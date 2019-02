Régi-új nevek az MSZP EP-listáján

A szocialistáktól Szanyi Tibor és Ujhelyi István mellett Tüttő Kata, Harangozó Gábor és Gurmai Zita, a Párbeszédtől pedig Jávor Benedek szerepelhet a két párt közös EP-listájának első tíz helyén — értesült a Magyar Nemzet. A pártszövetségben azzal számolnak, hogy öt-hat képviselőt juttatnak az uniós parlamentbe.

2019. február 7. 10:36

Az MSZP február 16-i kongresszusán dönt a párt európai parlamenti (EP-) választási listájáról – közölte az MTI-vel Tóth Bertalan. A párt elnöke úgy tájékoztatott, a kongresszus előtti nap az elnökség és a választmány tesz majd javaslatot a listára, amely az MSZP EP-képviselőjelöltjeinek sorrendjét határozza meg, ugyanakkor a Párbeszéddel közös listát szeretnének.

– Így olyan döntés várható a kongresszuson, miszerint a választmány felhatalmazást kap arra, hogy a listát véglegesítse, abba pedig beillessze a szövetségesek jelöltjeit – jelentette be a politikus, aki a listavezető személyére vonatkozó kérdésre azt mondta, arra jövő héten tesznek javaslatot a párt vezető testületei.

Tóth közölte azt is, hogy a kongresszuson döntenek a Haza. Szeretet. Európa. című választási programjukról is, és a rendezvényen vendégük lesz Frans Timmermans, az Európai Bizottság első alelnöke, az Európai Szocialisták választási csúcsjelöltje.

Jávornak (balra) a harmadik-negyedik hely juthat Fotó: MTI/Beliczay László

A Magyar Nemzet az MSZP elnökségéből úgy értesült, hogy a korábbi elképzelésekkel szemben Karácsony Gergely semmiképpen nem lesz a közös lista vezetője, miután a Párbeszéd társelnöke a főpolgármesterségért száll ringbe.

A szocialisták előzőleg abban a forgatókönyvben gondolkodtak, hogy Karácsonyt két szocialista politikus követi a listán, utána jöttek volna újra a Párbeszéd jelöltjei.

Mivel Karácsony már korábban egyértelművé tette, hogy nem akar kimenni Brüsszelbe, lényegében a közös lista első két helyén MSZP-s, a harmadikon pedig párbeszédes jelölt szerepelt volna. Forrásaink most azt mondták, a jelenleg is EP-képviselő Ujhelyi István és Szanyi Tibor mellett Tüttő Kata, Harangozó Gábor és Gurmai Zita is az első tízben szerepelhet a listán, amin a Párbeszédtől az ugyancsak EP-képviselő Jávor Benedek kaphatja meg a harmadik-negyedik helyet.

Az MSZP-ben egyébként arra számítanak, hogy a huszonegy uniós képviselői helyből többséget szerezve tizenegyet szerez meg az ellenzék, ebből a szocia­listák a Párbeszéddel együtt ötöt-hatot. Egyik forrásunk egyébként elhamarkodottnak nevezte, hogy a Gyurcsány Ferenc vezette DK már tavaly bejelentette önálló indulását.

