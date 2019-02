Ildikó lassan már Kunhalmi

2019. február 10. 00:36

Gondban lehet szegény miniszterelnök. Vasárnap huszonegyedszerre kell évet értékelnie. Halálosan unhatja már, de hát, mint a viccben, megígérte a bocsoknak.

Milyen főnök az, akinek még évértékelőre sem futná! Trump is tartott egyet, pedig van elég baja, többek között velünk is. Képzeljék, ő a képviselőházban beszél, micsoda hülye amcsi szokás, hát így az ellenzék is kellemetlenkedhet! A Pesti Srácok megírta, hogy azok is mind komcsik, akár a mieink. Ez onnan látszott, hogy míg Trump párttársai 102-szer tapsoltak (nekik se lehet könnyű), a demokraták csak egyszer. „Duzzogva ültek akkor is, amikor az elnök sorolta a gazdasági sikereket. Ebből is jól kivehető, mennyire csak a hatalom megszerzése a céljuk, valahogy úgy, mint Magyarországon.”

(...) Az eleje meg a vége megvan. Az eleje arról szól, hogy megint meg kell védeni Magyarországot, most az EP választáson. Már tavaly ilyenkor megkaptuk (az is, aki nem érdemli) a miniszterelnök levelét: „A bevándorlás támogatói most újabb támadást indítottak hazánk ellen. Soros lebontaná a határzárat, és milliókat akar betelepíteni Afrikából és Közel-Keletről.” Szegény Finkelstein hagyott párszáz stiláris változatot, abból még sok évértékelőre futja. Sajnos a kollégája elnyilatkozta magát, hogy az egész Soros-krimi csak megrendelésre előállított mese, de a válogatott híveket az ilyen apróságok nem rendítik meg. Soros olyan, mint a káromkodásokban a „rosseb” vagy a „fene”, nem kell tudni, pontosan mi az, a lényeg, hogy lehessen vele átkozódni. A beszéd vége szerencsére adott: „Hajrá Magyarország, hajrá magyarok!” Győztes szlogenen ne változtass.

Na de közben? Mi legyen közben? Pár büszke mondat az eredményekről, erre jön majd a taps, remélhetőleg nem bóbiskol el senki, akinek kezdeni kéne. A számok könnyen kijönnek: vesszük Lőrinc tavalyi jövedelmét meg akár a megemelt minimálbért, az átlag impozáns lesz. Adni kell a nemzeti öntudatnak is: senki sem mer velünk packázni, mi szabunk irányt Visegrádon innen és túl mindenkinek, „világnemzet” vagyunk. Ja nem, a „világnemzet” már volt 2013-ban. Most volt az ország legsikeresebb éve – oppardon, ez is elhangzott már 2001-ben. Mindegy, nekünk minden évünk a legsikeresebb. Kivéve, amikor a Fidesz ellenzékben van, olyankor „zsugorodnak a családok”, mint 2004-ben megtudtuk. Bezzeg 2000-ben, akkor vált vezérlő csillagunkká az a bizonyos 3 gyerek, 3 szoba, 4 kerék.

Ezt idén, két választás évében biztosan überelni kell. Mostantól 4 gyereke, 4 szobája, 5 kereke lesz mindenkinek! Kijön az sokféleképpen: lehet pl. a családnak egy autója és egy hulahopp karikája, vagy egy triciklije és egy rollerje, esetleg egy vagy két jachtja kerék nélkül plusz egy repülőgépe két-két futóművel és egy farokkerékkel. Szabad ország, ki-ki szabadon választ.

(...) Itt jöhet néhány szomorú sóhaj a külső és belső ellenségről, emelkedett hangú kérés az ellenzékhez: vegyék komolyan magukat, ne harapdáljanak biztonsági őröket, ne fogadjanak el édességet idegentől és csúnya náci jobbikostól. Elvégre mindenkinek csak a másik nácija büdös. Aztán a honvédő háború évi sikerei: legyőztük a bevándorláspárti hajléktalanokat, a bevándorláspárti civileket, a bevándorláspárti egyetemeket CEU-stul, a bevándorláspárti Akadémiát és a bevándorláspárti bíróságokat. Akinek még kedve és ideje volna bevándorláspártisodni, azt lekötjük a 400 túlórával.

De most jön a neheze. A nép hálátlanabb (és persze bevándorláspártibb) része cirkuszol, tüntet, előválaszt. Félmillió fideszes szavazónak nyoma veszett. A sereg azt várja a vezértől, mondjon valami lelkesítőt az elpártoltak visszacsábítására. Ezért kellene valahogy elővenni a gyerek-szoba-kerék szentháromságot, szolidan rárímelve az isten-haza-család spirituálisabb hármasára. Ígérni kell, bedobni némi lóvét, különben baj lehet. A legvalószínűbb, hogy a család lesz a csodafegyver.

Újabb CSOK, anyák adómentessége, főállású anyaság? Ki szólna ellene: jobb helyre megy, mintha a klientúra vinné haza. Szerintem most azon rágódnak, hogyan tudnák elkerülni, hogy a szegény, pláne cigány sokgyerekes mamák is kapják a főállású anyák bérét. Nehogy már potyázzanak!

Nem aggódom: találnak megoldást, ha nem vasárnapra, akkor később. Legfeljebb lesz, akinek a négy gyerek mellé kerék-ügyben csak a saját keserű sorsa mókuskereke marad.

Lendvai Ildikó: 4 gyerek, 4 szoba, 5 kerék

Népszava