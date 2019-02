Itt is győzünk, ott is győzünk

„Nem félnek attól, hogy ebben a széles ellenzéki összefogásban elerodálódnak a pártok, a Momentum is elveszíti az egyéniségét, és majd jönnie kell valakinek, aki ezen túllépve képes lesz egy új Magyarországot teremteni?

Nincs más lehetőség, mint együtt indulni a Fidesszel szemben. Ez a választók elvárása, és ez a kötelességünk. Az elveinket semmi esetre sem adjuk fel. Olyan politikusokkal nem működünk együtt, akik a múltban vagy a jelenben korrupcióban vettek és vesznek részt, vagy rasszisták, antiszemiták. Budapesten például a 7. kerületben nem állnánk be az MSZP közös jelöltje mögé. Hunvald György személye számunkra vállalhatatlan. Valaki mást tessék itt indítani kedves MSZP, mert különben nincs megállapodás!

Ám Szombathely a legjobb példája annak, hogy lehetnek egyértelműen jó jelöltek is. Nemény András olyan polgármesterjelölt, aki mögé a Momentum teljes szívvel be tud állni. Ő már letett valamit az asztalra. Nagyon úgy néz ki, hogy Baján a Momentum állít polgármesterjelöltet, vagy Pécsett Péterffy Attila indul, aki nem momentumos, de a Momentum színpadján mutatkozott be a választóknak.

Meddig tarthat ez az együttműködés?

Elkezdtük, de a végét nem látom. Azt látom, hogy ez az együttműködés akár 2022-ben is működhet. Én 2019-ről úgy gondolkodom, hogy már 2022-őt tartom szem előtt. Ha az idei EP- és önkormányzati választásokon nem tudunk komoly eredményeket elérni, akkor 2022 elúszik.

De optimista vagyok 2019-cel kapcsolatban.

Mitől optimista? A tüntetésektől?

Azért vagyok az, mert látom, hogy Pécsett le lesz győzve a Fidesz, és le lesz győzve Szombathelyen, Egerben, és valószínűleg Miskolcon is. Látom annak is az esélyét, hogy Budapesten meg lesz verve Tarlós István. Az EP-választás eredményét nem látom, csak azt tudom, hogy a Momentumnak egy mandátuma biztosan lesz.”

