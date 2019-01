Soros-álarcos gyermekek

2019. január 25. 00:20

Bayer Zsolt szerdai előadását többször is megzavarták ellenzéki aktivisták. Elsőként néhány Soros-álarcot viselő fiatal jelent meg, azonban nem sokáig tarthatták titokban kilétüket, a Vadhajtasok.hu szerkesztője, Bede Zsolt ugyanis odament és egyenként leszedte az álarcokat a néhány főből álló társaság tagjairól.

Ekkor derült ki, hogy a vélhetően momentumos szimpatizánsok szinte gyerekek még, akik álarcuktól megfosztva, megszégyenülve kullogtak ki a teremből, de a nyugalom nem sokáig tartott. Egy tiltott önkényuralmi jelképet (sarló és kalapács) a pólóján viselő fiatal is megpróbálta megzavarni Bayer Zsolt előadását, de őt is hamar kivezették a teremből. A Bocskai úton néhány DK-s is álldogált, hogy tiltakozzanak a jobboldali publicista ellen – egyikük tábláján vörös csillagot is lehetett látni.

A Momentum és a szélsőbalos összeborulásban résztvevő gyerekkorúakkal kapcsolatban Bayer Zsolt a Vadhajtásoknak azt mondta, hogy ezen meg sem lepődik, a „történelem mindig ismétli önmagát”. A publicista felidézte, hogy anno Rákosi azt mondta: „nekem tízmillió fasisztával kell felépíteni a kommunizmust”, majd később úgy nyilatkozott, hogy „a kisnyilasokból remek ávósok lesznek”. Most akkor min is csodálkozunk..? – tette fel a kérdést Bayer Zsolt, hozzátéve, hogy az elmúlt tíz évben több száz előadást tartott és a mai volt az ötödik alkalom, amit megpróbáltak megzavarni. Ezen pedig ő csak mosolyog, „mosolyogjanak Önök is”.

Bayer Zsolt előadását akarták megtrollkodni szélsőbalos gyerekkorúak

