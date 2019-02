Annika nagy svéd orra

2019. február 15. 00:25

Felháborodott a svéd baloldal a családtámogatási akcióterven, amit évértékelő beszédében jelentett be Orbán Viktor magyar miniszterelnök. „Riasztó, ami Magyarországon történik. Most Orbán azt akarja, hogy több »valódi« magyar gyerek szülessen. Ez a politika a harmincas éveket idézi” – reagált a Twitteren Annika Strandhäll svéd szociális ügyekért felelős miniszter. A szociáldemokrata politikus, aki feministának vallja magát, aggodalmát fejezte ki amiatt is, hogy „a hasonló politikák milyen hatással vannak arra az önállóságra, amiért a nők harcoltak”.

A politika bűzlik a '30-as évektől, és jobboldali populistaként ködösíteni kell, hogy ez a fajta politika milyen következményekkel jár arra az önállóságra nézve, amiért a nők küzdöttek."



Strandhäll az Aftonbladet napilap hasonló hangvételű publicisztikáját osztotta meg a közösségi oldalon. A lap szerint a bevándorlásellenes, jobboldali, populista magyar kormányfő azt akarja, hogy a nők a tűzhelynél maradjanak, üzenete pedig „kellemetlen asszociációkat” vet fel az 1930-as évek Németországával.

Pernilla Ericson azzal vádolta a magyar kormányt, hogy túlhangsúlyozza az anyák szerepét az apákkal szemben, csorbítja a nők szabadságát, gazdasági függőségbe, sőt, életveszélybe sodorja őket, mivel – bár nem derül ki az érvelésből, hogyan – esetlegesen erőszakos partnerükhöz köti őket. A szerző szerint Magyarországon egyre több nő tüntet a nemi egyenlőtlenségek ellen, az ország vezetői pedig nemcsak „brutális menekültpolitikát” folytatnak, hanem nyíltan antiszemiták és muszlimellenesek, kínozzák a migránsokat a határon, betiltják a gender studiest, visszaforgatják az idő kerekét, és elnyomják a nőket.

magyar hírlap - MTI