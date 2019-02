Hallgatni kénytelen

Mindszenty bíboros bírósági eljárása információs háború is volt. A kommunista hatalom idegen nyelveken is megjelentette a rágalmakat tartalmazó Fekete és Sárga könyvet. A kortársak a nemzetközi közvéleményre figyeltek – Nyugatról remélve támogatást. A belső ellenállás és tiltakozás történeti forrásai azonban még feltáratlanok. Hetven évvel a koncepciós per után, 2019. február 12-én ismerte el a Szentszék Szentté Avatási Kongregációja Mindszenty bíboros hősies erényeit.

2019. február 17. 11:28