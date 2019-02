Hamis zászlók

A hamis látszat keltésével azt hazudni, hogy a nemzetellenes szélsőség az adott nemzet megerősödését, gazdagodását, javát akarja.

A hibrid háború egyik fortélya a „hamis zászlók” lobogtatása. Lényege: nemzeti jelképeket kisajátítani, lobogtatni, mutogatni, hangoztatni, hozzájuk ragadni. A hamis látszat keltésével azt hazudni, hogy a nemzetellenes szélsőség az adott nemzet megerősödését, gazdagodását, javát akarja.

Holott szó szerint csak a „javait” akarja…

Egy korábbi választás utáni napokban mutatkozott meg a gyomorforgató látvány: az aluljárókban egy hungarofób párt piros-fehér-zöld zászlókkal gyűjtött aláírásokat. Holott a párt vezetősége szenvedélyesen gyűlölte – gyűlöli – a magyar etnikumot.

Ők egyértelműen „hamis zászlót” lobogtattak.

Korábban az azóta a parlamentből kipenderített hungarofób szélsőség a magyar betűtípussal, a tótfalusival plakátozta ki a gyönyörű Berzsenyi-idézetet: „Szabad nép tesz csuda dolgokat.”

Mintha ők magyar szabadságot szerettek volna…

Most a szélsőbaloldal ragadtatta magát visszataszító hazugságra. „Haza. Szeretet.” – ezt írták tribünjükre a rőt elméjű hordószónokok. Két szó, két hazugság. Ez a szélsőbaloldal soha nem volt hazafias párt.

A kommünnel ártottak a legtöbbet.

Trianont az idézte elő, hogy a „tanácsköztársaságnak” nevezett kommünt, azaz a kommunisták vezette Magyarországot nem hívták meg a párizsi béketárgyalásokra. Így ott a csehek, románok, szerbek azt hazudtak – hajózható Ipolyról és másról –, amit akartak.

Muhit, Mohácsot zúdítottak a társadalomra.

Később, a Rákosi-, majd a Kádár-rendszerben a baloldal „internacionalista” volt. Azaz akkor, amikor a csehszlovák, a román és a jugoszláv vezetőség a nacionalista kommunizmust gyakorolta, Budapest üldözte a nemzeti tartalmakat, a „nemzetköziség” vörös zászlaját bőszülten lobogtatva.

A szeretet pedig mindig távol állt a „szocialistáktól”.

Émelyítő, hogy a kereszténységtől is lopnak. Tudják, hogy a Lajtától a Berecki-havasokig, a Dunajectől a Tengermellékig a keresztény értékrend van újraerősödőben, ezért most Szent Páltól is lopnak: „…a legfontosabb a szeretet” – írta a Szeretethimnuszban a római bölcselő.

Hazafinak és kereszténynek hazudják magukat a kommunisták.

Lobogtatják a hamis zászlót – igazijuk ugyanis nem maradt. Kiüresedtek, konganak a nagy semmitől. Kiderült, hogy „ezt a nagy eszmét a vész viharában” nem tudták „védeni, menteni csoda bátran.”

Sok embert megtévesztenek – ám ez a kisebbik baj.

A fő ártalom az, hogy rombolják ezeknek a fontos értékeknek a szentségét. Ha a kommunisták is hazáról rikoltoznak, akkor hamisabban szól még azok hangja is, akik valóban szeretik a magyar hont.

És ha a kommunisták szeretetről papolnak…

Igen, ez a történelem perverziója; az univerzum legnagyobb csodájának, „mely mozgat napot és minden csillagot” – ahogyan Dante az Isteni színjátékban írta Babits fordításremeke szerint –, nos a szélsőbaloldal ezt is bepiszkolja.

Demokráciával kell szégyenpadra lökni a hamis zászlók külföldről bérelt lobogtatóit.

Kovács G. Tibor