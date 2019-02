Orbán: minden nagy döntéssel várjuk meg az EP-választást

Minden nagy döntéssel meg kell várni a májusi európai parlamenti (EP-) választást, az európai polgárok döntését - mondta Orbán Viktor miniszterelnök a visegrádi országcsoport (V4) és Németország csütörtöki pozsonyi kormányfői találkozóján.

2019. február 7. 17:12

A visegrádi országok (Csehország, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia) kormányfői Angela Merkel német kancellárral tárgyaltak, majd a megbeszélést követő közös sajtótájékoztatón Orbán Viktor kiemelte: az EP-választás után folytatni kell a V4 és Németország együttműködését, amelyet most is "a pozitív hangvétel és őszinte hangvétel" jellemzett.

A miniszterelnök úgy látja, a mostani találkozón az EU magállamai vettek részt, mert Európa magját azok az országok adják, amelyek a teljesítményükkel kiemelkednek. Márpedig az államadósság, a költségvetési hiány, az export, a munkanélküliségi ráta, a bankrendszer és a strukturális reformok alapján ezek Európa magállamai, a V4 Németországgal kiegészülve pedig az európai gazdaság növekedési motorja - vélekedett.

Megjegyezte: egyetértenek abban, hogy erős Európát akarnak, és ezért együtt akarnak dolgozni a jövőben.

Orbán Viktor hangsúlyozta: nem tudni, milyen lesz az Európai Unió az EP-választás után, de az biztos, hogy "nem olyan lesz, mint amilyen eddig volt". Az EU meg fog változni, és hogy milyen irányba, azt az európai polgárok döntik el - magyarázta. Hozzátette: ha demokratikus EU-t akarunk - "és mi azt akarunk" -, annak karakterét, haladási irányát csak a polgárok dönthetik el.

A kormányfő kijelentette: "lehet vitatkozni a demokrácia milyenségéről - liberális, illiberális vagy éppen keresztény" -, de az biztos, hogy "a demokrácia képletéből a démoszt nem lehet kihagyni". "Ha figyelmen kívül hagynánk az európai polgárok akaratát, akkor nem Európai Uniót építenénk, hanem egy birodalmat, és visszajutnánk oda, ahonnan három évtizeddel ezelőtt elindultunk, és mi az ellen lázadtunk fel 30 éve, hogy egy birodalmi központnak az ukázait kellett végrehajtanunk" - fogalmazott. Hozzáfűzte: ettől megszabadultunk, és nem akarunk ide visszatérni.

Orbán Viktor úgy értékelt, pozitív és őszinte tárgyaláson vannak túl, mert "a közös történelmi siker mindig felülírja a jelenkor vitáit". Márpedig itt "méretes" történelmi siker van, hiszen 30 évvel ezelőtt Németország és Európa még ketté volt szakítva, és mára mindkettőt újraegyesítették - mutatott rá.

Kérdésre a miniszterelnök közölte: az EU tagállamai másként látják a világot, és ezt leginkább a migráció hozta felszínre. Azonban jó, hogy mindenki másként látja a világot, az EU-ban a különbségek értéket képviselnek - vélte.

Ugyancsak kérdésre elmondta: a hozzánk érkező uniós pénzek 80 százaléka visszakerül azokba az országokba, ahonnan jött, ezért "semmilyen szemrehányást nem áll módunkban elfogadni". Az uniós pályázatokon ráadásul bármely európai cég indulhat - tette hozzá.

Arról is beszélt, hogy találkozik a hétfőn Budapestre érkező amerikai külügyminiszterrel, "katonai és biztonságpolitikai kérdések szerepelnek a napirenden".

Különösen beszélniük kell Ukrajnáról, amely fontos szomszédja Magyarországnak, ugyanakkor "Magyarország véleménye nehézséget okoz Ukrajna és a NATO együttműködésében - magyarázta. Hozzáfűzte: "Magyarországon egy ukránbarát kormány van, Ukrajnában pedig egy magyarellenes kormány van, és ebből konfliktusok adódnak".

Orbán Viktor miniszterelnök és Angela Merkel német kancellár a visegrádi országok és Németország csúcstalálkozóján tartott sajtótájékoztatón Pozsonyban 2019. február 7-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsődi Balázs

Közös programot indítanak a V4-ek Németországgal a migráció megfékezésére Marokkóban

Közös programot készítenek elő a migráció megfékezésére a visegrádi országok - Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország - Németországgal együttműködve Marokkóban - jelentette be Peter Pellegrini szlovák miniszterelnök azon a sajtótájékoztatón, amelyet a V4-ek és Németország miniszterelnökeinek csúcstalálkozója után tartottak Pozsonyban csütörtökön.

A migráció külső okainak felszámolásán alapuló program több évre szól, részletei, valamint az arra előirányzott források mértékét néhány héten belül hozzák nyilvánosságra - mondta a tervről a szlovák kormányfő.

Orbán Viktor miniszterelnök, Angela Merkel német kancellár, valamint Peter Pellegrini szlovák, Andrej Babis cseh és Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök (b-j) a visegrádi országok és Németország csúcstalálkozóján tartott sajtótájékoztatón Pozsonyban 2019. február 7-én. MTI/Miniszterelnöki Sajtóiroda/Szecsődi Balázs

Peter Pellegrini elmondta: a találkozó fő témái az Európai Unió 2021-2027 közötti keretköltségvetése, az idei európai parlamenti választások, az EU jövője, valamint a 30 évvel ezelőtti európai társadalmi változások voltak. Utóbbival kapcsolatban arról tájékoztatott, hogy az évforduló kapcsán közös nyilatkozatot fogadtak el, ebben egyebek mellett megállapítják: az aláírók erős, egységes és versenyképes Európát akarnak.

A nyilatkozatban megállapítják azt is, hogy "rögös de sikeres utat" tettek meg a rendszerváltoztatás óta eltelt harminc évben, ma pedig egy olyan Európa részei, amely olyan komoly új kihívások előtt áll, amelyek megzavarhatják ezt a fejlődést. Ezeket az akadályokat csak közösen, nyílt és őszinte párbeszéd útján lehet leküzdeni - teszik hozzá.

Angela Merkel a rendszerváltoztatás harmincéves évfordulója kapcsán ismételten köszönetet mondott azért a segítségért, amely lehetővé tette Németország egyesülését. Az idei EP-választások utáni időszakról szólva úgy vélte, hogy Európára nagy feladatok várnak. Ezek között említette: el kell érni, hogy kevesebb legyen a bürokrácia az EU-ban, hogy további szabadkereskedelmi egyezményeket kell kötni, és azt is, hogy együtt kell működni a migráció okainak megszüntetésében. Merkel egy, a Nordstream 2 gázvezetékre vonatkozó újságírói kérdésre válaszolva azt mondta: nem akarják egy Oroszországgal szembeni függőség kialakulását, ugyanakkor látni kell, hogy Oroszország már a hidegháború éveiben is ellátta gázzal Európát, és ezt a jövőben is meg fogja tenni.

Andrej Babis cseh kormányfő az EP-választásokról és az EU keretköltségvetéséről beszélt. Elmondta: a most következő európai parlamenti választáson eldől, hogy Európa milyen irányban halad a jövőben. Hangsúlyozta: fontos, hogy a választás után megváltozzon az Európai Bizottság, foglalja el "eredeti helyét" úgy, hogy rendeltetésének megfelelően minden tagország érdekét szem előtt tartsa. A keretköltségvetéssel kapcsolatban kiemelte: nagyobb rugalmasságra van szükség a támogatások elosztásánál. Megjegyezte: érthetetlen, hogy a tervezet a kohéziós alap csökkentésével számol, holott a tagországok közül 16 ennek megtartását és emelését kéri.

Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök a terítékre került témák közül kiemelt több védelmi és biztonsági kérdést. Ezek sorában az ukrajnai helyzet kapcsán a feszültségek mérséklésének lehetőségeiről is beszélt. Kijelentette: lehetnek nézetkülönbségek Európa és az Egyesült Államok között, de nem szabad elfelejteni, hogy mindkettő a demokrácia alappillérének számít. A visegrádi négyeknek az EU-n belüli helyzetéről szólva azt mondta: a V4-ek ma az EU versenyképességét növelő gazdasági motornak számítanak.

MTI