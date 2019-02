Bayer: Hazatérés

2019. február 22. 10:47

A Magyar Szocialista Párt közleményt adott ki azok után, hogy az Index és a többi nemzetallergiás (nem) propagandamédia világgá kürtölte a hírt: „Több száz venezuelai migránst fogadott be titokban a kormány.”

Ismerkedjünk meg az MSZP közleményével: „A magyar embereknek joga van tudni Orbán bevándorláspárti politikájáról. Orbán menekülteknek adott ingyen repülőjegyet, ingyenlakást, ingyenes magyar- és angolnyelv-tanfolyamot és letelepedési papírokat. Miniszterelnök úr, ki hatalmazta fel erre? Úgy tűnik, nem Brüsszelből szervezik a bevándorlást, hanem a karmelita kolostorból.”

És akkor nézzük először a szikár tényeket: nevezett venezuelai állampolgárok egytől egyig jogosultak a magyar állampolgárságra. Ami annyit jelent, hogy magyarok vagy magyar felmenőik vannak, illetve ilyenek családtagjai. Ez a feltétel, és ez így van jól. Éppen a minap volt vendégem a műsoromban Semjén Zsolt, aki kifejtette: Magyarország ebben a kérdésben pontosan úgy jár el, mint Izrael. Mint minden zsidó embernek a világon, úgy minden magyar embernek a világon tudnia kell, hogy bármilyen bántódás éri, a magyar állam megvédi, de legalábbis megpróbálja megvédeni. Minden zsidó és magyar embernek tudnia kell, hogy bármi történjen, van a világon egy hely, ahová bármikor hazatérhet. Zsidó embernek ez a hely Izrael, magyar embernek ez a hely Magyarország.

És most történt valami: egy kommunista bűnöző tönkretette Venezuelát, amely amúgy a világ egyik leggazdagabb országa is lehetne. Egy kommunista tönkretett mindent, majd polgárháborús állapotokat teremtett, és az előle menekülő magyar vagy magyar felmenőkkel rendelkező embereket és családtagjaikat, amennyiben ezt kérelmezték, a magyar kormány beengedte Magyarországra. Fogalmazzunk pontosan: hazaengedte őket. Mint minden ilyen esetben, most is lezajlott az eljárás, az illetékes magyar követség elvégezte a szükséges vizsgálatokat, ellenőrizte a vonatkozó papírokat és döntött. Ez volt a dolga, és amennyiben minden megfelelt az előírásoknak, a döntés csak egyféle lehetett: az adott ember (család) beutazhat Magyarországra.

Az MSZP-nek és nemzetallergiás médiának pedig pontosan ez a baja. Nekik mindig a magyarokkal van bajuk. Így volt már ez a „23 millió románozós” nemzetárulásnál, így volt ez minden esetben, amikor a határon túli magyarokat gyalázták (gyalázzák). Amikor el akarják venni tőlük a jogokat, amikor magyaroktól sajnálják a támogatást és a szavazati jogot, amikor magyar vállalkozókkal és cégekkel van problémájuk. Amikor leírják, hogy ez a rettenetes kormány „kiszorítja az országból a külföldi cégeket, hogy helyettük magyar vállalkozásokat hozzon helyzetbe”, vagy amikor azon keseregnek, hogy ez a rettenetes kormány „visszavásárolja az MSZP–SZDSZ-időkben privatizált vállalatokat”. (Privatizál: elkótyavetyél, és a vételárat zsebre teszi; szabadrablás.)

Most éppen a venezuelai magyarok és magyar gyökerűek vannak soron, ők a „migránsok”. Bezzeg semmi baj nem lenne, ha a kormány beduin kecskepásztorokat és szudáni analfabétákat részesítene a beutazás és letelepedés áldásaiban.

Szóval hagyjuk ezt. Inkább térjetek vissza a 30-as évek emlegetéséhez, a „vér és föld” miatti álszent nyavalygáshoz. Az jobban áll nektek, még így, a Jobbikkal a hátatok mögött is (adjon az Isten szebb múltat!). És még egy apróság: a most Venezuelából ide menekült emberek valószínűleg hasznára lesznek ennek a magyarság nevű közösségnek. Ti viszont már biztosan nem. Esetetekben ez fogalmilag kizárt. Úgyhogy, ha gondoljátok, cseréljetek velük helyet.

Bayer Zsolt

