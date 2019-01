Brexitus lethalis

2019. január 16. 12:57

Tegnap halálos csapást mértek a brit képviselők a lehetséges legjobbnak kikiáltott Brexit megállapodásra. Csak emlékeztetőül, az angol kormány nem is akarta, hogy a megállapodásról a parlament döntsön, szerintük a döntést a népszavazás meghozta, a részletek pedig a kormányra tartoznak. Mintha előre érezték volna már a folyamat kezdetén, hogy a parlamenti döntés kockázatos. De ekkora pofonra nem számítottak.

Most megindulhat a politikai elemzők fantáziája, lehet találgatni, hogy mi sül ki az egészből. Nem érdemes jósolgatni, már csak azért sem, mert ma este (éjjel) már többet tudunk: Megússza-e May asszony a bizalmatlansági indítványt, vagy a helyén hagyják a képviselők?

A kilépési folyamat megtépázta az Egyesült Királyság tekintélyét, s a következő idő sem ennek a tekintélynek a helyreállításáról szól. A magam részéről azt sajnálom, hogy a britek, akik elég világosan látták az Unió hibáit, nem azok kijavítására törekedtek, hanem előkelő idegenként vették a kalapjukat. Azaz csak vennék, bár ez sem biztos.

A brit szigeteken zavar van, keresik a megoldást. A kontinensen pedig azért van zavar, mert nem keresik a megoldást, mármint a menekültváltságét. Amiről tegnap ismét megtudtuk, hogy nincs. Továbbra is a már itt lévők áttelepítésében gondolkodnak, és kárhoztatják azokat, akik ebben nem partnerek. Lehet, hogy Avramopulosz biztos úr nem hazudik, amikor arról zeng diadalmas éneket, hogy kevesebben jönnek, mint korábban. De ez lényegtelen. A lényeg: Miért merül fel az igény több tíz, akár száz millió emberben, hogy elhagyják szülőföldjüket? Mit tesz a gazdag Európa azért, hogy ez ne így legyen? A szolidaritás hiányáról papolnak azok, akiknek nem jut eszükbe, hogy egy globalizált világban a többi kontinens baja rájuk is tartozik. A briteknek igazuk van: a mai Európa alkalmatlan a lehetőségeihez mért feladatok ellátására.

Mit tehetünk ez ügyben te, meg én? Látszólag keveset. De fontosat. Májusban olyanokat küldjünk az Európai Parlamentbe, akik alkalmasak jó irányba lökni a most kátyúba került európai szekeret. A felmérések szerint az ellenzék 7-9 képviselői helyre számíthat. Soknak tartom. Tegyünk róla, hogy kevesebben legyenek.

Surján László

