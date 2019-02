Fletó megint irányt mutat

Közel harminc oldalas elemzést írt Gyurcsány Ferenc, a szöveg a „Merjünk hazafiak lenni!" címet viseli.

Gyurcsány Ferenc megírt egy közel harminc oldalas elemzést/iránymutatást/dolgozatot „Merjünk hazafiak lenni!" címmel, az írása elérhető a Facebook-oldaláról és a DK weboldaláról is. Az elemzés előszava így hangzik:

„2004 elején, éppen másfél évtizede, írtam egy dolgozatot, amely arról kívánta meggyőzni a demokratikus baloldali közvéleményt, hogy merjen baloldali lenni. Amellett érveltem, hogy tisztességes humanista állásponttal a magyar választók többségét magunk mellé tudjuk állítani, s így biztosíthatjuk a kormányzás folytatásának lehetőségét. Tizenöt éve azért írtam, mert úgy láttam, hogy az akkori kormány, melynek én is tagja voltam, elbizonytalanodott, sodródik, céltalanul bolyong. És ez igaz volt a mögötte álló pártokra is. Az akkori szövegnek talán szerepe volt abban, hogy 2006-ban sikeresek lettünk. Most nyilván más a helyzet. Pártom ellenzékben van, sok más párttal együtt. A Fidesz harmadszor szerzett alkotmányozó többséget. Mi, akik szemben állunk velük, mindeddig sikertelennek bizonyultunk. De 2018-2019 fordulóján valami megváltozott, ami nemcsak új helyzetet, hanem új lehetőséget is teremtett. Ha pedig így van, meg kell kísérelni új tartalmat adni ennek az új lehetőségnek.”

A volt miniszterelnök az elemzésben kijelentette: hajlik arra, hogy a jelenlegi rendszert nem lehet kizárólag parlamenti eszközökkel megdönteni.

A szöveget pozitív szemlélettel zárja: a politikus úgy véli, hogy a magyar ellenzék „eljutott annak küszöbére, hogy megroppantsa Orbán nacionalista, populista önkényét", majd arra biztatja ellenzéki társait , hogy merjenek hazafiak lenni, és hagyják maguk mögött a középszer bénító vonzását, az önmagáért folytatott magamutogató politizálást.

Gyurcsány Ferenc megadta az irányt: merjünk hazafiak lenni!