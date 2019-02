Brüsszelből tekintve

2019. február 24. 11:35

„Nem könnyű megjósolni az események jövőbeli alakulását, amelyek erősen függenek a Szovjetunió általános politikai helyzetétől”, olvashatjuk az Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO) Tanácsa számára 1989. októberben készített bizalmas szakértői jelentés óvatos értékelését. 1988-1991-ben az Egyesült Államok által vezetett nyugati szövetségi rendszer és a Szovjetunió által dominált kelet-európai szocialista blokk viszonya alapvetően megváltozott.

A korábbi évtizedek hidegháborúnak nevezett katonai, politikai, kulturális és ideológiai szembenállása - Moszkva meggyengülésével, majd birodalmának összeomlásával - hónapok alatt átadta a helyét a korábban vasfüggönnyel elválasztott felek új típusú együttműködésének.

A NATO Levéltárából származó, e kötetben közreadott nyolc, egykor bizalmas minősítésű, most első ízben kiadott NATO-jelentés e fordulatokban gazdag négy év kelet-európai történéseit mutatja be a szövetség szakértőinek perspektívájából. Milyen is volt a földcsuszamlásszerű változásokat megélő Kelet-Európa Brüsszelből tekintve?

(A Brüsszelből tekintve. Titkos NATO-jelentések az átalakuló Kelet-Európáról, 1988-1991 című dokumentumkötet a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóköpont Történettudományi Intézete és a Rendszerváltás Történetét Kutató Intézet és Archívum (RETÖRKI) közös kiadásában jelent meg Kecskés D. Gusztáv szerkesztésében 2018-ban, melyet olvasásra szívesen ajánlunk.)

