A Nagy-Magyarország-matricák elleni balliberális hecckampány

Az már nem zavarja a liberalizmus békepapjait, hogy a történelmi Magyarország ellen indított hecckampányukkal a nemzeti érzelmű emberek lelkivilágába gázolnak.

2019. január 21. 18:04

Nemrégiben létrejött a Get Real Hungary! nevű nemzetközi mozgalom, amely szerint ma az a legnagyobb gond az öreg kontinensen, hogy a magyar autósok jelentős része Nagy-Magyarországot (helyesebben történelmi Magyarországot) ábrázoló matricával közlekedik az utakon. A trianoni utódállamokban sokakat dühítő jelenség ellen tettekkel kívánnak fellépni: kampányt indítottak a „helyes” matricahasználatért, és hamarosan megkezdik a trianoni ország formáját ábrázoló ragaszok gyártását, amiket a benzinkutakon szeretnének árusítani.

„Elvétik az ország formáját” – állítják a magyar autómatricák miatt felbosszantott „civilek” a furcsa kezdeményezés internetes oldalán. Valakik bizonyára komoly szándékkal invesztálhattak a projektbe, hiszen már egy szájbarágós oktatóvideó is felkerült a világhálóra, amiben álságos módon a feszültségek enyhítéséről meg a jószomszédi viszonyról halandzsáznak, ezzel palástolva valódi céljukat, az önfeladás sulykolását. Alaposan kitervelt előkészületekre utal az is, hogy a Get Real Hungary! prominense, egy Cseh Gábor nevű Berlinben élő marketinges azon nyomban végigturnézta ötletével a hazai balliberális médiát.

A bejelentés a nemzetközi sajtóban is nagyot futott: német és osztrák lapok sorra hozták le az ezek szerint a Nyugat-Európában ugyancsak sokak érdeklődésére számot tartó hírt. A kisantant vezető liberális médiumai közül a szlovák Sme és a horvát Vecernji list napilap honlapja szintén terjedelmes cikkben számolt be a kezdeményezésről. Figyelemre méltó, hogy ezek a tudósítások többé-kevésbé egymás fordításai, ami csak ráerősít az akció önkéntes jellegét illetően bennünk támadt kételyekre.

„Egy Nagy-Magyarországot ábrázoló matricát elhelyezni az autóra nemcsak furcsa, de sértő is, hosszú távon pedig ártalmas” – nyilatkozta Cseh Gábor. A matrica sértheti mások érzékenységét (valóban, az igazság képes fájdalmat okozni), de az már nem zavarja a liberalizmus békepapjait, hogy a történelmi Magyarország ellen indított hecckampányukkal a nemzeti érzelmű emberek lelkivilágába gázolnak. Hiszen bár megmaradt országunk minden szegletét szívünkön viseljük, minket a nemzetközi önkény által formált, elcsatolt honfitársainkat kirekesztő trianoni államkontúr az országcsonkításra emlékeztet, ezért számunkra nem válhat nemzeti jelképpé.

A matricaharc szükségességét megalapozó érvek sorából nem marad ki a szokásos árukapcsolás sem: a régi Magyarország földjét ábrázoló térkép Orbán Viktor autóján is megtalálható, így – gondolhatja a kellően megdolgozott nyugati közvélemény – az autócímkézés bizonyosan kellő súlyú ügy, amivel szemben minden demokratának fel kell lépnie. A 444.hu csonka-magyarországos matricákat propagáló cikké­ben Cseh Gábor kifejti: „Kínos látni a nagymagyar matricákat az autókon, még kínosabb nem látni normális matricát evvel szemben.” Érdekes adalék, hogy a honlapján magát „berlini magyar menekültnek” (Hungarian refugee in Berlin) tituláló aktivista a LinkedIn-profilja szerint 1995–2000 között a CEU növendéke volt.

A nagy erőkkel beharangozott „civil mozgalom” üzleti vállalkozásnak sem lehet utolsó (nemcsak magyar, hanem ukrán, román, szlovák stb. matricák legyártására is vállalkoznak), hiszen mint minden tipikus balliberális történet, ez is a kuncsorgásról szól. A szervezők százezer eurót kérnek tervük valóra váltásához az általuk meggyőzött polgároktól, akik cserébe nagyon hasznosnak érezhetik magukat. Az anyagi sikeren azért még dolgozniuk kell, mivel egyelőre alig nyolcszáz euró gyűlt össze erre a célra Cseh úr számláján.

A provokatív felhívást azonban hiba volna üzleti húzásnak láttatni: feltételezhető mögöttes célja arra irányul, hogy a Magyar Királyság dicső múltunkat kifejező ábrázolásai ellen felrázzák a hazai kozmopolitákat, és a nevetségessé tétellel elidegenítsék a nemzeti gondolatot a társadalom szélesebb rétegeitől.

Ez a korszak azonban véget ért: nincs többé az a világ, amikor ők mondják meg, mi a normális és mi a kínos. Cseh úrnak és a mögötte álló megrendelőknek meg kell tapasztalniuk, hogy a magyarság visszanyerte életkedvét, és nem fog engedelmeskedni többé a balliberális álértelmiség morális ukázainak. Jó lesz, ha ezt a benzinkutak is szem előtt tartják, mert akik teret adnak a történelmi Magyarország elleni hecckampánynak, számíthatnak a nemzeti önérzetükben megsértett állampolgárok öntudatos reakciójára.

Nekik a Kárpát-haza jelkép, ami az Árpád fejedelem szerezte hont, Szent István országát jelenti. Ez az a föld, amiért Hunyadi életét adta, Bethlen vagy Rákóczi katonáival együtt harcolt. A mi térképünkön rajta van Mátyás király szülőháza Kolozsvárott és Márai Sándor Kassája éppúgy, mint a Madarasi-Hargita vagy az aradi vértanúk vesztőhelye. De rajta van a csurogi dögtemető is, ahová Josip Broz Tito szerb partizánjai a legyilkolt magyarok hulláit dobták, ahogy nem hiányozhatnak a képről a szabadságukért küzdő székelyek és a halállisták árnyékában is kitartó kárpátaljai honfitársaink sem. Nincs erkölcsi alapunk, nincs is kedvünk ezen változtatni, és szegénységi bizonyítványnak vagy a magyargyűlölet durva megnyilvánulásának tartjuk, ha valakit ez zavar.

Hetzmann Róbert

A szerző jogász, a Magyar Patrióták Közössége elnöke

magyaridok.hu