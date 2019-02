A kormány cáfol, Brüsszel tovább tajtékzik

2019. február 19. 22:09

Kovács: készülnek azok a tervek, amelyeket az Európai Bizottság tagad

A magyar kormány be tudja bizonyítani, hogy készülnek azok a tervek, amelyeket az Európai Bizottság tagad - mondta a nemzetközi kommunikációért és kapcsolatokért felelős államtitkár újságíróknak kedden Budapesten.

Kovács Zoltán arra reagált, hogy Margarítisz Szkínász, az Európai Bizottság szóvivője álhírnek, dezinformációnak minősítette a magyar kormány újabb, az illegális migrációval kapcsolatos tájékoztató kampányának megállapításait kedden.

Az államtitkár úgy fogalmazott: "az elmúlt években többször tapasztaltuk és láttuk, hogy a bizottság a legnyilvánvalóbb dolgokat is félrevezetésnek és hazugságnak tekintette", miközben maga áll a kezdeményezések mögött, amelyeket tagad.

Hozzátette: a bevándorlást támogató hétpontos brüsszeli munkaterv minden egyes pontjának létezését be tudják bizonyítani.

Kovács Zoltán példaként említette, hogy miközben a bizottság tagadja, hogy migránsvízumot vezetnének be, már szavaztak az úgynevezett humanitárius vízumról, és támogatják a létrehozását. A humanitárius vízummal "intézményesítenék a migrnsok eljutását a világ távolabbi pontjairól is" az európai tagállamok követségein keresztül Európába.

Margarítisz Szkínász, a brüsszeli testület szóvivője kedden arról beszélt, hogy a magyar kormány hétfőn bejelntett kampánya "minden képzeleten túltesz", illetve sokkolónak nevezte, hogy "egy ilyen nevetséges összeesküvés-elmélet" ekkora teret nyert.

Azt mondta: "Nem igaz, hogy az Európai Unió aláássa a nemzeti határvédelmet, éppen ellenkezőleg. Nincsen terv az úgynevezett humanitárius vízumok bevezetésére, a tagországok maguk döntenek arról, milyen mértékben kívánják elfogadni a jogszerű migrációt."

Az új kormányzati tájékoztató kampány plakátjain Soros György magyar-amerikai üzletember és Jean-Claude Juncker fényképe látható a következő szöveggel: "Önnek is joga van tudni, mire készül Brüsszel. Be akarják vezetni a kötelező betelepítési kvótát. Gyengíteni akarják a tagállamok határvédelmi jogait. Migránsvízummal könnyítenék a bevándorlást."

Az Európai Néppárt elnöke elítélte a magyar kormány újabb tájékoztató kampányát

Határozottan elítélte a magyar kormány újabb tájékoztató kampányát kedden Joseph Daul, az Európai Néppárt elnöke.

A Fideszt is soraiban tudó konzervatív pártcsalád elnöke elítélte az Európai Bizottságot vezető Jean-Claude Juncker "rágalmazását", a hétfőn bejelentett kampány állításait pedig "hamisnak, félrevezetőnek és nem tényeken alapulónak" nevezte.

"Erősen kifogásolom Magyarország támadásait és alaptalan összeesküvés-elméleteit Juncker elnök ellen, aki igaz kereszténydemokrata és valódi európai vezető. Egy vezető, aki küzdött az európai egységért, szolidaritásért és virágzásért, amely az egész EU-nak, benne Magyarországnak is nagy hasznára vált" - írta Daul a Twitteren.

"Szeretném emlékeztetni Orbán Viktor miniszterelnököt, hogy a brüsszeli döntéseket, a bevándorlásról szólóakat is, közösen hozza az uniós tagországokat tömörítő tanács és az Európai Parlament, s mindkettőben ott vannak Magyarország képviselői is" - emelte ki.

"Ahelyett, hogy Brüsszelt valamiféle ellenségnek állítja be, Magyarországnak rá kellene jönnie, hogy ő is a részese" - tette hozzá.

Az Európai Bizottság álhírnek, dezinformációnak minősítette az új kormányzati tájékoztató kampány anyagait, amelyeken Soros György magyar-amerikai üzletember és Jean-Claude Juncker fényképe látható a következő szöveggel: "Önnek is joga van tudni, mire készül Brüsszel. Be akarják vezetni a kötelező betelepítési kvótát. Gyengíteni akarják a tagállamok határvédelmi jogait. Migránsvízummal könnyítenék a bevándorlást."

Timmermans: semmi köze a valósághoz a magyar kormány újabb tájékoztató kampányának

Szinte Monty Python-szerű abszurd a magyar kormányzat újabb tájékoztató kampánya, az abban szereplő állításoknak nincs semmi közük a valósághoz, az igazsághoz - jelentette ki az Európai Bizottság első alelnöke kedden Brüsszelben.

Frans Timmermans újságírói kérdésre válaszolva arról számolt be, hogy a tagállamok uniós ügyekkel foglalkozó minisztereinek ülésén kétszer is felhozta a kampány kérdését, de nem kapott rá választ a magyar résztvevőktől.

"Eléggé ironikus, hogy aznap, amikor a tanács megvitatja a dezinformáció elleni közös harc ügyét, az egyik EU-tagállam kormányának hivatalos honlapjára felkerül egy fénykép a bizottság elnökéről egy magánszeméllyel, olyan állításokkal, amelyeknek semmi közük a valósághoz" - fogalmazott a találkozót lezáró sajtótájékoztatón.

"Ha nem lenne ilyen komoly az ügy, akkor jó vicc lenne" - vélekedett.

Mint közölte, bárki láthatta, aki követte az eseményeket, hogy az Európai Bizottság éjt nappallá téve a külső határok megerősítésén dolgozott, ahogy arról sincs szó, hogy vízumokat adnának ki menedékkérők millióknak, ez nem is a brüsszeli testület hatásköre.

"Csodálatos lenne, ha Magyarország úgy döntene, hogy bevezeti a humanitárius vízumokat, de ennek nincs köze hozzánk, kizárólagos tagállami kompetencia" - mondta Timmermans.

"Tudják, a politika, az politika, időnként becsomagolják az igazságot vagy rosszabbként tüntetik fel, azonban ez már teljesen más univerzumba tartozik" - emelte ki.

Az ügyben később Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke is megszólalt. Aláhúzta, hogy "hazugságok ellen nem sokat lehet tenni", illetve úgy vélekedett, hogy a Fidesznek nincsen helye az Európai Néppártban, Orbán Viktor miniszterelnököt pedig Marine Le Penhez, a francia radikális jobboldali Nemzeti Tömörülés elnökéhez hasonlította.

Hozzátette, Manfred Weber néppárti listavezető minden bizonnyal fel fogja tenni magának a kérdést, hogy szüksége van-e ilyen hangokra.

Frans Timmermans beszámolt emellett az alapszerződés hetes cikke szerinti, Lengyelországgal szembeni eljárás állásáról is, és sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az elmúlt hónapokban nem sok előrelépés történt a lengyel jogállamiságot illetően, sőt bizonyos területeken tovább romlott a helyzet.

Kedden az Európai Bizottság dezinformációnak minősítette, Joseph Daul, az Európai Néppárt elnöke pedig elítélte a magyar kormány új tájékoztató kampányát.

Takács Szabolcs: egyértelmű a kapcsolat a Soros-hálózat és az Európai Bizottság között

A Soros-hálózat és az Európai Bizottság közötti kapcsolat létezése ismét egyértelművé vált azáltal, hogy utóbbi rögtön megtámadta a magyar kormányzat újabb tájékoztató kampányát - hangsúlyozta Takács Szabolcs miniszterelnökségi államtitkár, miután európai uniós kollégáival találkozott kedden Brüsszelben.

A tagállamok európai ügyekkel foglalkozó minisztereinek ülésén ismét napirendben volt az alapszerződés hetes cikke szerinti, Magyarországgal szemben megindított jogállamisági eljárás ügye, immár negyedik alkalommal.

Takács arról számolt be, hogy Frans Timmermans, a bizottság első alelnöke "magáról megfeledkezve, gyakorlatilag bekiabálva", egy másik napirend pont alatt hozta fel a kormányzati kampány kérdését, figyelmen kívül hagyva az eljárási szabályokat.

"Kibújt a szög a zsákból" - fogalmazott.

A Miniszterelnökség uniós ügyekért felelős államtitkára a brüsszeli bürokrácia, a migrációpárti elit csúcsjelöltjének nevezte a holland politikust.

Úgy vélekedett, hogy ezen elit az Európai Uniót bevándorlókontinenssé akarja alakítani, amiben szövetségesre találtak a magyarországi ellenzékben is, a győzelem érdekében pedig még azt is elfogadják, hogy "a magyar szocialisták szövetségre léptek a szélsőségesen rasszista és antiszemita Jobbikkal".

Kiemelte: Timmermans azt próbálja elhitetni, hogy elfogulatlan módon tudja képviselni a bizottságot, miközben mai hozzászólásaiból is sütött a magyar kormánnyal szembeni ellenszenve.

"Timmermans mai előadása, mai performansza teljesen egyértelműen arról tanúskodik, hogy rendszeresen találkozik Soros Györggyel, a Soros-hálózat által támogatott NGO-kkal (...) Ez a leginkább kézzelfogható bizonyítéka annak, hogy amit mi mondunk, az a valóság" - jelentette ki.

Takács Szabolcs a Bizottság alelnökének vádjaira reagálva a Tanács ülésén elmondta: Frans Timmermans a mai szereplősével is azt bizonyította be, hogy - különösen a hétvégi, budapesti kampányszereplése után - nem tudja kettéválasztani a bizottsági funkcióját a politikai ambícióitól, ami miatt fel kellene függeszteni a bizottsági szerepvállalását, ahogy a magyar Kormány ezt kérte is.

A migrációpárti erők által megszállt uniós intézmények attól tartanak, hogy a májusi európai parlamenti választáson megerősödnek a bevándorlást ellenző erők, és ezért addig is mindent megpróbálnak annak érdekében, hogy a politikájukat ráerőltessék a tagállamokra. Az ezt ellenző országokat pedig politikai zsarolásnak, pénzügyi fenyegetésnek és nyomásgyakorlásnak vetik alá - tette hozzá Takács Szabolcs.

Varga Judit, a Miniszterelnökség európai uniós kapcsolatokért felelős államtitkára közös sajtóértekezletükön "újabb Soros-szeánsznak" nevezte az ülést.

Folytatódik a migrációpárti politikusok kampánya, a nyomásgyakorlás fokozódik, egyre agresszívabban támadják Magyarországot bevándorlásellenes politikája miatt - közölte, egyebek mellett átpolitizált folyamatot és kettős mércét emlegetve.

Az MTI kérdésére válaszolva pedig elmondta, a júliusban kezdődő finn EU-elnökség nyilvánvalóan az eljárás gyorsításában érdekelt az eddigi nyilatkozatok alapján.

Hozzátette, arról például senki nem beszélt, hogy előző heti budapesti látogatásán Timmermans a jelenlétével jóváhagyta a magyar "posztkommunista baloldal és az antiszemiták összefogását".



MTI