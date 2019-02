Még botrányosabb a svéd miniszter nyilatkozata

Megírtuk, hogy bocsánatkérésre szólította fel a svéd szociális minisztert a családvédelmi akcióterv kapcsán tett kijelentései miatt Novák Katalin, az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára. Most kiderült, még súlyosabb az eset.

2019. február 17. 21:50

Súlyosabb a rágalom, mint azt elsőre hittük Annika Strandhäll svéd szociális ügyekért felelős miniszter a Twitteren írt véleményével kapcsolatosan. A magyar liberális média elhallgatta a valós értelmezését a mondatoknak. Az ellenzéki lapokban megjelent fordítások nem teljesen tükrözik a svéd mondanivalót. Sőt. Az olvasók nem a szöveg eredeti értelmérôl tájékozodhattak. A Twitteren olvasható szövegben ugyanis komoly vádakat fogalmazott meg a miniszter.

https://twitter.com/strandhall?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1095381772307783680&ref_url=https%3A%2F%2Fnyheteridag.se%2Fstrandhall-i-internationellt-blasvader-efter-fortackt-nazismanklagelse%2F

Nem csak az áll Strandhäll február 12-én bejegyzett Twitterében, hogy Magyarországot a náci 30-as évek Németországához hasonlítja, hanem még annál is súlyosabbat állít a svéd miniszter. Strandhäll Orbán Viktor családvédelmi akciótervére hivatkozik és soha el nem hangzott mondatokat és szavakat tulajdonított neki. Olyan szavakat illesztett a miniszterelnök szájába, amelyek soha el nem hangzottak sem a miniszterelnök, sem a magyar kormánytagok, illetve egyetlen magyar politikus szájából sem.

A Twitter alján ott van a svéd lap, az Aftonbladet vezércikke, amely hasonló állításokat tartalmaz. Ugyanakkor a bejegyzés pontos fordítása fontos. Helyesen értelmezve és a tartalommal összegyeztetett szövegkörnyezetbe helyezve Annika Strandhäll Twitter bejegyzésében ez áll svédül: „Det som sker i Ungern är alarmerande. Nu vill Orban att fler ”äkta” ungerska barn föds. Politiken osar 30-tal och som högerpopulist behöver man skapa dimridåer för vad den här typen av politik gör med den självständighet kvinnor kämpat för.”

Magyarul: „Ami Magyarországon történik, az riasztó. Orbán azt akarja, hogy több „tiszta származású” magyar gyerek szülessen. Ez a politika a 30-as évektől bűzlik, és mint jobboldali populista ködösítenie kell, hogy eltakarja azt, amit egy ilyen politika csinál az önállósággal, amiért a nők küzdöttek.”

Több dologra is fel kell hívni itt a figyelmet. Először is Strandhäll azt állítja, hogy tudja, hogy Orbán Viktor mit akar. Másodszor súlyosan félrevezető szavakat használ, amelyet idézőjelbe tesz, mintha a miniszterelnök mondta volna. A svéd definicióban az „äkta” szónak itt kizárólag rasszista értelme van ebben a mondatban. Tehát „tiszta” magyar gyerekeket akar Orbán Viktor. A svéd gyakorlat szerint idézőjelbe tesszük azt, ami ténylegesen elhangzott és tudjuk is azt bizonyítani. Kétségkívül a svéd „äkta” szó ebben a szövegközegben a „tiszta, eredeti, illetve ha hozzátesszük a helyes értelmezését, „fajtiszta” magyar gyermekekről beszélt, amelyet Orbán Viktor személyéhez kötött.

Strandhäll a svéd olvasókat ezzel is az EU-s választások előtt magyarellenes hangulatra hergeli és egyben súyosan megsérti Orbán Viktor személyét, amikor ilyen valótlantságokat állít.

Utóirat:

A svéd Dagens Nyheter országos napilap szerint https://www.dn.se/nyheter/politik/fick-inte-betalt-for-ministerns-glasveranda/ Annika Strandhäll szociális ügyekért felelős miniszter asszony élettársának a stockholmi elsőfokú bíróságon 2017 óta ki nem fizetett pénzbüntetés van kiszabva. Az ok, hogy az élettárs a MediaMarkt egyik üzletében lopott két lámpát. Valamint több tízezer koronával tartozik egy építész cégnek. A számlatartozást, a pár patinás kertvárosi házán végzett munkálatok utáni számlát Strandhäll élettársa máig nem fizette ki. A cikk ez év január 23-án keltezett.

Politidu Mária

Stockholm

