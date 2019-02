Az elismerésért sokan megdolgoztak

Az utóbbi tíz év fővárosi munkájának gyümölcse, hogy Budapest nyerte el az Európa legjobb úti célja 2019 díjat, és ezt a cím elnyeréséről tájékoztató brüsszeli értesítő is tartalmazza - mondta főpolgármester az M1 aktuális csatorna csütörtök reggeli műsorában.

2019. február 7. 10:55

Tarlós István közölte: nyilván nem lehet azt mondani, hogy ez kizárólag a fővárosi önkormányzat eredménye.

Az elismerésért sokan megdolgoztak, de az is bizonyos, hogy ez "nem intakt" a fővárosi önkormányzat tevékenységétől - tette hozzá.

A főpolgármester megjegyezte azt is, hogy az internetes szavazáson a Budapestre leadott voksok száma - 62 ezer 128 - nagyjából a duplája annak, mint amennyien a baloldali pártok fővárosi előválasztásán részt vettek.

Tarlós István külön örömnek nevezte, hogy az elismerés és az arról szóló értesítés Brüsszelből érkezett, amit "nehéz lesz leszólni" az ellenzéknek.

Az ellenzéknek nagyon rosszul jött ez az elismerés, hiszen egy "szerencsétlen ütemezéssel" két nappal előbb "szólták le" Budapest eredményeit - mondta.

Tarlós István arról szólva, hogy idén nem lesz Budapesten Red Bull Air Race, közölte: a zajszennyezésen túl olyan hosszú időn keresztül, olyan mértékű közlekedési zűrzavart okozott a rendezvény, hogy a budapestiek észrevételeinek és érdekeinek figyelembevételével úgy döntöttek, nem áll módjukban az engedélyt kiadni.

A rendezők ebben az évben sem tudtak jelentős változásokat hitelesen felmutatni, "inkább maszatolták a körülményekről szóló ígéreteket" - jegyezte meg.

Tarlós István elmondta: hallott hivatkozásokat egy harmadik jogi személy és a szervezők között megkötött megállapodásra, de azt a fővárosi önkormányzat megkerülésével kötötték, aminek így sem relevanciája, sem jogi kötőereje nincs.

A baloldali pártok fővárosi előválasztásáról szólva a főpolgármester azt mondta, hogy a megmérettetésen az MSZP-t "porig alázták".

Már 2014-hez képest is hátrébb tartanak, mert legutóbb már nem volt szocialista miniszterelnök-jelölt, most meg főpolgármester-jelöltjük sincs - tette hozzá Tarlós István.

A főpolgármester értetlenségének adott hangot amiért az ellenzék történelmi áttörésnek és új idők kezdetének nevezi azt, hogy a 2,4 százalékos előválasztási részvétel mellett a győztes megkapta a budapesti választók 1,9 százalékának szavazatát.

Tarlós István szerint mindkét baloldali főpolgármester-jelölt "elképesztő" és teljesíthetetlen ígérgetést folytatott. Megjegyezte, az utóbbi négy évben több fát ültetett Zuglóban, mint a kerület polgármestere, a baloldali előválasztás nyertese, Karácsony Gergely, a Párbeszéd főpolgármester-jelöltje.

A főpolgármester Karácsony Gergely ígéretei kapcsán azt mondta, hogy a fővárosnál hosszú ideje készül a szmogrendelet, valamint a Városháza és annak terének kinyitása a közterület irányába, a közfejlesztési tanács elé kerül.

Tarlós István a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában "a nagy demokráciaféltőknek" azt üzente, hogy tevékenységének köszönhetően megmaradt a közvetlen főpolgármester-választás, létrejött a közfejlesztési tanács, valamint megalkottak egy budapesti fejlesztési projektlistát is.

Budapest rendkívül biztonságos város

Budapest rendkívül biztonságos város – hangsúlyozta az M1-nek nyilatkozó turisztikai szakújságíró annak kapcsán, hogy Budapest nyerte el az „Európa legjobb úti célja 2019” díjat.

Kiss Róbert Richárd az M1 aktuális csatorna szerdai Híradójában úgy fogalmazott: Budapesten az épített örökség is „olyan csoda, amit az európaiak, ázsiaiak is imádnak”. Emellett nagyon jó az ár-érték arány; továbbá „gasztroforradalom” is volt Budapesten, manapság már top éttermek sokaságából lehet válogatni – tette hozzá a szakújságíró.

Tarlós István főpolgármester kedden tette közzé a European Best Destination (EBD) európai turisztikai szervezet levelét, mely szerint január 15. és február 5. között több mint félmillióan voksoltak kedvenc európai úti céljukra, és a közönségszavazáson a magyar főváros lett az első.

A szervezet kiemelte, hogy egyetlen korábbi győztes sem kapott ekkora nemzetközi támogatást, ennyi, a saját országán kívülről érkező szavazatot. A Budapestre adott szavazatok 77 százaléka Magyarország határain kívülről érkezett, főként az Egyesült Királyságból, az Amerikai Egyesült Államokból, Németországból, Franciaországból, Ausztriából és Olaszországból.

