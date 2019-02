Leadták a vagyonnyilatkozatokat

Valamennyi országgyűlési képviselő és nemzetiségi szószóló leadta a január 31-i határidőre a saját és a vele közös háztartásban élő házas- vagy élettársának, gyermekeinek vagyonnyilatkozatát.

2019. február 1. 12:57

Az államfő szűk 5 millió forinttal növelte vagyonát

Áder János államfő szűk 5 millió forinttal növelte megtakarításait 2018-ban, amelynek összértéke a csütörtökön nyilvánosságra hozott vagyonnyilatkozata alapján 69,5 millió forint.

A Köztársasági Elnöki Hivatal honlapján elérhető dokumentum értelmében az államfő a folyószámláján 21 millió forintot tart, hétmillió forinttal növelve ezen megtakarítását egy év alatt.

Euróalapú életbiztosítása kevesebb mint 124 ezer eurót ér (39 millió forint), vagyis egy év alatt mintegy 630 ezer forintnak megfelelő összeggel emelkedett. OTP befektetési jegyben tartott vagyona csekély mértékben növekedett, ott csaknem 29 ezer eurót tart az államfő (9 millió forint), devizaszámláján pedig továbbra is majdnem 1700 dollárt (465 ezer forint).

A köztársasági elnök ugyanakkor megvált mintegy 2,5 millió forintot érő tartós befektetési értékpapírjaitól, amelyek tavalyi vagyonnyilatkozatában még szerepeltek.

Áder János, ahogy az előző években is, csupán a köztársasági elnöki tisztségéből eredően tesz szert jövedelemre.

Az államfő továbbra is két ingatlan résztulajdonosa: egy II. kerületi 135 négyzetméteres társasházi lakás felét és egy kisoroszi 75 négyzetméteres családi ház negyedét birtokolja, előbbit 2002-ben, utóbbit 2005-ben vásárolta.

Áder János saját autót, nagyobb értékű ingóságot továbbra sem birtokol, de azt idén is feltüntette a nyilatkozatban, hogy a diplomáciai kapcsolattartás keretében ajándékokhoz jut.

Nincs érdemi változás a miniszterelnök anyagi helyzetében

Nem történt érdemi változás Orbán Viktor miniszterelnök vagyonnyilatkozatában, a péntekre virradó éjszaka közzétett dokumentumból kiderült, a kormányfő megtakarítása némileg nőtt, a hiteltartozása pedig tovább csökkent.

A kormány és a parlament honlapján is elérhető vagyonnyilatkozata szerint a miniszterelnök, a Fidesz elnöke továbbra is egy XII. kerületi és egy felcsúti ingatlannak tulajdonosa.

A legutóbbi, 2018 júniusában kelt vagyonnyilatkozatához képest Orbán Viktor megtakarítása 945 ezer forintról 1 millió 395 ezer forintra nőtt. A 2002-ben feleségével közösen felvett 20 millió forintos jelzáloghitel még fennálló tartozása 4 millió 184 ezer forintról 3 millió 516 ezer forintra csökkent.

Jövedelme a miniszterelnöki és a képviselői fizetése - olvasható a nyilatkozatban.

Ügyvédi munkával, szabadalmakkal és kutatással is foglalkoztak a miniszterek

Az idei vagyonnyilatkozatok alapján a kormány tagjai tavaly továbbra is ügyvédi irodából, szabadalmi jog értékesítéséből befolyó, valamint oktatói, kutatói munkákból származó jövedelmekkel egészítették ki miniszteri illetményeiket.

Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes megtakarításai továbbra is 5,5 millió forintot tesznek ki, tartozása nincs. A kereszténydemokrata képviselő ingatlanvagyona nem változott: még mindig két II. kerületi ingatlan felét, valamint egy balatonfenyvesi üdülő haszonélvezeti jogát birtokolja. A kormánypárti politikus ezúttal is antik bútorait tüntette fel értékes ingóságai között.

Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter két XI. kerületi lakást és ötmillió forint megtakarítást mondhat magáénak, miközben egy 2008-ban felvett, 120 ezer svájci frankos hitel felének fennmaradó részleteit kell törlesztenie.

A Miniszterelnöki Kabinetiroda vezetőjének vagyonnyilatkozatából kiderült, hogy Rogán Antal - az előző évi 25 millió forintot követően - tavaly 42,6 millió forintra tett szert egy szabadalmi jognak köszönhetően. A miniszter takarékban elhelyezett megtakarítása 700 ezer forintról 39 millió forintra gyarapodott, és megmaradt a magánszemély felé fennálló 18,2 millió forintos adóssága. Rogán Antal megőrizte II. kerületi lakását, balatonlellei üdülőjét, valamint szakonyfalui erdőjét és egyéb itt örökölt ingatlanjait.

A külgazdasági és külügyminiszter különböző formában meglévő megtakarításainak értéke - az előző évhez hasonlóan - ismét 3 millió forinttal emelkedett, összértékük meghaladja a 10,5 millió forintot, szüleivel szemben fennálló 30 millió forintos tartozása tavaly sem csökkent. Szijjártó Péter ingatlanvagyona változatlan: a tárcavezető egy dunakeszi házzal rendelkezik, emellett megtartotta tulajdonrészét három balatonedericsi és egy győri ingatlanban.

Varga Mihály pénzügyminiszter nem egész egymillió forinttal, 6,9 millió forintra növelte megtakarításait, hiteltartozása pedig 3,8 millió forintról 211 ezer forintra apadt. A tárcavezető továbbra is résztulajdonos két II. kerületi lakóházban, ahogy két karcagi telke is megmaradt.

Az emberi erőforrásokért felelős miniszter egy 40 négyzetméteres VI. kerületi lakás felét tudhatja magáénak, míg további négy ingatlan (egy I. kerületi lakás, egy-egy budakeszi és sárvári családi ház, valamint egy révfülöpi üdülő) felett haszonélvezettel rendelkezik. Kásler Miklós vagyonnyilatkozatában egyebek mellett egy tizenkilencedik századi tabernákulumot, perzsaszőnyegeket és egy műtőberendezést is tulajdonaként tüntet fel. A tárcavezető megtakarításai 50 millió forintot tesznek ki, miniszteri fizetését pedig havi egymillió forintos illetménnyel járó kutatással, valamint havi 780 ezer forinttal honorált oktatói munkával egészíti ki, utóbbit a Semmelweis Egyetemen.

Pintér Sándor belügyminiszter feleségével birtokolt szerteágazó értékpapír-portfóliójának együttes értéke - jelenlegi árfolyamon számolva - mintegy 370 millió forintot tesz ki, miközben a tárcavezetőnek még mindig fennállnak egymilliárd forintot meghaladó pénzkövetelései. Pintér Sándornak nincs tartozása, megtartotta 1995-ben örökölt Wartburgját és még mindig tulajdonosa egyebek mellett egy 155 négyzetméteres VII. kerületi társasházi lakásnak, a II. kerületben négy lakása van, Siófokon pedig egy 200 négyzetméteres háza.

Trócsányi László igazságügyi miniszter hivatali fizetését két intézményből származó, több mint egymillió forintos oktatói és kutatói jövedelemmel egészíti ki. A tárcavezető euróban tartott, változatlanul mintegy 30 millió forintos megtakarítása mellett immáron egy további 30 millió forintos befektetés felét tudhatja magáénak. Ingatlanvagyona változatlan: egyebek mellett egy budapesti, XII. kerületi, 260 négyzetméteres ház és két fővárosi lakás résztulajdonosa.

Palkovics László innovációs és technológiai miniszternek három ingatlanban van tulajdona, egy kecskeméti családi házban, egy pölöskei szántóban, valamint egy Alsónemesapátiban található erdőben. A miniszter emellett birtokol egy Lamborghini márkájú traktort, egy Mitsubishi pick upot, továbbá két BMW motorkerékpárt és négy vadászpuskát. Megtakarításai összértéke 31 millió forint, miniszteri fizetését havi 540 ezer forintos kutatóprofesszori fizetéssel egészíti ki a Széchenyi István Egyetemről.

Az agrárminiszter hét ingatlant birtokol, többek között egy mosonmagyaróvári családi házat és lakást, valamint egy mecséri tanyát. Nagy István egy Opel személygépkocsi és egy Toyota tehergépkocsi mellett egy motoros horgászcsónakkal is rendelkezik, valamint egy százcsaládos méhészettel. A miniszter nevén összesen 18 millió forintnyi megtakarítás található, tartozása nincs.

A honvédelmi miniszter nem rendelkezik ingatlannal, egy 2005-ben vásárolt VW Bora személygépkocsit tüntetett fel nagyobb értékű ingóságai között. Benkő Tibor megtakarításai 33 millió forintot tesznek ki.

A paksi atomerőmű bővítéséért felelős tárca nélküli miniszter megtakarításainak összértéke nem változott jelentősen, azok mintegy 80 millió forintot tesznek ki. Süli János - felerészben kezelt - tartozása ugyanakkor 10 millió forintról 3 millió forintra apadt. A havi bruttó ötmillió forintos jövedelemmel rendelkező tárca nélküli miniszter megtartotta paksi családi házát és építési telkét, valamint madocsai üdülőjét, továbbá Opel Astráját és motorcsónakját is.

Bártfai-Mager Andrea tavaly egy 45 négyzetméteres siófoki lakással gyarapította ingatlanvagyonát, amelynek felsorolását egy II. kerületi 160 négyzetméteres lakással kezdett, és két szőlővel és egy erdővel is kiegészített. A nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter megtakarításai mintegy 38 millió forintot tesznek ki, tartozása nincs.

Tavaly is Gyurcsány Ferenc kereste a legtöbbet a pártvezetők között

Az előző évekhez hasonlóan 2018-ban is Gyurcsány Ferenc, a DK elnök-frakcióvezetője kereste a legtöbbet a parlamenti képviselettel rendelkező pártok vezetői közül.

Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője lecserélte korábbi VIII. kerületi, 117 négyzetméteres társasházi lakását egy szintén józsefvárosi udvaros lakóházra, az új ingatlan teljes alapterülete 683 négyzetméter. A frakcióvezető mindkét ingatlanban felerészt jelent meg tulajdonosként. A kormánypárti politikus a tavaly májusi vagyonnyilatkozatához képest több mint 2 millió forinttal kevesebb, 8 millió forint készpénzzel rendelkezik, a családján belül kölcsönzött 28 millió forintból nem kapott vissza, tartozása nincs. Kocsis Máté vagyonnyilatkozatában közölte, családi vállalkozásukból évenként osztalékot vesz fel, annak összegét ugyanakkor nem adta meg.

Harrach Péternek, a KDNP frakcióvezetőjének változatlanul egy XIV. kerületi lakás, egy tahitótfalui családi ház és egy budakeszi kertes ház van a birtokában. Nagyobb értékű ingóságot, valamint megtakarítást, illetve tartozást nem tüntetett fel.

Sneider Tamásnak, a Jobbik elnökének kilenc ingatlanja van, a legtöbb a Heves megyei Aldebrőben, köztük egy családi ház, valamint szántók és egy gyümölcsös is. Nagy értékű ingóságok között egy Fiat Puntót és egy MTZ traktort tüntet fel. Az ellenzéki politikusnak továbbra sincs megtakarítása, ugyanakkor több mint másfél millió forintos lakáshitellel rendelkezik, miközben 3 millió forintos tartozása van egy magánszeméllyel szemben. Mindként kintlévősége félmillió forinttal csökkent az elmúlt egy évben.

Gyöngyösi Mártonnak, a Jobbik frakcióvezetőjének Nagykovácsiban van családi háza, ötven százalékos tulajdonrésszel. A politikusnak egy 2003-as Suzuki Swiftje is van, megtakarítása, vagy tartozása továbbra sincs.

Tóth Bertalannak, az MSZP elnök-frakcióvezetőjének mintegy 36 millió forintos, nagyrészt euróban tartott megtakarítása néhány millió forinttal gyarapodott egy év alatt, hiteltartozása egymillió forintról 500 ezer forintra apadt. A szocialisták vezetőjének két pécsi társasházi lakásban, egy nagykozári erdőben, valamint két, szintén pécsi beépítetlen területben, továbbá egy korlátolt felelősségű társaságban és egy ügyvédi irodában van tulajdonrésze.

Gyurcsány Ferenc tavaly 298 millió forint eseti bevételhez jutott a kizárólagos tulajdonában álló Altus Portfólió Kft.-ből. A volt kormányfő értékpapírjainak árfolyama mintegy tíz százalékot emelkedett egy év alatt, így az 660 millió forintot ér, amit 14 millió forintos megtakarítás egészít ki, miközben a feleségével közös kötcsei ház megvásárlására felvett hitelből még több mint 58 millió forintot kell visszafizetniük, az előző évinél mintegy egymillió forinttal kevesebbet. A DK vezetője 2016-ban 1,2 milliárd forintot, 2017-ben pedig 228 millió forintot vett ki a cégéből. Gyurcsány Ferencnek megmaradt 50 négyzetméteres pápai lakása.

Keresztes László Lóránt, az LMP társelnöke, frakcióvezetője egy pécsi 28 négyzetméteres gazdasági épületet tulajdonol feleségével, valamint egy Ford és egy Nissan márkájú személygépkocsival rendelkezik. Az ellenzéki politikus - házastársával közös - számláján mintegy 18 millió forint található, tartozása nincs.

Demeter Mártának, az LMP másik társelnökének egy 49 négyzetméteres zuglói lakása van, amelyet örökléssel szerzett. Megtakarítással, tartozással nem rendelkezik.

Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke két óbudai lakásban tulajdonos, feltehetően ezek közül adja bérbe egyiket, amelyből havonta 180 ezer forintos bevételre tesz szert. A politikus 2016-ban vásárolt egy Citroen gépkocsit, megtakarításról nem számolt be, pénzintézetnek 8,9 millió forinttal, magánszemélynek pedig 4 millió forinttal tartozik.

Oktatásból és lakáskiadásból jutnak pluszjövedelemhez az állami vezetők

Oktatói tevékenységből, illetve lakáskiadásból jut több állami vezető is pluszjövedelemhez a most benyújtott vagyonnyilatkozatuk szerint. Az Állami Számvevőszék (ÁSZ), a Magyar Nemzeti Bank (MNB), a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH), valamint a Költségvetési Tanács vezetője és a legfőbb ügyész tavalyi évről szóló vagyonnyilatkozata az Országgyűlés honlapján olvasható.

Domokos Lászlónak, az ÁSZ elnökének évről évre növekszik Prémium Magyar Államkötvényben lévő megtakarítása: tavaly már több mint 50 millió forintot tartott ilyen formán a 2017-es közel 27 millió forinttal szemben. Nincs már meg viszont ötmillió forintos Bónusz Magyar Államkötvénye és 3,5 millió forintos Kamatozó Kincstárjegye. Egyéves magyar állampapírban kétmillió helyett egymillió forintot tart, részvényei értéke pedig 50 ezer forinttal 450 ezer forintra csökkentek.

Az ÁSZ-elnök takarékbetétjének értéke a tavalyi vagyonnyilatkozatához képest szinte változatlan, majdnem 7,3 millió forint, a tisztségviselői illetmény hathavi összegét meghaladó készpénze 1,3 millióval 2,6 millió forintra csökkent. Nincs már meg nem pénzintézeti, hanem más szerződés alapján fennálló 5,4 millió forintos pénzkövetelése.

Domokos László tovább csökkentette a banki tartozást, 7,3 millióról 5,8 millió forintra.

A számvevőszéki vezető továbbra is Békéscsabán és Budapest V., illetve XIII. kerületében tulajdonosa, haszonélvezője ingatlannak. Ugyancsak megvan még neki 2003-ban vásárolt Skodája. Megduplázódott az ingatlan-bérbeadásból származó havi jövedelme, 100 ezer forint helyett 200 forintot kap ilyen címen.

Matolcsy Györgynek, az MNB elnökének továbbra sincs jelentős vagyon a nevén, nincs autója, részvénye vagy értékpapírja, nem tartozik banknak, sem magánszemélynek. Továbbra is az övé egy 1985 óta a birtokában lévő 150 négyzetméteres balatonakarattyai családi ház. Újdonság, hogy ötmillió forintos jegybankelnöki fizetése mellé 2018 februárjától havi 750 ezer forintot kap a Budapest Institute of Banking Zrt.-től. A 2017-ben alapított pénzügyi képzőközpontnál Matolcsy György banki, pénzügyi témakörben indított tanfolyamok esetén állandó jelleggel témavezetői feladatokat lát el, oktatási anyagok lektorálásáért felel, illetve vizsgabizottsági tag.

Juhász Miklósnak, a GVH elnökének 19 millió forintról 4 millió forintra csökkent befektetési jegyének az értéke előző nyilatkozatához képest. Pénzintézeti számlakövetelése forintban szinte változatlan, jelenleg 1,9 millió, devizában viszont 11 millió forinttal 26 millióra nőtt. Más szerződés alapján pedig egymillió forintos pénzkövetelése van, készpénze kétmillió forint. 2010 óta tulajdonosa Telkiben egy 1154 négyzetméteres telken álló 292 négyzetméteres háznak. A hathavi illetményét meghaladó értékű ingóságok között évek óta egy 1980-ban ajándékba kapott asztali lámpát szerepeltet.

Karas Monikának, a NMHH elnökének továbbra is két budapesti ingatlanban van érdekeltsége. Lecserélte autóját: egy 2002-ben vásárolt Renault Clio helyett tavaly vett egy Volkswagen Golfot. A mindenkori tisztségviselői illetmény hathavi összegét meghaladó készpénze több mint tízmillió forinttal, 19 millió forintra nőtt, pénzintézettel szembeni tartozása 1,5 millió forintra csökkent.

Az NMHH elnöke egy kft.-nek ad bérbe lakást, évente 960 ezer forintért.

Polt Péter legfőbb ügyész tovább csökkentette feleségével közös magánszemélyekkel szembeni tartozását 9,2 millióról 4,4 millió forintra. Megtakarításai szinte változatlan értékűek, kamatozó kincstárjegyben 4,9 millió forintot tart, egymillió forint készpénze van, pénzintézeti számlakövetelése pedig 16,6 millió forint.

A legfőbb ügyész ezúttal is hat ingatlant tüntetett fel, amelyekben tulajdonos vagy társtulajdonos. Ügyészi illetménye mellett 2018-ban is egyetemi oktatói tevékenységéből származott pluszjövedelme: a Nemzeti Közszolgálati Egyetemtől 6,6 millió forintot kap évente, esetenként kap a vizsgáztatásért 26 ezer forintot a Pázmány Péter Katolikus Egyetemtől, jogi szakvizsgáztatásért 66 ezer forintot az Igazságügyi Minisztériumtól, míg a jogtárakat üzemeltető kft.-től jogdíj címén esetenként egymillió forintot.

Házastársával közös Opel Mokkája mellett megvan még neki 2016-ban vásárolt vitorlás kishajója is, amelynek felerészben tulajdonosa.

Kovács Árpád, a Költségvetési Tanács elnöke továbbra is négy ingatlanban társtulajdonos. Önkéntes nyugdíj- és egészségpénztári megtakarítása változatlan, 2 millió forint, feleségével közös számláján 6 millió forintot tüntetett fel a korábbi 8 millióval szemben, devizában 2,5 millió forintot tartanak. Kovács Árpád egyetemi tanárként és publikációs tevékenységből is kap jövedelmet, emellett ő is ad ki lakást, a bérleti díj fele, ötvenezer forint illeti.

