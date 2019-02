Minden határt átlépett az ellenzék

Elfogadhatatlannak tartják az ellenzéki pártok, hogy 38 képviselőt pénzmegvonással büntetne Kövér László házelnök a december 12-ei akció miatt. Emlékezhetünk rá, hogy a parlamentben korábban nem látott stílusban és eszközökkel: sípokkal, szirénával, időnként üvöltözve, máskor nevetgélve zavarták meg az Országgyűlés ülését a munka törvénykönyvének módosítása miatt. Kövér László szerint elfogadhatatlan, amit az ellenzék művelt.

2019. február 10. 11:08

„Nem véletlenül javasoltam sok esetben a legsúlyosabb kiróható pénzbírságot, mert azt gondolom, hogy minden határt átlépett az ellenzék” – fogalmazott Kövér László a Kossuth Rádió Vasárnapi Újság című műsorában. Elmondta, ráadásul, míg korábban csak egy-két ellenzéki politikus viselkedett hasonlóan, a legutóbbi esetnél már egyöntetűen csatlakoztak és gyűltek össze a baloldali képviselők. Emlékeztetett, nemcsak az MSZP és a DK, de a Jobbik és az LMP tagjai is részt vettek a rendbontásban.

Az LMP-vel kapcsolatban megjegyezte, a párt képviselői „fékezett rendbontást” hajtottak végre, párttársaikkal ellentétben ők nem akadályozták fizikailag az ülés levezetését, csak transzparenseket emeltek a magasba és papírlapokat dobáltak a teremben.

A magyar parlamentarizmus mélypontja

A házelnök úgy véli, a történtek együttvéve azonban a magyar parlamentarizmus mélypontjának számítanak, ezért a büntetések és szankciók ennek megfelelően a csúcson kell, hogy legyenek.

Szerinte az, hogy az ellenzék összetéveszti az utcai politizálást és a politikai aktivizmust a politikusi helytállással az Országgyűlésben, azért van, mert hiányzik az intellektuális képességük és elfogyott a türelmük. Látják, hogy nincsenek „azonos súlycsoportban” a Fidesz és a KDNP politikusaival. Hozzátette, egyetlen ellenzéki képviselő és pártvezető sincs még csak belátható távolságra sem a Fidesz élvonalbeli politikusaihoz képest.

Szél Bernadett független képviselő és Szabó Tímea, a Párbeszéd frakcióvezetője sípot fúj az Országgyűlés plenáris ülésén 2018. december 12-én. Mögöttük jobbról Ungár Péter, közöttük Schmuck Erzsébet, az LMP képviselői (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)

Az ország jobbat érdemel a jelenlegi ellenzéknél

Úgy véli, az ország jobbat érdemelne a jelenlegi, romokban heverő ellenzéknél. Hiszen a demokrácia egyik szabálya, hogy az ellenzék is nyerhet választást. Ugyanakkor, ha a jelenlegi ellenzék akár külön, akár együtt nyerne választást, sokkal nagyobb lenne a katasztrófa, mint amit a Gyurcsány-kormány és pártja okozott – hangsúlyozta Kövér László.

Elmondta, jó lenne, ha az ellenzék még megmaradt, értelmes és idősebb generációhoz tartozó képviselői a helyett, hogy odacsapódnak a rendbontókhoz, inkább próbálnák őket visszafogni, és a kitartó, türelmes, egyszer majd akár gyümölcsöt hozó építkezésre vennék rá őket.

A Fidesz rengeteg időt és energiát fektetett be

A házelnök felidézte, hogy amikor a Fidesz 1990-ben bejutott a Parlamentbe, nem gondolták azt, hogy kormányképesek lehetnek. 1994-ben sem hitték, hogyha választást nyernének, képesek lennének megfelelni ennek a kihívásnak. 1998-ban már kicsit erősebbnek érezték magukat, de az ország nagy része – annak ellenére, hogy a Fidesz kapta a legtöbb voksot – ebben az erőben még nem volt biztos.

Szerinte nem véletlen az sem, hogy az első Orbán-kormány úgy állt össze, hogy a párt politikusainak tanárai és professzorai kerültek a „miniszteri bársonyszékekbe”. Kövér László hangsúlyozta, 1994 és 1998 között rengeteg energiát és időt fektettek be, különösen a 2002 utáni időszakra, ahol a Fidesz mind szervezetileg, mind szellemileg, mind intellektuálisan is megújult, és vált alkalmassá arra, hogy 8 év felkészülésnyi idő után, 2010 óta immáron a harmadik kétharmados mandátum többségét húzza be a Parlamentbe – jelentette ki.

A plénum dönt Kövér László javaslatáról

Kövér László bár megtette a javaslatát, a házbizottságban még nem született döntés, erről majd a plénum dönt – mondta el. Ugyanakkor arról is beszélt, ha nem lenne biztos abban, hogy a többség ezt megszavazza, akkor nem is terjesztette volna elő ezeket a javaslatokat. Úgy véli, a józan többség, sőt még talán a baloldali politikusok között is vannak olyanok, akik ha nyilvánosan nem is, de magukban elismerik, hogy a rendbontás, amit az ellenzék okozott, az vállalhatatlan és nem folytatható.

Emlékeztetett, a Fidesznek is volt ellenzéki időszaka, amikor 2002-ben egy mocskolódó, negatív kampány eredményeképp – amelyről Gyurcsány Ferenc saját könyvében rántja le a leplet – egy hajszállal elvesztették a választásokat. A Fidesz akkor sem csinálta azt, amit most az ellenzék, pedig jóval nagyobb erőt képviselt a Parlamentben ellenzékként, mint a mostani ellenzék. A Fidesz akkori legerősebb gesztusa az volt, hogy a miniszterelnök felszólalásakor fogták magukat, és kimentek a teremből – idézte fel a Fidesz ellenzéki időszakát Kövér László.

Több milliós kárt okozott az ellenzék

Közölte, a Kossuth téren és az Országház épületét ért károk és a helyreállítás költsége körülbelül 13 millió forintba került. Megjegyezte, elfogadhatatlannak tartja, amit az ellenzék művelt, nem tisztelve az ország közös nemzeti kincsét, a Kossuth szobrot és az Országházat, továbbá a karácsonyfát, amely kulturális erkölcsi érték, és a jótékonyságra szánt szánkókat – jegyezte meg Kövér László házelnök a Kossuth Rádióban.

hirado.hu - Kossuth Rádió Vasárnapi Újság