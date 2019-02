Csabi: Tarlósnak szégyellnie kellene magát (2x)

2019. február 23. 00:34

Az MSZP szerint Budapestnek egy új, a várostól 30-40 kilométerre elhelyezkedő repülőtérre van szüksége a ferihegyi zaj- és légszennyezettség csökkentése érdekében.

Horváth Csaba, a szocialisták budapesti képviselője pénteken, Budapesten tartott sajtótájékoztatón beszélt arról, hogy pártja támogatja egy új repülőtér építésének ötletét. Hangsúlyozta, a beruházást - a Budapesti Airport koncessziós jogai miatt - vagy állami támogatás nélkül, vagy a ferihegyi üzemeltető bevonásával lehetne megvalósítani.

Az MSZP politikusa kifejtette, a főpolgármesternek szégyellnie kellene magát, amiért az önkormányzati választás évében úgy tesz, mintha érdekelné a választók akarata. Példaként említette erre, hogy szerinte Tarlós István úgy tett ígéretet a ferihegyi repülőtér éjszakai forgalmának csökkentésére, hogy a hatályban lévő jogszabályok betartásával jóval kevesebb gép használhatná a repteret most is ebben az időszakban.

Horváth Csaba megismételte korábbi kijelentését, hogy Budapest idei költségvetése a városvezetés állításával ellentétben nem kiegyensúlyozott, hanem súlyos eladósodást jelent. A büdzsé 114 milliárdos hiánya azt mutatja, hogy Tarlós István képtelen változtatni a főváros kifosztottságán és kiszolgáltatottságán - fogalmazott.

Kiemelte, a főpolgármesternek azért is szégyellnie kellene magát, amiért olyan 2010-ben is hangoztatott, de később be nem váltott ígéreteket fogalmaz meg újra, mint a földutak lebetonozása és a teljes csatornázottság elérése. (...)

MSZP: új repülőtérre van szükség a fővárostól 30-40 kilométerre

MTI