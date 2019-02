Magára maradt Svédország a liberális doktrinával

A tavaly szeptemberi országos választások patthelyzetet teremtettek. Még kisebbségi kormány alakulására sem volt esély a szétszórt, blokk-politika szerinti mandátumelosztás miatt

2019. február 12. 17:55

Svédország egyedül maradt a Soros-doktrínával. Nyílt társadalom, integrációs politika, migránsbefogadás. A szomszédos Norvégia és Dánia kormánya más politikát folytat. Norvégiának 1985-óta először van nem szociáldemokrata többségi kormánya, ahol a norvég kereszténydemokrata párt először van kormánypozícióban. A dán kormányfő szerint minden országnak saját magának kell megküzdenie az integrációs politika problémájával. Svédország újonnan megalakult kormánya a skandináv szomszédoktól eltérően, családegyesítés címszó alatt az illegális migrációnak ad további táptalajt. A svéd Migrációs Hivatal jelentése szerint több mint tízezer azon menekültstátuszt kérők száma, akiket a hatóságok már kiutasítottak az országból, de elrejtőzve élnek és a rendőrség nem találja őket.

Ugyanakkor a svéd szociális hálón nagyok a lyukak. A svéd nyudíjkassza üres. A rendôrség évek óta jelzi, hogy strukturális válság van. Az iskola- és az egészségügyi rendszerben sok a probléma. A szociális intézményrendszer segítő kezében bíznak a döntéshozók, de ott is áll a bál, mert nincs pénz. A svédeknek a politikusokba vetett bizalma nem most, hanem már több éve alaposan megingott. A PC-média ellhallgatja a tényeket. Mivel nagy az elégedetlenség a választópolgárok körében és az emberek az alternatív médiához fordulnak, mondhatjuk, hogy most már valamelyest tényleg kénytelen a média foglalkozni a problémákkal. Az utóbbi időben ezért látunk svéd tévében olyan műsorokat, ahol a közmédia próbál problematizálni.

Napokban látott napvilágot az a hír, hogy a határátlépésnél igen sok a hamis török útlevél. A rendőrség szóvívôje szerint a problémát régóta ismerik. Csak nincs forrás és lehetôség arra, hogy a határnál dolgozó rendőrök feltartóztassák a hamis útlevél tulajdonosait. Azt is tudjuk, hogy a sorozatos utcai lövöldözések és erőszakos cselekmények, valamint maffialeszámolások immár mindennaposak. A polis.se honlap szerint 2018-ban több mint 306 alkalommal lőttek éles tölténnyel. Ebből 45 volt halálos kimenetelű. Ha megnézzük a statisztikát, akkor ez a szám például 2006-ban 8; 2014-ben 19; 2015-ben immár 35 volt. Újabban robbanótöltetet helyeznek lépcsôházak bejárataihoz.

Egy hónappal ezelött például a következőt hallhattuk a tévében. A „Folk och Försvar” (Nép és Honvédelem) éves konferenciáján elhangzottakat idézve; „Ma olyan rendszerfenyegető bűnözés van Svédországban, amely nagy kihivást jelent a svéd államnak és társadalomnak, valamint kihivást az értékrendünkre”. A felszólalók többiek között változást szorgalmaztak a jogrendszerben és számos intézkedés szigorításáról értekeztek.

Megalakult a törpepártok támogatásával az új balliberális kormány

Tudjuk, hogy a tavaly szeptemberi országos választások patthelyzetet teremtettek. Még kisebbségi kormány alakulására sem volt esély a szétszórt, blokk-politika szerinti mandátumelosztás miatt. Számos bírálat ellenére, nagy időhúzással ugyan, de megalakult a svéd kormány. Figyelemre méltó, hogy nem új kormányról van szó. Hanem az előző kormánykoalició két pártja, a Szociáldemokraták (28,3%) és a Környezetvédôk (MP 4,4%) valamint további két törpepárt külsô támogatásával elérte a régi hatalom célját. Sokak számára nem volt érthető, miért nem tartottották tiszteletben a választók demokratikus akaratát és írtak ki új választásokat. A magyarázat egészen hiteltelen és amolyan eszkábált indoknak néz ki. Stratégia szerint mindenféle trükkökkel el kellett érni, hogy újra ugyanaz a két párt alakíthasson kormányt, akiket a választók egyébként elutasítottak. Nem a programalakításról, nem a tervezett intézkedésekről, de még a közös politikai egyetértésről sem volt szó.

Kizárólag egy téma volt a fontos, amit a PC-média szétkürtölt: a kényszerházasság azért kel,l mondják, hogy kizárják a populista Svéd Demokraták (SD 17,5%) befolyását a svéd politikából. Hogy mennyire megfontolt lépés a Svéd Demokraták Pártját kirekeszteni a svéd politikából, az egy olyan kérdés, amely Svédország esetében azt jelenti, hogy letagadják a konzekvens gondolkodás elméletét is. Nem figyelembe venni az SD-re leadott, közel 1,5 millió választó voksát, plusz még két inkább a konzervatív beállítottság felé tartó pártokat (Mérsékeltek 19,8%; Kereszténydemokraták 6,6%) semmibe venni, azaz összesen közel három millió választópolgár véleményét ignorálni, az azért mond valamit a liberális demokráciáról. Végül is négy és fél hónap agonizálás után, előálltak a szociáldemokraták azzal az abszurd elképzeléssel, hogy a mandátumból fennmaradó 3,5 évet kihúzzák a kormányszékben olyan politikával, amit nem vállaltak a választási kampányban és amelynek programjáról nem tájékoztatták a választókat. A legújabb felmérések szerint (Novus, február), ha ma lennének választások, a Liberálisok és a Környezetbarátok el se érnék a parlamenti küszöböt. Az SD népszerűségi mutatója pedig a statisztikai határon túlmenően, két százalékponttal nőtt. Ez is azt mutatja, hogy a populista pártként elhíresült svéd demokraták konzekvensen kitartanak politikájuk mellett. Amely többiek között arra épül, hogy az eddigi kormányok felelőtlen migránsbefogadó politikáján változtassanak. Azt mondják, hogy politikájuk új irányvonala a konzervatív eszmékhez való közeledés. Jimmi Åkesson szerint pártja megbontotta a blokk- politikát, amely Svédországban több évtizedek óta meghatározó volt.

Mégis ki ültette Stefan Löfven-t újra a kormányszékbe? Annie Lööf (C) pártelnök asszony (képünkön), a szociál-darwinizmus és a libertiánus eszmék magasztalója. Mindenáron szabadságot az individuumnak és egyben minimalizálni az állam hatalmát. Akivel öt hónapig egyeztetett a szocialista Löfven arról a 73 pontból álló megegyezésről, amit a köz csupán öt pontban ismer, és vajmi fogalma van arról, hogy miről is van szó. Az a közbeszéd járja, hogy egy olyan asszony ő, aki imádja az egóját exponálni és akinek a sikere másban rejlik, mintsem az intelligenciában. Viszont tény, hogy a Környezetbarát Párt egyik alapító tagjaként ismert Birger Schlaug utánanézett Lööfnek és megírta. Lööf a Bildenberg- és a Trilaterális Bizottság nevű zárt csoport szívesen látott vendége. Schlaug szerint Svédországban ilyen pártelnöknek egyáltalán nincs helye a közéletben. Namármost, a patinásan kipofozott politikus asszony hitelességéről ennyit, a svédekről meg annyit: ha ez így megy tovább, a libertiánus elv dogmái által okozott károkat nem lesz könnyű orvosolni. Mint ahogyan a migránssimogató politika társadalomra tett nemkívánatos hatásait sem lehet meg nem történtekké nyilvánítani. Az üres nyugdíjkasszát az immár bevándorló munkaerővel, ezt már tapasztaltuk, nem lehet feltölteni.

Politidu Mária

Stockholm

