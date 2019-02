Az együttműködés hiánya Romániával nem a magyar félen múlik

Az RMDSZ és Magyarország soha nem kért olyan kisebbségi jogokat, amelyekre nincsen számos példa az EU-ban.

2019. február 22. 21:08

Semjén Zsolt szerint teljes a bizalmi együttműködés Orbán Viktor és Kelemen Hunor RMDSZ-elnök között, de az RMDSZ és a Fidesz-KDNP szövetségéről nem a politikusok állapodtak meg: ezt az erdélyi magyar választók kényszerítették ki. A magyar kormány miniszterelnök-helyettese a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) kongresszusán mondott köszöntőjében beszélt erről pénteken, Kolozsváron.

Kijelentette: azok az erdélyi magyarok kényszerítették ki a magyarországi kormánypártok és az RMDSZ együttműködését, amelyek elsöprő többségben szavaznak a romániai választásokon az RMDSZ-re, a magyarországi választásokon pedig a Fidesz-KDNP-re.

Kijelentette: „Semmi nem fogadható el, ami gyengíti az RMDSZ-t”, mert ha a szövetség meggyengülne, véget érne az erős magyar érdekképviselet az erdélyi önkormányzatokban és a bukaresti parlamentben. Úgy vélte: az RMDSZ-re a román-magyar kapcsolatok területén is szerep hárul. Hozzáfűzte: amikor Románia és Magyarország együttműködött, az segítette a brüsszeli források lehívását.

Semjén Zsolt a kongresszuson jelen levő román politikusokhoz szólva kijelentette: az RMDSZ és Magyarország soha nem kért olyan kisebbségi jogokat, amelyekre nincsen számos példa az EU-ban. „Ha elfogadnánk, hogy vannak olyan jogok, amik járnak másnak, de nem járnak az erdélyi magyarságnak, azt fogadnánk el, hogy kevesebbek, alávalóbbak vagyunk más népeknél. Ha másoknak jár, nekünk is jár, ha másoknak szabad, nekünk is szabad. Annak a megértését kérjük, hogy amit kérünk, az nem extremitás, hanem normalitás” – fogalmazott a miniszterelnök-helyettes.

Semjén Zsolt kijelentette: a magyarországi románság akkor énekli a román himnuszt, és akkor teszi ki a román zászlót az épületeire, amikor akarja. A jelképek szabad használatát kéri az erdélyi magyarság is. Kijelentette: Magyarország rendezte a viszonyát Szerbiával, a V4-ek között kiválóan együttműködik Szlovákiával, és készen áll arra is, hogy Romániával együttműködjön. Hozzátette: az együttműködés hiánya nem a magyar félen múlik.

Üzentek a pártok

A Fidesz üzenetét közvetítő Kocsis Máté frakcióvezető a közelgő EP-választás fontosságára hívta fel a figyelmet köszöntésében. Kijelentette: közös feladat rávenni Brüsszelt, hogy döntsön az őshonos kisebbségek védelméről. Hozzátette: majdani EP-képviselőik szót fognak emelni a jogsértések ellen is.

„Számunkra nem elfogadható az, hogy bárhol betiltsanak magyar szimbólumokat, nem elfogadható az, hogy ártatlanul börtönbe zárjanak magyarokat, és nem elfogadható az sem, hogy visszaállamosítsanak magyar magán- és közösségi, illetve egyházi tulajdonokat” – fogalmazott.

Az MSZP üzenetét hozó Molnár Zsolt képviselő, az Országgyűlés nemzeti összetartozás bizottságának az alelnöke kijelentette: a magyar nemzet egyesítése egy olyan Európában jöhet létre, amelynek nincsenek belső határai, és közös a fizetőeszköze. Elmondta: az MSZP az RMDSZ-t tekinti az erdélyi magyarság egyetlen hiteles képviselőjének, támogatja a kettős állampolgárságot, a határon túliak választójogának a kiterjesztését, és egyetértenek az autonómiatörekvésekkel, és kezdeményezik a magyar-román közös kormányüléseket.

Az LMP üzenetét hozó Ungár Péter kijelentette: pártja álláspontja több kérdésben változott az elmúlt tíz évben, de a határon túli magyarok ügye mellett változatlanul minden fórumon kiálltak, és azon munkálkodnak, hogy a nemzetpolitikában a magyarországi parlamenti ellenzékben is konszenzus legyen.

Az Európai Nemzetiségek Föderatív Uniójának (FUEN) üzenetét közvetítő Vincze Loránt elnök kijelentette: a hetven éves páneurópai szervezet soha nem állt olyan közel ahhoz, hogy európai szinten rendezze az őshonos kisebbségek ügyét, mint most, és éppen az RMDSZ indította el a Minority SafePack európai polgári kezdeményezést.

A kongresszust a vajdasági, felvidéki, kárpátaljai és horvátországi magyarok érdekvédelmi szervezeteinek a vezetői is köszöntötték.

Az európai uniós együttműködésről írtak alá Kárpát-medencei Nyilatkozatot

Nyilatkozatot írtak alá Kolozsváron az Európai Unióban való közös néppárti fellépésről Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, és a Kárpát-medencei magyar szervezetek vezetői pénteken.

Ebben vállalták, hogy a Kárpát-medencében élő valamennyi magyar közösség érdekében együttes erővel lépnek fel az Európai Unióban. Elkötelezték magukat az őshonos kisebbségek védelmében végzett munka folytatása mellett. Kijelentették: céljuk egy európai kisebbségvédelmi törvény elfogadtatása. Rögzítették: azért küzdenek, hogy a magyar embereknek a szülőföldjükön az otthonmaradáshoz megfelelő életkörülményeket biztosítsanak. Azért dolgoznak, hogy az Európai Unió segítse ezt a folyamatot, a támogatások nőjenek, ne csökkenjenek.

„Jövőnket egy erős Európában képzeljük el, amely képes megvédeni határait, kultúráját, polgárait. Ezért össze kell fognunk, és együttes erővel kell képviselnünk a magyar nemzetet az Európai Unióban is. Tisztelettel kérjük a magyarokat a Kárpát-medence minden szegletében, hogy erősítsék a magyar összefogást, vegyenek részt a májusi európai parlamenti választásokon!” – áll a nyilatkozatban, melyet Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes, Kelemen Hunor, a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) elnöke, Pásztor István, a Vajdasági Magyar Szövetség (VMSZ) elnöke, Menyhárt József, a felvidéki Magyar Közösség Pártja (MKP) elnöke, valamint Brenzovics László, a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke írt alá.

Semjén Zsolt az ünnepi ceremónián Európa helyzetét azzal jellemezte, hogy szerinte Franciaországban az utolsó olyan generáció él, amelyik még francia életet élhet a hazájában. Közép-Európa országainak azonban még esélye van arra, hogy megőrizzék identitásukat, és a keresztény civilizációt. Hozzátette: ezért kell minél több képviselőt juttatni az Európai Parlamentbe, és a nemzeti és keresztény értékeket megvédeni.

Pásztor István VMSZ-elnök köszönetet mondott azért, hogy Deli Andor vajdasági képviselő számára az előkelő tízedik helyet biztosítják a Fidesz-KDNP jelöltlistáján. Kijelentette: ez lesz az első olyan választás, amikor a magyar állampolgársággal is rendelkező vajdasági magyarok is a szavazatukkal járulhatnak hozzá a sikerhez. Hozzátette: képviselőjük azért is kíván dolgozni, hogy az Európai Bizottságnak határozottabb perspektívája legyen az EU nyugat-balkáni bővítése ügyében.

Menyhárt József MKP-elnök kijelentette: azért fognak dolgozni, hogy ne csak egy, hanem két képviselőt juttassanak az EP-be.

Brenzovics László KMKSZ-elnök üdvözölte, hogy a Fidesz-KDNP listáján ismét ott lesz a kárpátaljai Bocskor Andrea. Kijelentette: százezer kárpátaljai magyar állampolgár szeretne részt venni a választáson, de az ukrán állam ezt akadályozni próbálja.

Kelemen Hunor RMDSZ-elnök kijelentette, az EU reformra szorul, és a magyarság képviselőinek ott kell lenniük minél nagyobb számban az EP-ben, hogy alakítói lehessenek a döntéseknek, ne pedig elszenvedői.

MTI