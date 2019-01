Élményalapúvá vált a politizálásunk

2019. január 24. 00:19

(...) Mikor éjszakázol újra a székházban? Vagy ez egyszeri villalakóság volt?

Az akció a pillanatnak szólt. Nem tudom, hogy milyen módon lenne megismételhető, de ott és akkor felismertük, hogy valamivel fel kell rázni azokat, akik már nem hisznek az ellenzékben. Valami extrát kell nyújtani. S azért is volt érdekes az az éjszaka, mert senki sem tudta, mit is lehet kezdeni a másikkal, hová vezetnek az események. Ám az világossá vált, hogy munkánknak új szimbólumokat kell adnunk, és ezt segítette, hogy élményalapúvá vált a politizálásunk. Megjegyzem, anélkül, hogy ezért tudatosan tettünk volna. A történések vittek minket előre, mint amikor újabb és újabb biztonsági őrök állják az ember útját, noha tudjuk, hogy a képviselői igazolvánnyal bármelyik helyiségbe bemehetnénk, és kérhetnénk adatokat. Ha véletlenszerűen is alakult, az biztos, hogy helyes volt, amit tettünk.(...)

Bősz Anett a Mandinernek

mandiner.hu