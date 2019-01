SzanyiBrexit

„Az Európai Parlament plenáris ülése már ma reggel megvitatta a brit parlament előző esti szavazásának eredményét, amely a vártnál is nagyobb arányban elutasította a May miniszterelnök által előterjesztett Brexit-megállapodás tervezetet.

Megjósolható eredmény, megjósolhatatlan következményekkel. Annyit azért leszögezhetünk, hogy a konzervatívok felelőtlen és ügyetlen politizálása már most beláthatatlan károkat okozott a brit népnek és sérti a mi érdekeinket is Európa többi részén. Egyetértve a brit és az európai szocialisták nagy többségével az a véleményem, hogy az Egyesült Királyságnak továbbra is az EU-ban van a helye. Szerintem a mindenki számára legjobb fejlemény az lenne, ha Jeremy Corbyn javaslata szerint a brit választók minél előbb eltakaríthatnák a jobboldali kormányzatot, hogy helyét átvehesse egy Európa-párti, baloldali kormány, amely visszavezetheti országát az európai integráció útjára.

A bizonytalan brit politikai helyzetnek már most, magyar szemmel is figyelemre méltó tanulságai vannak. Ne felejtsük, hogy a britek jövőjét tartósan megmérgező politikai katyvasz alkotórészei – mutatis mutandis – a magyar (szélső)jobboldalon is jelen vannak: a felelőtlenül taktikázó, hataloméhes miniszterelnök, aki politikai érdekeiért gátlástalanul beáldozza országa alapvető érdekeit, a féktelen idegen- és EU-ellenes, populista uszítás, a demagógiát kiszolgáló hazug sajtó. Szerencsére a sorsukat is látjuk: Cameron és – tegnap este – May már megbukott. Felkészül: Orbán.”

Szanyi Tibor: Cameron és May már megbukott, felkészül: Orbán