A KDNP „jósdastopot" szeretne elérni

A Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) „jósdastopot" szeretne elérni, ezért a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulnak, kérve a szolgáltatók tevékenységének alapos vizsgálatát.

2019. február 1. 12:22

Harrach Péter, a kisebbik kormánypárt frakcióvezetője Budapesten, sajtótájékoztatón elmondta: sok 100 forintos percdíjért „küldenek" csalók gyógyító energiát, és ezzel jó szándékú embereket csapnak be, ami ellen fel kell lépni, mert súlyosan sérül a vásárlók érdeke.



Emlékeztetett: 2017-ben az NMHH vizsgálta a kérdést, és megállapította, hogy nyilvánvaló a kiszolgáltatott emberek megtévesztése.



Rétvári Bence KDNP-alelnök is arról beszélt, hogy a távgyógyítók, távjósok sok száz forintot húznak ki az emberek zsebéből, és okkal feltételezhető, hogy sok embert károsítanak meg.



Kitért arra, hogy nagyon sokfélék az ígéretek: van, aki azt hirdeti, hogy az angyalok segítségével gyógyít vagy választ ígér arra, hogy mikor nézhet valaki anyagi örömök elé. Mások pénzbevonzó kódokat ígérnek vagy lottóhoroszkópot reklámoznak; van, aki önmagát egy görög istenről elnevezve a teljes bőséget vagy a jövő titkának megismerését ígéri.



Rétvári Bence kijelentette: társadalmi igény nem mutatható ki a szolgáltatás iránt, s nem lehet más emberek becsapására építeni egy üzletet.



Harrach Péter és Rétvári Bence közlése szerint a KDNP nevében a fogyasztóvédelmi hatósághoz fordultak, hogy vizsgálják ki alaposan ezen szolgáltatók tevékenységét. Felidézték, hogy a termékbemutatók kapcsán már indítottak hasonló akciót, s utána a joghézagot érintően törvénymódosításokat kezdeményeztek. Most is azt kérik, a hatóság járjon utána, hol szabálytalan, törvénytelen ezen szolgáltatók tevékenysége.



Az Audi győri gyárában zajló sztrájkra vonatkozó kérdésre Harrach Péter elmondta: a kormánynak, illetve a parlamentnek nincs hatásköre az ügyben, ez a munkaadó és a munkavállalók közötti megoldandó kérdés. Ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy minél előbb rendeződik a helyzet.

Harrach Péter (balra), a KDNP országgyűlési képviselőcsoportjának vezetője és Rétvári Bence (jobbra) (KDNP), az Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára a KDNP sajtótájékoztatóján (KDNP fotó: Váli Miklós)

Az Európai Parlament (EP) Magyarországot érintő szerdai vitájára vonatkozó felvetésre Rétvári Bence közölte: Soros György az EP-kampányban egyértelműen azokat a felületeket használja fel, amelyeket leginkább ural. Ezzel a témával igyekszik Magyarország, a magyar kormány és Orbán Viktor miniszterelnök ellen hadjáratot folytatni, vagyis azok ellen, akik a legerélyesebben szemben állnak az ő migrációpárti, az európai lakosságot lecserélni szándékozó politikájával. Úgy gondolja, ha a legerősebb ellenfelét próbálja gyengíteni, akkor bevándorláspárti többséget szerezhet majd az EP-választásokon - tette hozzá.



Rétvári Bence szerint jól látható, hogy Európában a Soros Györggyel szembeni, a migrációt ellenző pólus valahol Budapest, Varsó és Róma tengelyén alakult ki. Sajnálatosnak nevezte, hogy Soros Györgyöt többször fogadják az Európai Bizottság tagjai, mint bármelyik tagország miniszterelnökét; minden kérésének megfelelnek, sok képviselő pedig kiszolgálja az igényeit. Az EP szerdai ülését is kampányeszközzé teszik - vélekedett a kormánypárti politikus.

MTI nyomán