azon véleménye, amely alapján vélhetően a közmédia épületéből sugárzott ellenzéki élő közvetítésekkel törvényt sérthettek.

A jelek szerint nem akarnak felhagyni a botránypolitizálással, szerintük ebben van a jövő. Bár nagyon alacsonyra helyezték az ellenzéki politikusok azt a bizonyos mércét, Magyarország sokkal jobbat érdemelne.

Teveli Zoltán

hirado.hu - M1 - magyaridok.hu