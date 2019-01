Bajnai Karácsony mellett kampányol

Bajnai Gordon videóüzenetben biztosította támogatásáról Karácsony Gergelyt, miután utóbbi egyelőre alulmaradt Horváth Csabával szemben a baloldali előválasztáson. Nemrég az egykori SZDSZ-es Bálint György is Karácsony mellett kampányolt.

2019. január 26. 11:29

Ritkán szólal meg Bajnai Gordon, mióta csúfos vereséget szenvedett a 2014-es országgyűlési választáson. A volt miniszterelnök, a közben megszűnt Együtt alapítója most mégis videóüzenet tett közzé, amelyben közölte, hogy elmegy az előválasztásra, és ott Karácsony Gergelyre fog szavazni.

Bajnai arról beszél a videón, hogy azért áll ki a Párbeszéd társelnöke mellett, mert – így a magyarázat – Zuglót ellenszélben is sikeresen vezette az elmúlt években, a kutatások alapján pedig „toronymagasan Karácsony Gergőnek van esélye arra, hogy legyőzze a Fidesz emberét”.

Feltűnő, hogy Bajnai Gordon egy nappal azután sietett Karácsony segítségére, hogy az egyelőre alulmaradt Horváth Csabával szemben az előválasztás baloldali fordulójában.

A korábbi miniszterelnök (jobbra) favoritja egyelőre alulmaradt a szocialisták jelöltjével szemben Fotó: MTI

Míg a szocialisták jelöltje 6465 ajánlást gyűjtött össze a hivatalos induláshoz, a felmérések szerint valóban esélyesebbnek tartott Karácsony csupán 5300-at.

Bajnai gesztusa azért is beszédes, mert az egykori Együtt–Párbeszéd-szövetség nem a legbarátibb hangulatban ért véget. Miután a volt miniszterelnök farvizén Karácsony Gergelyék képviselőt küldhettek az Országgyűlésbe és az Európai Parlamentbe, Karácsony maga pedig Zugló polgármestere lett, a Párbeszéd „hálából” felmondta az Együtt-tel kötött szövetséget.

Karácsony ezután azt az ígéretét sem tartotta be, hogy az Együtt soraiból választ maga mellé alpolgármestert, mivel párttársát, Szabó Rebekát kérte fel a tisztségre.

Magyarázatként szolgálhat ugyanakkor, hogy az Együttet annak idején a Soros Györgyhöz köthető Center for American Progress pénzelte a Haza és Haladás Egyesületen keresztül, Karácsony pedig a napokban közölte, hogy olyan „nyitott városházát” szeretne, ahová mások mellett a Soros-féle Transparency Internationalt is „behívná”. Nemrég egyébként az egykori SZDSZ-es politikus, Bálint György is Karácsony mellett kampányolt.

– Ő, amióta a közéletben részt vesz, arra törekszik, hogy minél zöldebb, virágosabb, emberhez méltóbb, vidámabb életet tudjanak élni az emberek – méltatta Karácsonyt a volt szabad demokrata.

– Győzni fogunk – jelentette ki Bálint György. Egyelőre hiába szerepel rosszabbul, Karácsony is bízik a győzelmében. – Ami a konkrét ajánlási számokat illeti, szerintem az égadta világon semmi jelentősége nincs ennek az apró különbségnek. Sőt, ha onnan nézem, hogy egy körülbelül tízszer akkora szervezet nagyjából ugyanannyi ajánlást gyűjtött, mint egy tizedakkora szervezet, akkor ebből azt gondolom, hogy ez egy reményteli biztatás arra, hogy az előválasztás és aztán a főpolgármester-választás győztese is én leszek – mondta a Hír TV-nek a zuglói polgármester.

Mint arról beszámoltunk: a baloldali előválasztás február 3-án zárul le, ennek nyertese júniusban mérkőzne meg az LMP támogatását bíró Puzsér Róberttel, illetve a Liberálisok jelöltjével, Sermer Ádámmal, és e küzdelem győztese lesz végül Tarlós István egyedüli kihívója.

Gyurcsányék is Karácsonyt támogatják

A Demokratikus Koalíció a jövő hétfőn kezdődő baloldali főpolgármester-jelölti előválasztáson Karácsony Gergelyt támogatja.

Az ellenzéki párt szerint nem csak Karácsony Gergely, hanem Horváth Csaba is alkalmas "Budapest vezetésére, felszabadítására", de szerintük Karácsony "személyében és programjában nagyobb eséllyel tudja integrálni a természete szerint színes ellenzéki szavazótábort". A Demokratikus Koalíció szerint az Orbán-rendszer megroppantásának egyik legfontosabb állomása az őszi önkormányzati választás, különösen a budapesti főpolgármester-választás. A DK azt állítja: ahhoz, hogy Budapest újra szabad, európai főváros legyen, egy közös ellenzéki főpolgármester-jelölt támogatása szükséges. Horváth Csaba egyelőre előzi Karácsony Gergelyt Horváth Csaba több ajánlást gyűjtött össze a baloldali előválasztáson való induláshoz, mint Karácsony Gergely. A közel kétmilliós fővárosban összesen tizenháromezer-négyszázan vettek részt eddig valamilyen módon a procedúrában, ami a szervezők szerint azt jelenti, hogy „Budapest nem szereti az Orbán-rendszert”. Összesen 11 765 ajánlást gyűjtött össze a szocialista Horváth Csaba és a párbeszédes Karácsony Gergely a baloldal közös főpolgármester-jelöltjét kereső előválasztáson – jelentették be az előválasztási bizottság tagjai. Tájékoztatásuk szerint Horváth Csaba 6465, Karácsony pedig 5300 ajánlást kapott, azaz könnyedén teljesítették a hivatalos jelöltséghez szükséges kétezres feltételt. Az eredmény abból a szempontból viszont meglepő, hogy eddig valamennyi kutatás alapján messze Karácsony Gergely lenne Tarlós István eséllyel bíró kihívója. Lehet, hogy Puzsér Róbertnek az MSZP jelöltjével kell megküzdenie az elsőségért Fotó: Éberling András/ MTI Őrsi Gergely, a bizottság szocialista tagja a Magyar Időknek erre azt mondta, a közvélemény-kutatásokat nem ők készítették, az ajánlások ellenőrzését viszont igen. Megjegyezte ugyanakkor, hogy az országgyűlési választáshoz hasonlóan ezekből a számokból nem érdemes az eredményre vonatkozó következtetéseket levonni. Őrsi örömtelinek nevezte, hogy mintegy 12 ezer ajánlás érkezett a két jelöltre, egyúttal közölte azt is, hogy több mint 1400-an jelezték előzetesen, hogy elektronikus úton kívánnak majd szavazni a jövő hétfőtől vasárnapig tartó baloldali előválasztáson. Tájékoztatása szerint a fővárosi választópolgárok személyesen 33 helyszínen adhatják le voksaikat: hét forgalmas csomópontban felállított sátorban és huszonhat pártirodán. A jelenlegi adatok alapján tehát a közel kétmilliós fővárosban összesen tizenháromezer-négyszázan vettek részt eddig valamilyen módon a procedúrában. Élő Norbert, a bizottság DK-s tagja ezt úgy értékelte, hogy kiderült, „Budapest nem szereti az Orbán-rendszert”, és leváltaná Tarlós István főpolgármestert. Élő azon reményének adott hangot, hogy a közös jelölt sikerével a főváros újra a „szabadság, a szolidaritás és a szerelem városa” lehet. A párbeszédes Kocsis-Cake Olivio szerint az ajánlások száma azt mutatja, hogy a kormánypárti állításokkal szemben az embereket érdekli az előválasztás. Úgy fogalmazott: míg a „Fideszben megszokhattuk, hogy ott eldönti a vezér, hogy kiből mi legyen”, addig a baloldal demokratikus választás útján, a riválist tisztelve dönt a főpolgármester-jelölt személyéről. A Szolidaritás képviseletében Huszti Andrea arra kérte a budapesti választópolgárokat, hogy minél nagyobb számban vegyenek részt a baloldali előválasztáson. Ez a tervek szerint február 3-án zárul le, ám a procedúra ezzel még nem ér véget. A baloldali versengés nyertese júniusban mérkőzne meg az LMP támogatását bíró Puzsér Róberttel, illetve az elenyésző támogatottsággal rendelkező liberális Sermer Ádámmal, és e küzdelem győztese lesz végül Tarlós egyedüli kihívója. A felmérések szerint legesélytelenebb Puzsér eddig egyébként inkább Karácsonyt vette célkeresztbe, aki szerinte „miniszterelnök-jelöltként három államcsődnyi ígéretet hazudott a magyarok pofájába”, „megígérte az alapjövedelmet, a tizenharmadik havi nyugdíjat, ingyen gyógyszert és még vagy száz további, fedezet nélküli szociális hazugságot”. – Megérthetné, hogy a főváros nem lehet az ő személyes ambícióinak meg az őt támogató korrupt pártok falánkságának az eszköze – fogalmazott nemrég közösségi oldalán a megmondóember. Szocialista elnökségi forrásaink ugyanakkor azon reményüknek adtak hangot, hogy bárki is nyeri a baloldali előválasztást, az a következő fél évben olyan szakmai teljesítményt nyújt majd, hogy Puzsérnak végül nem lesz kedve „agyonveretnie magát”.

magyaridok.hu - MTI - hvg.hu