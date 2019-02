Jó úton jár a magyar turizmus

Csütörtökön nyitott meg a negyvenkettedig Utazás Kiállítás a Hungexpo budapesti vásárközpontban. A turisztikai cégek bemutatkozása és szakmai programok mellett színes kavalkáddal, érdekes programokkal és híres fellépőkkel várják az érdeklődőket a hétvégén. A kiállítás külföldi díszvendége Algéria, a hazai pedig Bács-Kiskun megye és Kecskemét.

2019. február 23. 10:48

A csúcstalálkozói forma kicsit szokatlan, hiszen az emberek előadásokhoz és az azt követő kérdésfeltevéshez, hozzászóláshoz vannak szokva, ezúttal azonban csak előre megjelölt témák vannak, amelyre az ügyesebbek felkészülnek, a bátrabbak pedig improvizálnak – fogalmazott Gulyás József, a KKVHáz Zrt. vezérigazgatója a Kossuth Rádió A nap kérdése című műsorában.

A turizmusnak négy témája van: az ágazat szabályozása, finanszírozása, munkaerővel való ellátottsága és a nemzetközi versenyképessége – fejtette ki.

Észak-Komárom és a Duna volt a két díszvendég. Élénk vitákat folytattak, a konferencia emiatt pezsgőre és élénkre sikeredett, hiszen érdekes összehasonlítást kaptak a két ország turisztikai gondolkodásáról – mondta a vezérigazgató.

Hozzátette: magyar érdekvédelmi csoportok is jelen voltak a találkozón, amelyek támogatják a rendezvényt adózásban, logisztikában és IT-eszközökkel is.

Nem csak presztízskérdés a „legjobb európai úticél” elismerés

Arra a kérdésre, hogy vannak-e még kiaknázatlan lehetőségek Budapesten, Bán Teodóra, a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ (BFTK) ügyvezetője azt mondta: az összefogásnak köszönhetően a főváros nagyszerűen teljesít.

Kifejtette: az állami és az önkormányzati együttműködés eredményeképpen ki tudták használni a fejlesztési lehetőségeket – beruházások, építkezések, infrastruktúra-fejlesztés –, amivel Budapest 2019-ben elnyerte a European Best Destinations címet. A nemzetközi szervezet egy éven keresztül olyan marketing eszközökkel segíti a magyar fővárost, amellyel akár más kontinensen élő turisták számára is vonzóvá válhat.

Csak összefogással nyerhette el Budapest a „legjobb európai úticél” elismerést (Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt)

Bán Teodóra nemcsak presztízskérdésnek tartja a rangos elismerést, hanem a szolgáltatók, kerületi önkormányzatok, a kulturális és a sportszektorok attrakciófejlesztésének és kemény munkájának eredményének is.

Emlékeztetett: A 2017-es év a vizes világbajnokság és az olimpiai pályázat miatt nagy áttörést hozott mind a szolgáltatások, mind a foglalkoztatás terén is. A kapcsolódó beruházások a vendégérkezések számát is emelték.

Budapest nemcsak a turizmus, hanem a kultúra és a sport fővárosa is, és a Hungexpoban több mint 400 négyzetméteren mutatták be a magyar fővárost – jegyezte meg.

A Balaton környéke a második számú régió

Gulyás József Budapest mellett a balatoni régiót emelte ki, mint második legnagyobb teljesítő szálláskapacitás és vendégforgalom terén is.

Ugyanakkor szépen zárkóznak azok a régiók is, amelyek termálközpont körül fekszenek, és a Dunakanyar is, amelyben a legnagyobb a növekedési potenciál. Ezért is került szóba bővebben a Duna a konferencián – fogalmazott.

„Budapest verhetetlen” – emelte ki, majd folytatta: a főváros egy tömegturizmus központjába került. A Balatonnál minőségi átrendeződés zajlik. A növekedési potenciálja nem túl nagy, viszont a turizmus egyre inkább a jobb fizetőképességű vendégek kiszolgálása felé tolódik el. Budapest is hasonló pályát járhat be a jövőben – jegyezte meg.

A Balaton szezonalitása komoly kihívás elé állítja az ottani szolgáltatókat (Fotó: MTI/Bodnár Boglárka)

A Balaton szezonális terület, Budapest viszont nem – reagált Bán Teodóra. Kifejtette: a Balaton körüli vállalkozások igyekeznek vendégéjszakák és szolgáltatások területén is túlnyúlni a néhány hónapos nyári szezonon. A Balaton térségének fejlesztésében komoly szerepet játszik a gasztronómia és a borászat is.

Több vendégéjszaka jut egy látogatóra

Budapest további nagy előnye a Duna, amely Európa fő vízi útvonala, amelyen minden évben több ezer szállodahajó érkezik Magyarországra – emelte ki Bán Teodóra.

Elmondta: a KSH tavalyi adatait nézve több mint ötmillió vendég érkezett Budapest kereskedelmi szálláshelyeire – közel másfélszer ennyien fordultak meg a magánszállásokon. Örömét fejezte ki, hogy a mennyiség mellett a minőség is emelkedik, hiszen ugyanannyi érkezés mellé több vendégéjszakát töltenek el a fővárosban.

A sport, a kultúra és a gasztronómia fejlesztései is segítenek itt tartani a turistákat – jegyezte meg.

Kiemelte: a Duna még több élményt nyújthat a turistáknak, például Esztergom vagy Szentendre is vonzó lehet az ide látogatóknak.

hirado.hu - Kossuth Rádió