Ma is csak becsülni lehet a kommunizmus áldozatainak számát

Százmilliósra teszik a kommunista diktatúrák halálos áldozatainak számát a világon, hazánkban is százezrek vesztették életüket. Ennél is többen voltak azok, akiket a diktatúra hétköznapi valósága testileg és lelkileg megnyomorított. Ma van a kommunizmus áldozatainak emléknapja.

2019. február 25. 13:30