Határozott határozatok...

2019. január 21. 10:14

Az Országgyűlés jogalkotó szervként nemcsak törvényeket alkot, hanem normatív határozatokat is hoz. Az országgyűlési határozat nem jogszabály, azaz nem adhat jogokat az állampolgároknak és nem róhat rájuk kötelezettségeket. Az Országgyűlés tipikusan törvényalkotó szerv, de egyes hatáskörét, feladatát határozathozatal útján gyakorolja. A határozatok túlnyomó többsége egyébként nem normatív, hanem egyedi jellegű határozat, különböző tisztségviselők vagy bizottsági tagok megválasztásáról, illetve beszámolók elfogadásáról szólt. A legtöbb normatív országgyűlési határozat a különböző, rendszerint hosszabb távra szóló koncepciók, programok, stratégiák elfogadását rögzítette. Határozataiban a kormányt leggyakrabban törvényjavaslatok vagy koncepciók kidolgozására és benyújtására kérte fel, ám, esetenként feladatokat is szabott, szükségesnek vélt kormányzati intézkedéseket határozott meg.

Napi tapasztatokkal élők számára országos ritkaságnak számított, hogy két olyan határozat is született, amelyet minden parlamenti párt, igen, minden párt, közösen terjesztett be. Ilyen ”összeborulásra” esztendőn át nem volt példa, a zöld út, pedig zöldebb lett a zöldnél, csupán egyetlen eltévedt, árva tartózkodás kísérte mindösszesen. Történt persze ”szolidabb” csoda is, midőn a Tisztelt Ház Simonka György (Fidesz) országgyűlési képviselő mentelmi jogát ellenszavazat és tartózkodások nélkül (!) megőrízték, Burány Sándorét (Párbeszéd) viszont ellenszavazat és tartózkodások nélkül (!) felfüggesztették.

(Íme, a Magyar Közlönyben közzé tett legfontosabb határozatok.)

Bartha Szabó József