Évtizedes növekedési rekord

Európában csak Lettország előzte meg hazánkat

A piaci várakozásokat jócskán felülmúlva növekedett tavaly a hazai gazdaság. Az év során tapasztalt kedvező előjelek beértek, közel öt százalék volt az éves bővülés. Ez a kormányzati várakozásokat is felülmúlta, egyben dobogós eredménynek számít az unióban. A gazdaság ugyan stabil lábakon áll, de globálisan sok nehézséggel kell számolni, ez pedig többletintézkedéseket is jelenthet, ha az EU átlagos növekedését idén is túl akarjuk szárnyalni.

2019. február 15. 10:04