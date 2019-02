Jól teljesít a magyar gazdaság

Varga Mihály pénzügyminiszter szerint a magyar gazdaság idei növekedése is nagyobb lehet az OECD által vártnál, ugyanakkor úgy látja, hogy Magyarországon is érdemes a világgazdasági lendület visszaesésére felkészülni, erre gazdaságvédelmi programot alakíthat ki a kormány tavasszal. Hazánk az OECD jelentése szerint is kiemelkedően jól teljesít.

2019. február 4. 15:48