„Dollármiliókat fizet a Fidesz azért, hogy gyűlöljék egymást az emberek.

Ha lett volna még bármilyen illúziónk, most azt írnám, hogy utolsó darabja is összetört. A 24.hu tegnap - a svájci Basler Zeitung cikkére hivatkozva - hosszadalmas írásban mutatta be, hogy az amerikai Finkelstein és cége hogyan árulja a tömeggyűlöletet elfajzott politikai pártok és kormányok számára, a választási győzelem érdekében.

Az egyik legjobb vevőjük a Fidesz volt, kiknek megrendelésére állították össze és vezényelték le a Soros Györgyöt ördögként lefestő, őt démonizáló gyűlöletkampányt.

Dollármilliókért csepegtették a mérget, segédkeztek abban, hogy előítélet és félelem tartsa össze a Fidesz mögötti közösséget, és uralhassák az országot.

A politika nem kötelezően ilyen. Nem igaz, hogy a cél szentesíti az eszközt. Nem igaz, hogy nincs alapvető erkölcsi kötelessége a hatalmon lévőknek. Mert van: a kormányzás a közjó szolgálata, nem elfajzott eszmék képviselete es terjesztése.

Mocskos eszközökkel, mocskos politikai termékkel uralja az országot egy mocskos rezsim.

Van még kérdés?”

Gyurcsány Ferenc Facebook