Több tízezren akarnak Európába indulni

Közeledik a tavasz, így ismét megindulnak a bevándorlók Európa felé – erre figyelmeztetett egy szakértő az M1-en. A befogadótáborokban ragadt embereknek és a csempészeknek is az az érdekük, hogy a tél vége után minél előbb újrainduljon az üzlet. Több tízezren vannak a Balkánon, közülük több ezren Boszniában.

2019. február 4. 09:59

Csapatokba verődve tanyáznak a migránsok a bihácsi befogadóközpont udvarán. Nagyjából kétezren vannak a táborban: afgánok, irakiak, irániak, szírek, vagy például pakisztániak. Nehezen jönnek ki egymással, folyamatosak az összetűzések közöttük – hangzott el az M1 Híradójában.

Legutóbb péntek este csaptak össze, akkor hatalmas tömegverekedés volt a befogadóközpontban. Mintegy 300-an, ágyakból kiszerelt vasrudakkal, kövekkel, botokkal, poroltókkal ütötték egymást. Az M1-nek az egyik migráns arról beszélt, hogy az afgánok egy nagyobb csoportja miatt tört ki a balhé, mert pénzt és telefonokat loptak.

A rendőrség pénteken alig bírta szétválasztani a verekedőket. Végül nyolc afgánt, két indiait és egy pakisztánit vettek őrizetbe. Egy rendőrségi szóvivő azt mondta, minden rendőrt kiküldtek a helyszínre és különleges egységeket is bevetettek.

A tömegverekedésben negyvenen sérültek meg. Arc, fej, hátsérülésekkel, törésekkel zúzódásokkal szállították őket kórházba.

Visszatérők a verekedések

A gyárépületben kialakított központban egy hete is összeverekedtek, akkor botokkal és vascsövekkel támadtak egymásra. A felvételek alapján látható, ahogy egy bevándorló megpróbált elmenekülni támadói elől, egyikük azonban utána futott és egy székkel addig ütötte a hátát, amíg összeesett.

Nemcsak a táborban történnek incidensek. A migránsok rendszeresen követnek el bűncselekményeket a városban is, a rendőrség adatai szerint házakba törnek be, üzleteket rabolnak ki.

Megrémisztik a helyieket

Egy helyi nő azt nyilatkozta, korlátozzák őket mozgásukban, tarthatatlan a helyzet, gyermekeiket nem merik kiengedni a játszótérre sem. A verekedések oka, hogy sok eltérő vallású, kultúrájú bevándorló van összezsúfolva egy helyen. Az egymás közötti feszültséget pedig tovább fokozza, hogy sokszori próbálkozás után sem jutnak tovább Európába – erről beszélt Kis-Benedek József az M1-en. A biztonságpolitikai szakértő szerint a migrációs nyomás tavasztól még tovább fokozódik majd.

Boszniában csaknem ötezer migráns tartózkodik jelenleg, de folyamatos az utánpótlás, és a próbálkozások is, a rendőrök naponta fognak el határsértőket a horvát-bosnyák szakaszon.

Nem csitul a bosnyák helyzet

A Migrációkutató Intézet igazgatóhelyettese szerint ismét lehet bosnyák helyzetről beszélni az illegális bevándorlás kapcsán. Janik Szabolcs az M1 Ma este című műsorában elmondta, legutóbb novemberben, decemberben érkeztek hírek Boszniából az illegális migrációról, s most visszatértek ezek a hírek.

A szakember kiemelte: ahogy javul az időjárás, a Földközi-tengeren is meg szokott nőni az érkező illegális migránsok száma. Emellett a következő hetekben, hónapokban a Balkán-félszigeten is a migráció erősödését várják a szakemberek – tette hozzá. Kitért arra: a magát Iszlám Államnak nevező terrorszervezet kiszorult ugyan Szíriából, de ez nem jelenti azt, hogy hálózatuk nem aktív, Nigéria egyes részei pedig a Boko Haram uralma alatt állnak; Ennek a migrációra is hatása lehet, ha az emberek megindulnak Észak-Afrika felé.

M1, MTI