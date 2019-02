A német kommentelőknek tetszik az új Soros-plakát

2019. február 22. 17:21

Az EP-választás fő kérdése vitathatatlanul a bevándorlás lesz. Májusban választanunk kell az általunk eddig ismert és szeretett keresztény és jóléti Európa, valamint a globalizáció nyerteseinek számító spekulánsok, multicégek és az általuk megvásárolt politikusok érdekét szolgáló Európai Egyesült Államok között. Az előbbi sokszínű tábort Orbán Viktor és Matteo Salvini képviseli, utóbbit Emmanuel Macron és Frans Timmermans.

A magyar kormány új figyelemfelhívó kampánya szemléletesen mutat rá az EP-választás tétjére. Soros György újból kiadta az ukázt, és az általa mozgatott politikusok “varázsütésre” ismét 1:1 átvették a programját. Most éppen a Fidesz Európai Néppártból való kizárása van napirenden, amit két kifutó politikai modellnek számító politikus, Jean-Claude Juncker és Angela Merkel pedzeget.

Megértik egymást.

Sajnos igaz ez a CDU és a CSU új vezetőinek, Annegret Kramp-Karrenbauer (AKK) és Marcus Söder első nyilatkozataira, is, akik a vitában látszólag Soros György és az isiászos Juncker odalára álltak. AKK elhatárolódott és azzal fenyegette meg a Fideszt, hogy pártja beszünteti az együttműködést az Európai Parlamentben. Söder szerint a Fidesz politikája “rossz irányba tart”. Az alábbiakban a Die WELT kapcsolódó cikkéhez fűzött olvasói kommentárokból szemlézünk:

- Mi nem stimmel abban, hogy “Be akarják vezetni a kötelező betelepítési kvótát”? Tudtommal az EU a V4 országokat pénzelvonással akarta/akarja kényszeríteni migránsok befogadására. Vagy már elálltak ettől?

- Az EU minden tagországra rá akar erőltetni bizonyos számú “menedékkérőt”. Orbán ezt kötelező betelepítési kvótának nevezi. Mi nem stimmel ebben?

- Wolfgang Schäuble mellett számos más politikus is át akar térni az EU-ban a többségi szavazásra, így szabad lenne az út a migránsok/menekültek szétosztása előtt. Arról is szó volt, hogy a Frontex az összes külső határt őrizné, a magyarországit is.

- Értem én, hogy az EPP Orbán kijelentéseit “elfogadhatatlannak” tartja. Várom azonban a kedves EPP-vezetés érveit arra, hogy nincsen mitől félnünk! Mi van azzal a 2010-ből származó uniós tervvel, ami szerint Európában akár 3 milliárd ember is elférne, Németországban 270 millió, Ausztriában 75 millió (Magyarországon 82 millió). Én még nem láttam, hogy ettől a fantazmagóriától elhatárolódtak volna.

- Egészen pontosan mitől is határolódnak el a német politikusok? Inkább pontról pontra mondják azt el, hogy mi nem stimmel abból, amit Orbán Viktor mond!

- AKK tehát “fenyegeti” a magyarokat. Egy német vezető politikus túlságosan is kihajol az ablakból. Én nem értem, mit gondol? Azt képzeli, hogy a magyarok megijednek és alázatosan behódolva csatlakoznak a migránsok szétosztásához? Annyira tehetségtelen politikusok vezetik Németországot, hogy félek. Ezek nem tanultak semmit a brexitből.

- A britek sejthettek valamit.

- Angela Annegret Kramp-Merkel-Karrenbauer teljesen új úton jár. A múlt komoly hibáit (a CDU migrációs tanácskozásán) feltárták és elemezték, és ezek eredményeként egyértelműen támogatják Orbán Viktor politikáját. Ja, mégsem!

Kiszelly Zoltán

politológus

mozgasterblog.hu