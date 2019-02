Garantálni kell Európa biztonságát

Korábban gazdasági és társadalmi kérdések mentén volt tapasztalható megosztottság az uniós országok között, napjainkban értékbeli, ideológiai kérdések is felszínre törtek.

2019. február 18. 17:10

Magyarország Európa iránti elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen. A különböző védelempolitikai kezdeményezésekben való részvétel jól mutatja az ország eltökéltségét egy erősebb Európa megteremtése iránt. Örülünk annak, hogy Németország és Magyarország törekvései ebben a kérdésben egy irányba mutatnak – írta Varga Judit uniós kapcsolatokért felelős államtitkár a német Szövetségi Biztonságpolitikai Akadémia (BAKS) honlapján megjelent publicisztikájában, azt hangoztatva: míg korábban gazdasági és társadalmi kérdések mentén volt tapasztalható megosztottság az uniós országok között, napjainkban értékbeli, ideológiai kérdések is felszínre törtek.

A kontinens jövője nagyban függ ezért attól, hogy a következő években milyen döntéseket hozunk, milyen irányba indulunk közösen tovább – fogalmazott Varga Judit. Hangsúlyozta: az előttünk álló kihívások közül ki kell emelni a tartós megoldást igénylő migrációt, amellyel kapcsolatban Magyarország határozott álláspontot képvisel. Az államtitkár szerint a magyar megközelítést a bevándorláspárti nemzetközi sajtóban sokszor a szolidaritás hiányával kapcsolják össze.

„Valójában a szolidaritásnak több kifejezési formája van, Magyarország pedig más eszközökkel veszi ki a részét belőle. Az ország a kezdetektől fogva védte a schengeni külső határokat, ezzel eleget téve az uniós jognak és a közösségi kötelezettségeknek„. A külső határvédelem mellett fontos, hogy a migrációt kiváltó konfliktusokban érintett közösségeknek helyben nyújtsuk minél több segítséget, ezt tarjuk a szolidaritás leghatékonyabb eszközének.

Magyarország ennek szellemében létrehozta a Hungary Helps programot, melynek keretében több millió euró értékben nyújt támogatást keresztény közösségeknek, a migránsok és a menekültek visszatérésére és a helyi lakosság megsegítésére Irak, Palesztina és Jordánia, Nigéria, valamint Aleppó keleti területein – áll az írásban. Varga Judit az európai együttműködés védelmi vonatkozásában arról írt: Németország és Magyarország egyetért abban, Európának képessé kell válnia arra, hogy erős katonai erőt tudjon felmutatni, illetve közös képességeket dolgozzon ki annak érdekében, hogy garantálja Európa átfogó biztonságát. Mindezen célokat az EU és a NATO szoros együttműködésben hajtja végre az Atlanti-óceán túloldalán lévő stratégiai partnereivel.

”Magyarország célja, hogy a NATO előírásoknak megfelelve 2024-re teljesítse éves szinten a GDP 2%-val arányos mértékű védelmi ráfordítás vállalását, ezzel is hozzájárulva az európai gazdaság és védelmi ipar erősítéséhez. Nem szabad elfeledkeznünk arról a tényről sem, hogy a biztonság- és védelempolitikában való együttműködés terén Magyarország a súlyához képest nagyobb arányban járul hozzá a közösségi fellépéshez. 2015-ben az országunk részt vett a balti légtér védelmében, és jövő évben is vállalja a közreműködést, valamint a Litvániában állomásozó NATO-csapatokban is biztosított katonai jelenlétet. Magyarország a NATO számára fontos geo-stratégiai kapcsolódási pont Észak-, Dél- és Közép-Európa között. Erre való tekintettel országunk kezdeményezte a Többnemzeti Hadosztály Parancsnokság (HQ MND-C) létrehozását, melyben rajtunk kívül Szlovákia, Horvátország és Szlovénia lenne partner, és melynek központja épp Magyarországon jönne létre„.

Magyarország elkötelezettségét az európai védelmi együttműködés iránt jól mutatja, hogy alapító tagja a tagállamok közti kooperáció fokozását célzó Állandó Strukturált Együttműködésnek (PESCO) – írta az államtitkár. Az energetikai kérdésekről úgy vélekedett: az energiabiztonság és az energia diverzifikációjának tekintetében a nyugat-európai országok geopolitikai és infrastrukturális adottságaikból adódóan kedvezőbb helyzetben vannak, ezzel szemben a közép-kelet-európai régióban még mindig jelentős infrastrukturális fejlesztésre van szükség.

