Lagymatag kezdet a baloldali szavazáson

Bár történelmi pillanatról, a demokrácia „új minőségéről” beszélnek, a szervezők és maguk a résztvevők is csupán pár ezres részvételre számítanak a hétfőn elstartolt baloldali előválasztáson. Ez még annál is kevesebb, ahány fővárosi lakos ingerküszöbét a szavazást megelőző ajánlásgyűjtés elérte.

2019. január 29. 10:04

Megkezdődött a baloldali pártok főpolgármester-jelölti előválasztása, így vasárnapra eldől, hogy a szocialista Horváth Csabának vagy a Párbeszéd társelnökének, Karácsony Gergelynek nyílik lehetősége arra, hogy a procedúra végén – elvileg júniusban lesz még egy forduló Puzsér Róbert, illetve a Liberálisok részéről Sermer Ádám részvételével – Tarlós Istvánnal mérkőzzön meg. Molnár Zsolt, a kezdeményező MSZP budapesti elnöke tegnap történelminek nevezte a voksolást, és azt hangoztatta, hogy bár Tarlósnak komoly támogatottsága van, közel sem legyőzhetetlen.

A politikus döntő fontosságúnak nevezte az önkormányzati, különösen a főpolgármester-választást, mert szerinte más esélyekkel vág neki az ellenzék a 2022-es parlamenti megméretésnek, ha Budapesten változást ér el. Molnár kérdésre válaszolva ugyanakkor elmondta: egy kutatás alapján várhatóan 1500-2000-en szavaznak majd, de szerinte ennél lényegesen többen lesznek.

Hetek óta hiába próbálják ráhangolni a fővárosiakat Karácsony Gergely és Horváth Csaba párviadalára Fotó: Kurucz Árpád

Karácsony Gergely mindeközben a demokrácia új minőségének nevezte az előválasztást, mivel az szerinte helyzetbe hozza a demokrácia főszerep­lőit, a választópolgárokat. Zugló polgármestere arra buzdította a választókat, hogy támogassák azt a jelöltet, akinek a legtöbb esélye van Tarlós ellen. – Büszke vagyok arra, hogy ez a jelölt én vagyok – jelentette ki a politikus, akit nemrég Bajnai Gordon, illetve a DK is támogatásáról biztosított Horváth Csaba ellenében.

Karácsony kérdésre válaszolva szintén arról beszélt, hogy tízezres részvétellel elégedett lenne, de azt is eredménynek tartaná, ha csak pár ezren mennek el, mivel eddig ennyien sem mondhatták el a véleményüket ilyen keretek között.

Mindez azért érdekes, mert a szavazást megelőző ajánlásgyűjtés a közel kétmilliós fővárosban csupán tizenkétezer szavazó ingerküszöbét érte el, és mindössze ezernégyszázan regisztráltak az online voksolásra, amit a szervezők úgy értékeltek, hogy „Budapest nem szereti az Orbán-rendszert”.

Ehhez képest most Molnár és Karácsony is elégedett lenne a pár ezres részvétellel, azaz a jelek szerint ők maguk is csekélyebb érdeklődésre számítanak az eddiginél.

Karácsony Gergely voksol. Kevesen követik Fotó: MTI/Balogh Zoltán

Tavaly novemberben az Atv.hu számolt be arról, hogy a hangzatos szlogenek ellenére a háttérben már javában zajlanak az alkudozások. Eszerint ha Karácsony Gergely indul a főpolgármesterségért, úgy Horváth Csabának felajánlják cserébe a zuglói polgármester-jelöltséget. Molnár Zsolt ekkor – bár állította, hogy nincs ilyen hivatalos döntés – nem zárta ki ezt a lehetőséget sem, mondván: a Fővárosi Közgyűlésben akkor tud majd a két politikus együtt dolgozni, ha annak tagjai lesznek főpolgármesterként és polgármesterként.

A Magyar Idők már közvetlenül az áprilisi országgyűlési választás után úgy értesült, hogy Karácsony arra is készül forgatókönyvvel, ha nem sikerülne újráznia Zuglóban, vagy nem lesz főpolgármester: ebben az esetben végül mégiscsak beülne a parlamentbe. Emlékezetes: bár mandátumot szerzett, a Párbeszéd társelnöke nem foglalta el a helyét az Országgyűlésben, ám sokáig nem árulta el, hogy ezt a lehetőséget kinek adja át.

A párt belső ügyeire rálátó forrásaink szerint ennek az volt az oka, hogy Karácsonynak olyasvalaki javára kellett lemondania a mandátumáról, aki azt hajlandó lenne neki vissza is adni. Noha a legtöbben arra számítottak, hogy V. Naszályi Márta lesz a kedvezményezett, aki esélyesként lépett vissza áprilisban Csárdi Antal LMP-s képviselőjelölt javára, végül Kocsis-Cake Olivio ülhetett be a Házba.

