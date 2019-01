Olga csak nézett

2019. január 30. 00:51

„Gergő programját átnéztem, szimpatikus volt. Nem találtam benne olyat amivel, nem értenék egyet. Szerintem 90 százalékban egyetértünk” – már egy óra tartott Kálmán Olga moderálásával a baloldali előválasztás „vitája”, amikor Horváth Csaba (MSZP) ezt találta mondani. A vita amúgy azért került idézőjelbe, mert ahogy az idézet is mutatja, sokkal inkább a hasonlóság domborodott ki a szocialisták jelöltje, illetve Karácsony Gergely (Párbeszéd) fellépésén, hogy mást ne mondjunk, álljon itt a zöld politikus reakcióját az előző idézetre: „sokszor nem tudom, hogy Csaba mondta először, vagy én.” (...)

Íme pár rokonvonás a két jelölt elképzeléseiben:

- iskolák vissza az önkormányzathoz

- kórházak vissza az önkormányzathoz

- humánus hozzáállás a hajléktalankérdéshez

- zöld Budapest, azaz több fát, zöld területek védése

- a Liget-projekt le, vagy megfújása

- a részvételi demokrácia erősítése helyi szinten

- civilek bevonása a döntésekbe

- kilakoltatások megszüntetése, új bérlakáspolitika

- átláthatóbb önkormányzat

- a Fidesz akkor győzhető le Budapesten, ha egy jelölt lesz a kormánypárti ellen minden kerületben

A sor folytatható, hiszen ahogy mindketten hangoztatták, 21.századi, nyitott, szolidáris és befogadó várost szeretnének. Ezenkívül még két dologban biztosan értettek egyet a felek:

1, Puzsér Róbert egy troll

2, Tarlós István pedig egy kőkorszaki figura, aki nem érti a 21. századi várost, „30-40 évvel le van maradva, olyan, mint egy ’70-es évekből itt ragadt mélyépítő.”

Csak hangulatfestésként jöjjön még két idézet a jelenlegi főpolgármesterről, mielőtt továbblépnénk:

HCS: „Tarlós a bukóságban szokott kiemelkedni. Lefelé rúg, felfelé nyal.”

KG: „Nagy szavak, gyenge tettek embere.”

(De kapott még Tarlós, ennek idézésétől most eltekintenénk.)

Mi a különbség?

A beszélgetés jó két órán át tartott, és nagyrészében nem volt unalmas, ami már önmagában meglepő lehet. Kálmán Olga kellő iróniával és tettetett szigorral tartotta a kereteket, és mindkét politikus jobb formáját futotta – határozottabb stratégiája ugyanakkor Horváth Csabának volt.

A szocialisták fővárosi frakcióvezetője ugyanis azt találta ki, hogy a higgadt Karácsonyhoz képest ő lesz a radikálisabb, keményebb figura, aki úgy kidobja majd a Fideszt előbb Budapestről, majd az országból hogy csak na!

„Nem vagyok olyan türelmes, mint Gergő.”

„Nálam nem lesz fideszes alpolgármester!”

„Nem engedhetünk kémeket a központba!”

„A Fidesz csak az erőből ért! Budapestnek meg kell kapnia azt, ami jár neki.”

„Tudom, merem, teszem.”

Futószalagon, vagy még annál is gyorsabban jöttek a rutinos kampánysablonok. Néha egészen úgy tűnt, Horváth tényleg komolyan gondolja a dolgot, elővezette azt is, hogy népszavazással húzná csőbe a Fideszt, mert azt a következtetést vonta le az elmúlt években, hogy a kormánypártot csak az ilyen kezdeményezések tudták valamiképp befolyásolni, vagy eltéríteni korábbi szándékától.

Horváth vehemenségét nézve az ember már azon kezdett merengeni, hogy ez most a Szanyi Tibor-i tökösség, vagy igazából csak a Szanyi Tibor-i műtökösség, amikor hirtelen -mint lámpa a koromsötét tanyaudvaron! - felvillant a múlt és az igazi kérdés: mégis mit csinált ezzel a lendülettel Horváth Csaba az elmúlt 8 és félévben a legerősebb ellenzéki politikusként a városházán? Fel tudunk-e valamit idézni tőle?

Szóljon valaki, aki igen!

Fotó: Németh Dániel

Kasszakulcs

Karácsony valóban higgadtabb volt, de tőle sem voltak idegenek az ilyen megnyilvánulások:

„Budapestet ki kell szabaditani a NER fogságából”

„Olyan városvezetés kell, amely méltányos a legyőzöttekkel szemben.” (Értsd: méltányolja a fideszes választók igényeit is.)

„NER megroppantása a városokban kezdődik.”

„Fideszes mítosz, hogy a NER betette a lábát az ellenzéki ablakon.”

„Ha én leszek a főpolgármester, mindennap kérek időpontot Orbán Viktortól, és minden nap elmondom, hogy nem kaptam, 10 ezer emberrel megyek majd tüntetni ez ellen.”

Utóbbi Kálmán Olga azon többszöri érdeklődésére volt válasz, hogy mit csinálnának az urak, ha netalán egyikük lenne az októberi szavazáson a főpolgármester mégis. A kasszakulcs ugyanis Orbánnál van.

Itt is jött a melldöngetés („Puskapor száraz, akkor oda fogunk durrantani”), de Karácsony itt is realistább álláspontot képviselt, míg Horváth népszavazást emlegetett a magasabb állami támogatásról.

Nem győzték hangsúlyozni (a szervező Republikon Intézet és a politikusok is), hogy végre van politikai vita Magyarországon, és elhangzott az is, hogy ez csak az első lépés, a többi is jön majd. És valljuk meg, egyáltalán nem rossz, hogy van egy ilyen kezdeményezés, ami nem is érdektelen.

Nagy Gergely Miklós: Kálmán Olga nagyon ki akarta deríteni, van-e bármi különbség Karácsony és Horváth közt. Kiderült: van.

Magyar Narancs