Nemzetközi recepteket követhetnek az ellenzéki képviselők akciói

A liberális erők Saul Alinsky módszereit alkalmazva próbálnak megdönteni legitim, nemzeti és konzervatív kormányokat – mondta ifjabb Lomnici Zoltán az M1-en. Az alkotmányjogász rámutatott: az elmúlt időszakban egyértelművé vált, hogy a balliberális oldal a radikálisok szabálykönyve szerint próbál káoszt teremteni.

2019. január 18. 10:06

Saul Alinsky 1971-ben A radikálisok törvényei című tanulmányában leírta, hogyan lehet fellázítani az embereket a hagyományos és konzervatív értékrend ellen. Szakértők szerint tanait az Egyesült Államokban a demokrata Barack Obama mellett Hillary Clinton is követte, aki a szakdolgozatát is a mentorának tekintett Alinskyről írta. Az elmélet egyik alaptétele, hogy a nyomást folyamatos újításokkal állandóan fenn kell tartani. Ennek érdekében pedig minden eszköz, például az erőszak és a rendbontás is megengedett.

Élvezték a tüntetést?

A demonstrálók decemberben nekiestek a Kossuth téren a rászoruló gyerekeknek szánt szánkóknak. Az ellenzéki képviselők pedig a parlamentben akadályozták az ülés szabályos levezetését. Akkor több ellenzéki képviselő az Alinsky-módszer egyik alaptételét hangoztatta, vagyis hogy ki kell lépni a megszokott politikai keretek közül. Az elmélet ugyanakkor azt is kimondja, hogy egy taktika csak akkor jó, ha az embereid élvezik.

A decemberben rendőrautót rongáló tüntető például nevetett, amikor a rendőrök őrizetbe vették. Nem sokkal korábban pedig látszólag élvezettel fenyegette az egyenruhásokat, de az akciók alatti jókedv az MTVA-székházba bejutó képviselők arcán is látszott.

Az Alinsky-módszer szerint az ellenfelet folyamatosan fenyegetni kell, és el kell érni, hogy erőszakot alkalmazzon. Ennek reményében provokálhatták és dobálhatták a kormányellenes tüntetők a rendőröket.

Személyeket kell támadni

A módszer azt is kimondja, hogy intézmények helyett személyeket kell támadni. Ez lehet az oka annak, hogy az ellenzéki képviselők a közmédia székházában a biztonsági őröktől kezdve a szerkesztőkön át a vezérigazgatóig, a munkavállalókra tettek sértő megjegyzéseket, és személyiségi jogaikat figyelmen kívül hagyva inzultálták őket.

Politikus helyett politikai aktivista

A modell egyik fontos eleme, hogy az akciókat politikusok helyett politikai aktivisták követik el. Soros György hálózata mellett ilyennek tekinthetők mostanra az ellenzéki képviselők is – fogalmazott ifjabb Lomnici Zoltán, aki szerint a módszer, és az azt alkalmazók is nemzetbiztonsági kockázatot jelentenek.

Úgy fogalmazott: ha egy magyarországi képviselő egy külföldi fejtágításon vesz részt, ahol megtanítják neki a módszereket, majd ezeket betanulva beveti akár a közmédia területén, akkor az nemzetbiztonsági kockázatot jelent.

Lomnici ugyanakkor úgy véli: az ellenzéknek a módszer egyik fontos elemét nem sikerült alkalmaznia, akcióik közben ugyanis az ellenfél helyett saját magukat tették nevetségessé.

hirado.hu - M1