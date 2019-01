Számtalan új lehetőséget teremt a drónok alkalmazása

Akár a százezret is elérheti a magyarországi drónhasználók száma. Igaz, sokan közülük nincsenek tisztában vele, hogy hol, mikor, hogyan használhatják eszközüket. Egy év alatt megnégyszereződött a szabálysértő drónreptetésekkel kapcsolatos bejelentések száma. A pilóta nélküli járművek száma éveken belül tízmillióra emelkedhet, és az alkalmazásuk már több helyen is életet mentett.

2019. január 23. 14:11

A média és a társadalom két, teljesen ellentétes irányban ítéli meg a drónhasználatot. Az egyik ilyen a korlátlan lehetőségekre, a másik pedig a légtérsértésekre, az állatvilág zavarására fókuszál – állapította meg Pál Károly, a Drónpilóták Országos Egyesületének elnöke. Ez a technológia nagyon friss, nemrég terjedt el szélesebb körben – tette hozzá.

A svájci posta robotrepülője egy kis csomagot szállít Bas-Vully fölött (Fotó: MTI/EPA/Jean-Christophe Bott)

A drónfelhasználók komoly pénzeket fektetnek be a gépek vásárlásába. Főleg a professzionális drónok nagy összegeket emésztenek fel, emiatt a tulajdonosok motiváltak a repülésben meglévő írott és íratlan szabályok betartásában – mondta.

Egyetlen balesetveszélyes helyzet sem fordulhat elő

Arra a felvetésre, hogy drónokkal többször is zavarták már a légtereket, Szepessy Kornél, a HungaroControl vezérigazgatója azt mondta: bízik benne, hogy a magyar az egységes európai szabályozás felé fog elmozdulni, és akár már 2019 első felének végére rendelkezésre áll majd olyan szabályozás, amit a hobbyfelhasználók és az innovatív vállalkozások egyaránt elfogadnak, és kikényszeríti a légiközlekedés-biztonságához fűződő elvárásokat.

Ismertette: a dróntulajdonosok több mint 90 százaléka együttműködő, és nagyon kevesen vannak olyanok, akik akkor is szabályt fognak sérteni, ha kialakul a jogi keret. 2018-ban az egy évvel korábbi adathoz képest 3-ról 13-ra nőtt a pilóták drón észleléseinek a száma, és a HungaroControl egyetlen kirívó esetet regisztrált, amikor az éppen leszálló repülőgép alatt 60 méterrel jeleztek drónt.

Szepessy Kornél ugyanakkor reméli, hogy a drónrepülés szabályrendszerének tisztázásával az ehhez hasonló esetek eltűnnek.

A 13 balesetveszélyes szituáció ugyanakkor sok; egyetlen ilyen eset sem történt az elmúlt mintegy ötven évben – tette hozzá.

Svájcban már szövetmintákat szállítanak velük

Az eszközök üzemeltetése olcsó, és komoly teherbíró képességgel is rendelkeznek, például speciális kamerákat vagy távérzékelő rendszereket is elbírnak. Különböző célú és méretű eszközök léteznek a fejlesztő cégeknél és kereskedelmi forgalomban is. Léteznek olyan gépek is, amelyek kifejezetten nagy súlyok szállítására készültek, és közel sem mindegyikre szerelnek kamerát – fejtette ki a drónok sokoldalúságát Pál Károly.

Pieter Christiaan, a holland királyi család tagja az Amszterdam Aréna futballstadionban landolt a világ első pilóta nélküli, utasszállító drónjával 2018. április 16-án (Fotó: MTI/EPA/Evert Elzinga)

Pozitív példaként egy amerikai vállalatot hozott fel, akik Svájcban a sűrűn lakott terület fölött sürgősségi vér- és szövetmintákat szállítanak egészségügyi intézmények között.

Hazai viszonylatban is széles körű a drónok felhasználása. A HungaroControl vezérigazgatója azt emelte ki, hogy a Puskás Ferenc Stadion építése közben a főelemek behelyezését veszik videóra drónokra felszerelt kamerával. Ez az alkalmazás nem vált ki meglévő technológiát, hanem új lehetőségeket és új hozzáadott értéket teremt – emelte ki.

A következő években rengeteg új ötletet valósíthatnak meg a drónokkal, két év múlva akár évi nyolcmillió árucikket is házhoz szállíthatnak velük, és becslések szerint Magyarországon akár 72 milliárd forintos bevétel áramolhat a drónalapú szolgáltatókhoz – mondta. „A szemünk előtt születik meg egy új iparág” – hangsúlyozta a vezérigazgató.

Előbb-utóbb több lesz belőlük, mint repülőgépekből

Pál Károly szerint megjósolhatatlan, hogy milyen irányba terjed majd a drónok felhasználása. 2020-tól a kormány a precíziós mezőgazdaságot fogja támogatni, aminek szerves része a mezőgazdasági célú dróntechnológia. A fejlett kamerákkal sok egészségügyi felmérést vagy a talaj szennyezettségét is lehet vizsgálni, ez pedig elősegítheti, hogy egészségesebb növényeket termeljenek és kevesebb vegyi anyagot használjanak fel.

A lengyel Központi Bányászati Hivatal környezetvédelmi osztályának drónja Tarnowskie Góry bányászváros levegőjének minőségét hivatott ellenőrizni (Fotó: MTI/EPA/Andrzej Grygiel)

A csomagszállítás is egy irány. Afrikában az utak 85 százaléka az esőzések idején járhatatlan. Egy ilyen környezetben a kritikus gyógyszerek vagy élelmiszerek eljuttatása a rászorulóknak pontosan a drónok feladata lesz. Egy nagyjából háromezer dollár értékű drónnal számolva egy két kilogrammos csomag tíz kilométerre történő szállítása kevesebb, mint egy euróba kerül – folytatta.

A drónhasználatban rengeteg az üzleti lehetőség, és még életet is mehthetnek velük – hangsúlyozta.

2025-re a forgalomban lévő drónok száma elérheti a tízmilliót, Magyarországon ez 27 ezer drónrepülést jelent. Jelenleg egész Európában napi 30 ezer drón repül. Erre fel kell készülni, és a HungaroControl célja, hogy a jelenlegi lassú, bürokratikus légtér lezárásokat felváltsa egy saját magukat regisztráló, gyorsabb rendszer – reagált Szepessy.

Amikor már a repülőgépeknél tízszer-százszor több drón repül az emberek feje fölött, sokkal komolyabb technológiára lesz szükség a drónok egymástól, a repülőgépektől és a statikus tárgyaktól való elkülönítésére – tette hozzá.

hirado.hu - Kossuth Rádió